Neymar a semnat  Starul brazilian i-a ascultat sfatul lui Carlo Ancelotti. Obiectivul? CM 2026

Neymar (33 de ani) ar fi acceptat să-și prelungească înțelegerea cu Santos pentru încă un sezon.

Carlo Ancelotti (66 de ani), selecționerul Braziliei, îl avertizase recent pe Neymar că trebuie să fie în formă maximă dacă vrea să fie convocat pentru CM 2026.

Brazilianul a suferit o accidentare la meniscul genunchiului stâng în noiembrie, însă nu a ținut cont de sfatul medicilor și a continuat să joace pentru a o ajuta pe Santos în lupta pentru salvarea de la retrogradare.

Neymar, o nouă înțelegere cu Santos

Contractul lui Neymar cu formația braziliană a expirat la finalul anului 2025, dar atacantul ar fi acceptat prelungirea înțelegerii până la finalul anului 2026, anunță ge.globo.com.

Înțelegerea ar fi avut loc miercuri, iar clubul ar urma să anunțe cât mai curând noul angajament al lui Neymar cu Santos.

Odată cu încheierea sezonului din Brazilia, celebrul atacant se concentrează pe recuperarea de după operația la genunchi. Neymar ar urma să revină pe teren la mijlocul lunii februarie.

Odată cu noul contractul cu Santos, Neymar „ar fi luat o decizie importantă” cu privire la participarea sa la Campionatul Mondial din acest an din SUA, Mexic și Canada, scrie dailymail.co.uk.

Neymar e cel mai bun marcator din istoria Braziliei, cu 79 de reușite, două mai multe decât legendarul Pele.

La CM 2026, Brazilia va face parte din Grupa C, alături de Maroc, Scoția, Haiti.

128 de selecții are Neymar pentru naționala Braziliei

Santos a postat și pe rețelele de socializare un videoclip în care anunță noua înțelegere a lui Neymar cu echipa. „Se apropie ora”, a transmis clubul pe X.

Tá chegando a hora. ⏰ pic.twitter.com/EryjX2YRPf — Santos FC (@SantosFC) December 31, 2025

Chiar dacă a suferit o accidentare în noiembrie, Neymar a sfidat sfatul medicilor și a continuat să joace pentru Santos.

Atacantul a contribuit cu 4 goluri și o pasă decisivă, iar echipa sa a reușit să se claseze pe locul 12, cu 47 de puncte după 38 de meciuri și să evite revenirea în Liga 2 din Brazilia.

Ancelotti, avertisment pentru Neymar: „Să fie gata în iunie!”

Carlo Ancelotti, selecționerul Braziliei, a precizat în septembrie 2025 că dacă Neymar vrea să joace la Campionatul Mondial, atunci el trebuie să fie în formă maximă.

„O selecționată trebuie să cheme cei mai talentați jucători, dar și aceștia trebuie să fie în formă fizică 100%, nu 80%.

Neymar este cel mai talentat fotbalist brazilian. A avut o problemă, s-a recuperat repede, dar vreau să fie cu adevărat pregătit pentru a juca. Va participa la Mondial dacă este în formă maximă.

Obiectivul lui trebuie să fie să fie gata în iunie, nu contează dacă lipsește din lotul din octombrie, noiembrie sau martie” , a declarat Ancelotti, conform marca.com.

Antrenorul italian a precizat recent că lista definitivă cu jucătorii brazilieni care vor evolua la CM 2026 va fi trimisă către FIFA în luna martie, mai scrie Daily Mail.

Ultimul meci în care Neymar a îmbrăcat tricoul „Seleção” s-a disputat pe 18 octombrie 2023. Atunci, Brazilia a întâlnit Uruguay în preliminariile pentru CM 2026, fiind învinsă cu 2-0 în partida disputată la Montevideo.

2002 este anul în care Brazilia a cucerit a cincea și ultima Cupă Mondială din palmares, după cele din 1958, 1962, 1970, 1994

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport