Depresie, pizza și whiskey Eric de Oliveira, despre perioadele dificile din carieră cauzate de lipsa banilor: „Am început să beau”

Eric de Oliveira (40 de ani), unul dintre cei mai bun jucători străini care au evoluat în Liga 1, a vorbit despre problemele financiare cu care s-a confruntat în perioada când evolua la Karpatî Lvov, în Ucraina.

a vorbit despre problemele financiare cu care s-a confruntat în perioada când evolua la Karpatî Lvov, în Ucraina. Brazilianul a fost invitatul podcastului TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea.

Eric de Oliveira a declarat că nu a fost plătit timp de șase luni de formația ucraineană, pentru care a evoluat în perioada 2011-2012.

Din această cauză, brazilianul a intrat în depresie și s-a refugiat în alcool.

Depresie, pizza și whiskey. Eric de Oliveira, despre perioadele dificile din carieră cauzate de lipsa banilor

Tu te simți în momentul ăsta mai român decât brazilian?

Mă simt dator față de România pentru tot ce am realizat. Bani eu n-am făcut în România, dar oportunități pe care le-am avut să fac bani au fost din România.

Adică aici ți-ai făcut un nume, iar transferurile în străinătate te-au ajutat să…

De aici mi s-au deschis ușile. Da.

De ce spui că n-ai făcut bani aici? Lumea are impresia că ai câștigat bani mulți în România.

Nuuu. Toată lumea are impresia că n-am vrut să joc la Steaua sau la Dinamo sau… La Dinamo a fost, Dumnezeu să-l ierte, Anghelache. Eu aveam 5.000 sau 6.000 la Mediaș după ce m-am întors din Ucraina. Iar el voia să-mi dea 2.000 la Dinamo!

Ăsta a fost cel mai mare salariu pe care l-ai avut în România? 6.000 de euro?

8.000, la Pandurii.

Și în Ucraina cât câștigai?

25.000. Dar n-am primit niciun salariu. Păi atunci am intrat în depresie, am început să beau pentru prima dată. Am devenit un bețiv cronic acolo. O sticlă de whisky în fiecare zi! Mi-a ieșit psoriazis (n.r. o afecțiune a pielii, pe fond de stres).

(…) Și n-ai luat niciun bani în anul acela în Ucraina (n.r. la Karpatî Lvov)?

În șase luni n-am luat niciun ban din salariu, doar un ajutor de 2.000 de dolari pe care îi trimiteam acasă la soția mea. Îmi era rușine, că ziceam că copilului meu n-o să-i lipsească nimic, cum mi-a lipsit mie. Și uite că nu mă puteam ține de cuvânt. (…)



Deci ajungeam acasă, închideam ușa și mă puneam jos acolo în ușă și plângeam. Venea copilașul meu în patru labe spre mine, îmi ștergeam lacrimile și îl vedea pe Derik. (…) Aveam o dietă… Aveam o pizzerie jos, la parter. Luam o pizza și o sticlă de Jack Daniels. Mâncam, beam, dormeam.

Asta era dieta ta în Ucraina?

Da. Și mâncăm numai aia și beam numai aia. Dimineața mă trezeam pe la 8. Mergeam la o sală, tot în parter. Făceam un bazin rece, cu gheață, cu saună.. O oră, cât să slabesc. (…) A treia zi aveam un amical. Iar eu tot așa, trei zile încontinuu. (…) Și eu, beat, amețit, dar conștient, am dat trei goluri și două assisturi. Am bătut cu 5-0 în amical. (…)

Deci practic, din cauza problemelor de adaptare și de bani, intrasei într-un fel de depresie care te-a adus în punctul în care alcoolul devenise o obișnuință.

Da, devenise scăparea mea. (…) Într-o seară … eram la etajul șase. Era zăpadă. Am pus un picior așa pe geam, mi-a venit un gând negru să mă arunc. De rușine, de … Eram și beat. Și cred că Dumnezeu mi-a bătut un vânt așa în față, așa, și m-a trezit, știi? Am închis geamul, m-am pus pe jos singur și am început să plâng. Și parcă de atunci am pus stop, am început să mă controlez mai bine.

Eric de Oliveira a venit în România în anul 2007, pe când avea doar 22 de ani, când a semnat cu Gaz Metan Mediaș.

De-a lungul carierei sale, fotbalistul a mai evoluat pentru echipe precum:

Metropolitano (Brazilia)

Karpaty Lviv (Ucraina)

Pandurii Târgu Jiu

Al-Ahli (Arabia Saudită)

Matsumoto Yama. (Japonia)

Najran SC (Arabia Saudită)

Al-Markhiya SC (Qatar)

Viitorul Constanța (actuala Farul)

FC Voluntari

Eric de Oliveira este cel mai bun marcator străin din campionatul românesc într-un clasament all-time. Brazilianul a înscris 66 de goluri în 222 de partide jucate în Liga 1.

Brazilianul a reușit să câștige Cupa și Supercupa României în 2019, pe când juca la Viitorul.

VIDEO Episodul complet cu Eric din podcastul TOP LEVEL

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport