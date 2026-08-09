Enzo Maresca (46 de ani) a vorbit despre situația lui Rodri (30 de ani), jucător care s-ar fi înțeles cu Barcelona în privința unui transfer.

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Manchester City a disputat un amical, duminică, împotriva lui Atletico Madrid, 3-1, iar tehnicianul „cetățenilor” a confirmat ce se va întâmpla cu fotbalistul spaniol.

Enzo Maresca, despre Rodri: „Deocamdată, va fi la Manchester vineri”

La finalul partidei, tehnicianul italian a fost întrebat despre posibilitatea unui transfer al lui Rodri.

„Deocamdată, va fi la Manchester vineri”, a transmis Enzo Maresca, potrivit marca.com.

Astfel, Rodri ar urma să alăture lotului „cetățenilor” pentru prima dată după finala CM 2026.

Mijlocașul spaniol s-ar fi înțeles deja cu Barcelona în privința transferului, după ce a fost dorit și de Real Madrid, însă nu s-a ajuns la o înțelegere între cele două cluburi.

Catalanii au venit cu o ofertă vineri, însă această a fost respinsă de cei de la City.

Oficialii „cetățenilor” și-ar dori o sumă de cel puțin 70 de milioane de euro pentru Rodri, iar, în cazul în care o nouă ofertă nu va veni până vineri, jucătorul se va întoarce la Manchester, informează manchestereveningnews.co.uk.

Câștigător al Cupei Mondiale cu Spania, Rodri a fost desemnat cel mai bun jucător al turneului final, luna trecută.

55 de milioane de euro este cota de piață a lui Rodri, potrivit transfermarkt.com

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