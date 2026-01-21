Depresie, pizza și whiskey  Eric de Oliveira, despre perioadele dificile din carieră cauzate de lipsa banilor: „Am început să beau” +20 foto
Eric de Oliveira
Superliga

Depresie, pizza și whiskey Eric de Oliveira, despre perioadele dificile din carieră cauzate de lipsa banilor: „Am început să beau”

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 21.01.2026, ora 13:49
  • Eric de Oliveira (40 de ani), unul dintre cei mai bun jucători străini care au evoluat în Liga 1, a vorbit despre problemele financiare cu care s-a confruntat în perioada când evolua la Karpatî Lvov, în Ucraina.
  • Brazilianul a fost invitatul podcastului TOP LEVEL, realizat de jurnaliștii GOLAZO.ro Cătălin Țepelin și Dan Udrea.

Eric de Oliveira a declarat că nu a fost plătit timp de șase luni de formația ucraineană, pentru care a evoluat în perioada 2011-2012.

Din această cauză, brazilianul a intrat în depresie și s-a refugiat în alcool.

Ofri Arad, marcat doar de eșecuri! Cele trei momente ale carierei care înseamnă totul pentru noul jucător al lui FCSB
Citește și
Ofri Arad, marcat doar de eșecuri! Cele trei momente ale carierei care înseamnă totul pentru noul jucător al lui FCSB
Citește mai mult
Ofri Arad, marcat doar de eșecuri! Cele trei momente ale carierei care înseamnă totul pentru noul jucător al lui FCSB

Depresie, pizza și whiskey. Eric de Oliveira, despre perioadele dificile din carieră cauzate de lipsa banilor

Tu te simți în momentul ăsta mai român decât brazilian?

Mă simt dator față de România pentru tot ce am realizat. Bani eu n-am făcut în România, dar oportunități pe care le-am avut să fac bani au fost din România.

Adică aici ți-ai făcut un nume, iar transferurile în străinătate te-au ajutat să…

De aici mi s-au deschis ușile. Da.

De ce spui că n-ai făcut bani aici? Lumea are impresia că ai câștigat bani mulți în România.

Nuuu. Toată lumea are impresia că n-am vrut să joc la Steaua sau la Dinamo sau… La Dinamo a fost, Dumnezeu să-l ierte, Anghelache. Eu aveam 5.000 sau 6.000 la Mediaș după ce m-am întors din Ucraina. Iar el voia să-mi dea 2.000 la Dinamo!

Ăsta a fost cel mai mare salariu pe care l-ai avut în România? 6.000 de euro?

8.000, la Pandurii.

Și în Ucraina cât câștigai?

25.000. Dar n-am primit niciun salariu. Păi atunci am intrat în depresie, am început să beau pentru prima dată. Am devenit un bețiv cronic acolo. O sticlă de whisky în fiecare zi! Mi-a ieșit psoriazis (n.r. o afecțiune a pielii, pe fond de stres).

(…) Și n-ai luat niciun bani în anul acela în Ucraina (n.r. la Karpatî Lvov)?

În șase luni n-am luat niciun ban din salariu, doar un ajutor de 2.000 de dolari pe care îi trimiteam acasă la soția mea. Îmi era rușine, că ziceam că copilului meu n-o să-i lipsească nimic, cum mi-a lipsit mie. Și uite că nu mă puteam ține de cuvânt. (…)

Deci ajungeam acasă, închideam ușa și mă puneam jos acolo în ușă și plângeam. Venea copilașul meu în patru labe spre mine, îmi ștergeam lacrimile și îl vedea pe Derik. (…) Aveam o dietă… Aveam o pizzerie jos, la parter. Luam o pizza și o sticlă de Jack Daniels. Mâncam, beam, dormeam.

Asta era dieta ta în Ucraina?

Da. Și mâncăm numai aia și beam numai aia. Dimineața mă trezeam pe la 8. Mergeam la o sală, tot în parter. Făceam un bazin rece, cu gheață, cu saună.. O oră, cât să slabesc. (…) A treia zi aveam un amical. Iar eu tot așa, trei zile încontinuu. (…) Și eu, beat, amețit, dar conștient, am dat trei goluri și două assisturi. Am bătut cu 5-0 în amical. (…)

Deci practic, din cauza problemelor de adaptare și de bani, intrasei într-un fel de depresie care te-a adus în punctul în care alcoolul devenise o obișnuință.

Da, devenise scăparea mea. (…) Într-o seară … eram la etajul șase. Era zăpadă. Am pus un picior așa pe geam, mi-a venit un gând negru să mă arunc. De rușine, de … Eram și beat. Și cred că Dumnezeu mi-a bătut un vânt așa în față, așa, și m-a trezit, știi? Am închis geamul, m-am pus pe jos singur și am început să plâng. Și parcă de atunci am pus stop, am început să mă controlez mai bine.

Eric de Oliveira a venit în România în anul 2007, pe când avea doar 22 de ani, când a semnat cu Gaz Metan Mediaș.

De-a lungul carierei sale, fotbalistul a mai evoluat pentru echipe precum:

  • Metropolitano (Brazilia)
  • Karpaty Lviv (Ucraina)
  • Pandurii Târgu Jiu
  • Al-Ahli (Arabia Saudită)
  • Matsumoto Yama. (Japonia)
  • Najran SC (Arabia Saudită)
  • Al-Markhiya SC (Qatar)
  • Viitorul Constanța (actuala Farul)
  • FC Voluntari
Eric, invitat la podcastul TOP LEVEL. Foto - Raed Krishan (7).jpg
Eric, invitat la podcastul TOP LEVEL. Foto - Raed Krishan (7).jpg

Galerie foto (20 imagini)

Eric, invitat la podcastul TOP LEVEL. Foto - Raed Krishan (1).jpg Eric, invitat la podcastul TOP LEVEL. Foto - Raed Krishan (2).jpg Eric, invitat la podcastul TOP LEVEL. Foto - Raed Krishan (3).jpg Eric, invitat la podcastul TOP LEVEL. Foto - Raed Krishan (4).jpg Eric, invitat la podcastul TOP LEVEL. Foto - Raed Krishan (5).jpg
+20 Foto
labels.photo-gallery

Eric de Oliveira este cel mai bun marcator străin din campionatul românesc într-un clasament all-time. Brazilianul a înscris 66 de goluri în 222 de partide jucate în Liga 1.

Brazilianul a reușit să câștige Cupa și Supercupa României în 2019, pe când juca la Viitorul.

VIDEO Episodul complet cu Eric din podcastul TOP LEVEL

Citește și

Interes pentru Kevin Ciubotaru  Fundașul care a fost dorit și de FCSB s-ar afla în vizorul unor cluburi din Olanda și Spania
Superliga
13:14
Interes pentru Kevin Ciubotaru Fundașul care a fost dorit și de FCSB s-ar afla în vizorul unor cluburi din Olanda și Spania
Citește mai mult
Interes pentru Kevin Ciubotaru  Fundașul care a fost dorit și de FCSB s-ar afla în vizorul unor cluburi din Olanda și Spania
Ofri Arad, marcat doar de eșecuri! Cele trei momente ale carierei care înseamnă totul pentru noul jucător al lui FCSB
Superliga
13:09
Ofri Arad, marcat doar de eșecuri! Cele trei momente ale carierei care înseamnă totul pentru noul jucător al lui FCSB
Citește mai mult
Ofri Arad, marcat doar de eșecuri! Cele trei momente ale carierei care înseamnă totul pentru noul jucător al lui FCSB

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
INTERVIU Într-un scenariu militar în Groenlanda, „nu-l vom putea opri cu adevărat pe Trump”. O voce de la Copenhaga explică cine sunt cei care îl pot opri pe președintele SUA
gaz metan medias romania salariu eric de oliveira podcast top level
Știrile zilei din sport
Fostul căpitan al Rapidului, prins băut la volan A fost încătușat după ce a provocat un accident rutier în Capitală
Superliga
21.01
Fostul căpitan al Rapidului, prins băut la volan A fost încătușat după ce a provocat un accident rutier în Capitală
Citește mai mult
Fostul căpitan al Rapidului, prins băut la volan A fost încătușat după ce a provocat un accident rutier în Capitală
Arda Guler a stârnit panică FOTO: Jucătorul lui Real Madrid a purtat un glucometru la meciul cu Monaco, iar fanii au crezut că ar putea suferi de diabet. Care ar fi de fapt motivul
Campionate
21.01
Arda Guler a stârnit panică FOTO: Jucătorul lui Real Madrid a purtat un glucometru la meciul cu Monaco, iar fanii au crezut că ar putea suferi de diabet. Care ar fi de fapt motivul
Citește mai mult
Arda Guler a stârnit panică FOTO: Jucătorul lui Real Madrid a purtat un glucometru la meciul cu Monaco, iar fanii au crezut că ar putea suferi de diabet. Care ar fi de fapt motivul
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu  Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile”
Campionate
21.01
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile”
Citește mai mult
Unde a greșit Xabi Alonso Multiplul câștigător de Liga Campionilor cu  Real Madrid a identificat erorile tehnicianului: „Trebuie să răsfeți egourile”
Victorie ratată la limită VIDEO Șumudică pierde 2 puncte din cauza unui gol fabulos! Cum se clasează Al-Okhdood
Stranieri
21.01
Victorie ratată la limită VIDEO Șumudică pierde 2 puncte din cauza unui gol fabulos! Cum se clasează Al-Okhdood
Citește mai mult
Victorie ratată la limită VIDEO Șumudică pierde 2 puncte din cauza unui gol fabulos! Cum se clasează Al-Okhdood
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
23:18
Kovacs, cursă spre Mondial Arbitrul, control total la Galatasaray - Atletico, meci de intensitate maximă în Ligă. Ținta: CM 2026
Kovacs, cursă spre Mondial Arbitrul, control total la Galatasaray - Atletico, meci de intensitate maximă în Ligă. Ținta: CM 2026
22:26
Dan Șucu, lăudat în Italia Fostul antrenor al rivalei din Liga 1 îl descrie la superlativ pe patronul de la Rapid și Genoa
Dan Șucu, lăudat în Italia Fostul antrenor al rivalei din Liga 1 îl descrie la superlativ pe patronul de la Rapid și Genoa
00:00
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
22:48
Qarabag, seară istorică! Formația din Azerbaidjan e ca și calificată în faza eliminatorie din Liga Campionilor
Qarabag, seară istorică! Formația din Azerbaidjan e ca și calificată în faza eliminatorie din Liga Campionilor
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil

Dan Udrea: Două favorite, doi câini și un crocodil
Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?

Cristian Geambașu: Când va fi dat afară Shay Given? Și de ce?
Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor

Radu Naum: Misteriosul cititor
Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu

Cătălin Tolontan: Probleme pentru Mircea Lucescu
Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României

Dan Udrea: Doar interesul oprește disprețul la adresa României
Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și TVR-ul

Cristian Geambașu: Evul Mediu, fotbalul și <span>TVR-ul</span>
„Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine dracu-i și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"

Cristian Geambașu: „Cine <span>dracu-i</span> și Eminescu ăla, noul golchipăr de la Venus?"
Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian

Cristian Geambașu: Gonzalo și Octavian
Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului

Dan Udrea: Maduro de la Casa Fotbalului
Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut

Radu Naum: Scrisoare către un dispărut
A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?

Cristian Geambașu: A înțeles Țicu?
Top stiri din sport
„Patru bețivi ignoranți”  Davidovich Fokina, în conflict cu fanii de la Australian Open: „O adevărată pacoste”
Tenis
21.01
„Patru bețivi ignoranți” Davidovich Fokina, în conflict cu fanii de la Australian Open: „O adevărată pacoste”
Citește mai mult
„Patru bețivi ignoranți”  Davidovich Fokina, în conflict cu fanii de la Australian Open: „O adevărată pacoste”
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Liga Campionilor
00:00
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Citește mai mult
Liga Campionilor Barcelona, victorie muncită cu Slavia Praga. Dennis Man și Vlad Dragomir, înfrânți de Newcastle și Chelsea » Rezultate + clasament
Ce salariu are șeful ANS  Surse GOLAZO.ro dezvăluie „schema” prin care salariile au crescut la ANS » „Unii apar că lucrează de la 13:00 la 21:00”
Diverse
21.01
Ce salariu are șeful ANS Surse GOLAZO.ro dezvăluie „schema” prin care salariile au crescut la ANS » „Unii apar că lucrează de la 13:00 la 21:00”
Citește mai mult
Ce salariu are șeful ANS  Surse GOLAZO.ro dezvăluie „schema” prin care salariile au crescut la ANS » „Unii apar că lucrează de la 13:00 la 21:00”
Desființarea bate la ușă Ultimul anunț le dă  fiori fanilor echipei de tradiție : „Nu există nicio posibilitate de finanțare”
Liga 2
21.01
Desființarea bate la ușă Ultimul anunț le dă fiori fanilor echipei de tradiție: „Nu există nicio posibilitate de finanțare”
Citește mai mult
Desființarea bate la ușă Ultimul anunț le dă  fiori fanilor echipei de tradiție : „Nu există nicio posibilitate de finanțare”

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 40 rapid 27 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti liga 1 europa league fcsb radu dragusin louis munteanu
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
22.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share