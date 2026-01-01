Neymar a semnat  Starul brazilian i-a ascultat sfatul lui Carlo Ancelotti. Obiectivul? CM 2026
Neymar
Campionate

Neymar a semnat Starul brazilian i-a ascultat sfatul lui Carlo Ancelotti. Obiectivul? CM 2026

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 01.01.2026, ora 10:36
alt-text Actualizat: 01.01.2026, ora 11:17
  • Neymar (33 de ani) ar fi acceptat să-și prelungească înțelegerea cu Santos pentru încă un sezon.
  • Carlo Ancelotti (66 de ani), selecționerul Braziliei, îl avertizase recent pe Neymar că trebuie să fie în formă maximă dacă vrea să fie convocat pentru CM 2026.

Brazilianul a suferit o accidentare la meniscul genunchiului stâng în noiembrie, însă nu a ținut cont de sfatul medicilor și a continuat să joace pentru a o ajuta pe Santos în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

„Nu o să vă dezamăgesc” Alex Dobre face bilanțul lui 2025 și le promite fanilor: „O să ofer Rapidului înapoi tot ceea ce sunt”
Citește și
„Nu o să vă dezamăgesc” Alex Dobre face bilanțul lui 2025 și le promite fanilor: „O să ofer Rapidului înapoi tot ceea ce sunt”
Citește mai mult
„Nu o să vă dezamăgesc” Alex Dobre face bilanțul lui 2025 și le promite fanilor: „O să ofer Rapidului înapoi tot ceea ce sunt”

Neymar, o nouă înțelegere cu Santos

Contractul lui Neymar cu formația braziliană a expirat la finalul anului 2025, dar atacantul ar fi acceptat prelungirea înțelegerii până la finalul anului 2026, anunță ge.globo.com.

Înțelegerea ar fi avut loc miercuri, iar clubul ar urma să anunțe cât mai curând noul angajament al lui Neymar cu Santos.

Odată cu încheierea sezonului din Brazilia, celebrul atacant se concentrează pe recuperarea de după operația la genunchi. Neymar ar urma să revină pe teren la mijlocul lunii februarie.

Odată cu noul contractul cu Santos, Neymar „ar fi luat o decizie importantă” cu privire la participarea sa la Campionatul Mondial din acest an din SUA, Mexic și Canada, scrie dailymail.co.uk.

Neymar e cel mai bun marcator din istoria Braziliei, cu 79 de reușite, două mai multe decât legendarul Pele.

La CM 2026, Brazilia va face parte din Grupa C, alături de Maroc, Scoția, Haiti.

128 de selecții
are Neymar pentru naționala Braziliei

Santos a postat și pe rețelele de socializare un videoclip în care anunță noua înțelegere a lui Neymar cu echipa. „Se apropie ora”, a transmis clubul pe X.

Chiar dacă a suferit o accidentare în noiembrie, Neymar a sfidat sfatul medicilor și a continuat să joace pentru Santos.

Atacantul a contribuit cu 4 goluri și o pasă decisivă, iar echipa sa a reușit să se claseze pe locul 12, cu 47 de puncte după 38 de meciuri și să evite revenirea în Liga 2 din Brazilia.

Ancelotti, avertisment pentru Neymar: „Să fie gata în iunie!”

Carlo Ancelotti, selecționerul Braziliei, a precizat în septembrie 2025 că dacă Neymar vrea să joace la Campionatul Mondial, atunci el trebuie să fie în formă maximă.

„O selecționată trebuie să cheme cei mai talentați jucători, dar și aceștia trebuie să fie în formă fizică 100%, nu 80%.

Neymar este cel mai talentat fotbalist brazilian. A avut o problemă, s-a recuperat repede, dar vreau să fie cu adevărat pregătit pentru a juca. Va participa la Mondial dacă este în formă maximă.

Obiectivul lui trebuie să fie să fie gata în iunie, nu contează dacă lipsește din lotul din octombrie, noiembrie sau martie”, a declarat Ancelotti, conform marca.com.

Antrenorul italian a precizat recent că lista definitivă cu jucătorii brazilieni care vor evolua la CM 2026 va fi trimisă către FIFA în luna martie, mai scrie Daily Mail.

Ultimul meci în care Neymar a îmbrăcat tricoul „Seleção” s-a disputat pe 18 octombrie 2023. Atunci, Brazilia a întâlnit Uruguay în preliminariile pentru CM 2026, fiind învinsă cu 2-0 în partida disputată la Montevideo.

2002
este anul în care Brazilia a cucerit a cincea și ultima Cupă Mondială din palmares, după cele din 1958, 1962, 1970, 1994

Citește și

„Mă interesa doar să câștig” De ce crede Sebastian Vettel că declinul său a început la Ferrari: „Charles Leclerc era mulțumit și cu un loc 5”
Formula 1
10:21
„Mă interesa doar să câștig” De ce crede Sebastian Vettel că declinul său a început la Ferrari: „Charles Leclerc era mulțumit și cu un loc 5”
Citește mai mult
„Mă interesa doar să câștig” De ce crede Sebastian Vettel că declinul său a început la Ferrari: „Charles Leclerc era mulțumit și cu un loc 5”
„Putem lua titlul”  A avut un început de sezon slab la Dinamo, dar a devenit un om bază și  are planuri mărețe
Superliga
09:42
„Putem lua titlul” A avut un început de sezon slab la Dinamo, dar a devenit un om bază și are planuri mărețe
Citește mai mult
„Putem lua titlul”  A avut un început de sezon slab la Dinamo, dar a devenit un om bază și  are planuri mărețe

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Cinci tehnologii și tendințe auto care au schimbat viața șoferilor în ultimii cinci ani
Campionatul Mondial santos carlo ancelotti brazilia neymar
Știrile zilei din sport
Superliga, în cantonament Cluburile din Liga 1 încep pregătirea pentru a doua parte a sezonului. Craiova a plecat deja în Antalya » Programul amicalelor
Superliga
14:42
Superliga, în cantonament Cluburile din Liga 1 încep pregătirea pentru a doua parte a sezonului. Craiova a plecat deja în Antalya » Programul amicalelor
Citește mai mult
Superliga, în cantonament Cluburile din Liga 1 încep pregătirea pentru a doua parte a sezonului. Craiova a plecat deja în Antalya » Programul amicalelor
El decide soarta lui Drăguș pentru barajul cu Turcia Jurist american cu experiență în administrațiile Obama și Clinton judecă apelul FRF
Nationala
12:57
El decide soarta lui Drăguș pentru barajul cu Turcia Jurist american cu experiență în administrațiile Obama și Clinton judecă apelul FRF
Citește mai mult
El decide soarta lui Drăguș pentru barajul cu Turcia Jurist american cu experiență în administrațiile Obama și Clinton judecă apelul FRF
„Nu era de FCSB”  Basarab Panduru s-a convins de jucătorul pe care campioana României l-a cedat după doar 15 meciuri
Superliga
09:41
„Nu era de FCSB” Basarab Panduru s-a convins de jucătorul pe care campioana României l-a cedat după doar 15 meciuri
Citește mai mult
„Nu era de FCSB”  Basarab Panduru s-a convins de jucătorul pe care campioana României l-a cedat după doar 15 meciuri
„Arsuri grave” Un jucător din Ligue 1, rănit în incendiul din Crans-Montana, din  noaptea de Revelion „A fost transportat cu elicopterul în Germania”
Campionate
09:49
„Arsuri grave” Un jucător din Ligue 1, rănit în incendiul din Crans-Montana, din noaptea de Revelion „A fost transportat cu elicopterul în Germania”
Citește mai mult
„Arsuri grave” Un jucător din Ligue 1, rănit în incendiul din Crans-Montana, din  noaptea de Revelion „A fost transportat cu elicopterul în Germania”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
19:22
Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri”
 Ce își dorește Mihai Stoica Oficialul FCSB-ului, mesaj cu miză sportivă pentru 2026: „Supercupa, abolirea regulii U21, record negativ de RMN-uri”
18:45
Fanii își pot lua rămas-bun Dinamo anunță un eveniment simbolic înainte de demolarea vechiului stadion: „Nimeni nu va pleca cu mâna goală”
Fanii își pot lua rămas-bun  Dinamo anunță un eveniment simbolic înainte de demolarea vechiului stadion: „Nimeni nu va pleca cu mâna goală”
17:46
Debut pentru Louis Atacantul român și-a aflat programul de pregătire la DC United: va juca împotriva lui Lionel Messi
Debut pentru Louis  Atacantul român și-a aflat  programul de pregătire la DC United:  va juca împotriva lui Lionel Messi
18:19
Sportivi răniți sau decedați Incendiul de Revelion, în clubul din Crans-Montana, a lăsat în urmă o tragedie imensă
Sportivi răniți sau decedați Incendiul de Revelion, în clubul din Crans-Montana, a lăsat în urmă o tragedie imensă
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat

Dan Udrea: Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
„Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025

Cătălin Tolontan: „Nu cunosc mulți oameni care consideră că au fost părinți buni”. Bun de tipar 2025
Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?

Cristian Geambașu: Creer sau creier?
Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan

Radu Naum: Cazul Istvan
Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, derby-uri mai multe

Dan Udrea: Meciuri mai puține, <span>derby-uri</span> mai multe
Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el

Cătălin Tolontan: Ionel Stoica, chiar el
Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect

Dan Udrea: Radu Paraschivescu, linșat în „piața publică” pentru că ne învață să vorbim corect
Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai

Cristian Geambașu: Bătălia e ruptă din Rai în Dubai
FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?

Cristian Geambașu: FCSB a vrut. Rapid ce a vrut?
Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough

Silviu Tudor Samuilă: Atena, după Middlesbrough
Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!

Radu Naum: Închideți ochii și aplaudați!
Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea

Cristian Geambașu: Despărțirea
O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!

Dan Udrea: O țară, scuze, bolnavă la cap!
Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?

Cristian Geambașu: Pe cine mai ridiculizează Rațiu?
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Top stiri din sport
Dinamo a transferat un „câine” adevărat Aplicația clubului a picat, după imaginea postată cu jucătorul, din arhiva personală a acestuia
Superliga
15:24
Dinamo a transferat un „câine” adevărat Aplicația clubului a picat, după imaginea postată cu jucătorul, din arhiva personală a acestuia
Citește mai mult
Dinamo a transferat un „câine” adevărat Aplicația clubului a picat, după imaginea postată cu jucătorul, din arhiva personală a acestuia
Transfer de top la Râmnicu Vâlcea Echipa de handbal feminin a semnat cu o campioană mondială: „Sunt foarte entuziasmată”
Handbal
16:11
Transfer de top la Râmnicu Vâlcea Echipa de handbal feminin a semnat cu o campioană mondială: „Sunt foarte entuziasmată”
Citește mai mult
Transfer de top la Râmnicu Vâlcea Echipa de handbal feminin a semnat cu o campioană mondială: „Sunt foarte entuziasmată”
Dan Udrea Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
Opinii
14:02
Dan Udrea Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
Citește mai mult
Dan Udrea Te ia greața când statul face apologia dependenței de stat
Motociclete confiscate de FBI FOTO: Modele pilotate de Rossi și Marquez, în colecția unui campion olimpic, acum în top 10 cei mai căutați infractori din lume
Moto GP
11:32
Motociclete confiscate de FBI FOTO: Modele pilotate de Rossi și Marquez, în colecția unui campion olimpic, acum în top 10 cei mai căutați infractori din lume
Citește mai mult
Motociclete confiscate de FBI FOTO: Modele pilotate de Rossi și Marquez, în colecția unui campion olimpic, acum în top 10 cei mai căutați infractori din lume

Echipe/Competiții

fcsb 47 CFR Cluj 23 dinamo bucuresti 13 rapid 9 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 4 Poli Iasi uta arad farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
02.01

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share