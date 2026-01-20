Interes pentru Kevin Ciubotaru Fundașul care a fost dorit și de FCSB s-ar afla în vizorul unor cluburi din Olanda și Spania

Kevin Ciubotaru (21 de ani), unul dintre jucătorii de bază ai clubului Hermannstadt, ar fi dorit de mai multe echipe din Europa. Detalii, în rândurile de mai jos.

Inițial, FCSB ajunsese la un acord cu sibienii pentru transferul lui Kevin Ciubotaru, în schimbul sumei de 450.000 de euro, dar mutarea nu s-a mai realizat, iar fundașul a rămas la Hermannstadt.

Kevin Ciubotaru, dorit de echipe din Europa

Evoluțiile solide ale lui Kevin Ciubotaru din acest sezon au atras atenția nu numai celor de la FCSB, ci și unor cluburi importante din Europa.

Fundașul stânga are o clauză de reziliere de 450.000 de euro, iar echipe din Olanda, Belgia și Spania ar fi dispuse să o achite pentru a-l transfera pe Ciubotaru.

Suma pe care cluburile ar fi dispuse să o ofere era de maximum 450.000 de euro, iar propunerile ar fi fost refuzate de Hermannstadt.

400.000 de euro este cota de piață a lui Kevin Ciubotaru, conform Transfermarkt

„Situația este diferită în Olanda și Belgia, unde cluburile interesate ar putea încheia tranzacția până la sfârșitul perioadei de transferuri, plătind suma integrală a clauzei și asigurându-și, astfel, unul dintre cei mai buni tineri fundași laterali”, au notat cei de la tuttomercatoweb.com.

Fortuna Sittard, Heerenveen și Go Ahead Eagles, din Olanda, dar și cluburile spaniole Real Valladolid și Celta Vigo ar fi cele care sunt interesate de serviciile fundașului român.

Kevin Ciubotaru: „E un vis de-ale mele”

La începutul acestui an, într-un interviu cu GOLAZO.ro de la cantonamentul celor de la Hermannstadt din Antalya, Kevin Ciubotaru a fost întrebat dacă îl interesează un transfer în străinătate.

„Mereu a fost o plăcere să joc în străinătate. E un vis de-ale mele să joc în cele mai puternice campionate din Europa.

Încă nu sunt la acel nivel și trebuie să fac un pas intermediar, însă timpul cred că le va așeza pe toate. Dar acum sunt la Hermannstadt. Mă concentrez aici”, a spus tânărul fundaș.

În acest sezon, Kevin Ciubotaru a bifat 21 de apariții pentru Hermannstadt, în toate competițiile, fiind unul dintre jucătorii de bază ai echipei. A reușit și două pase decisive.

Formația pregătită de Dorinel Munteanu a remizat, sâmbătă, cu Farul Constanța, scor 1-1, în etapa 22 din Liga 1.

Hermannstadt luptă pentru evitarea retrogradării. Sibienii se află pe locul 15, cu doar 14 puncte acumulate.

