S-a stins luptând Antrenorul lui Brest a murit după 3 ani și jumătate de luptă cu cancerul: „A trăit cu o forță care ne uimește și azi”
Eric Roy a fost antrenorul lui Brest în 142 de meciuri în ultimii trei ani și jumătate. Foto: Imago
Campionate

S-a stins luptând Antrenorul lui Brest a murit după 3 ani și jumătate de luptă cu cancerul: „A trăit cu o forță care ne uimește și azi”

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 17.06.2026, ora 23:37
alt-text Actualizat: 17.06.2026, ora 23:37
  • Eric Roy a antrenat-o pe Brest în perioada când suferea de cancer pancreatic. 
  • Un loc 3 istoric în Ligue 1 în 2024, urmat de prima participare în Champions League și dueluri cu Barcelona, Real și PSG. 
  • Familia sa a anunțat miercuri că antrenorul francez a murit. Avea 58 de ani. 
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Eric Roy. Jucător, antrenor, luptător. După 38 de ani dedicați marii sale pasiuni, s-a stins miercuri. Cancerul pancreatic, cea mai necruțătoare formă a maladiei, i-a luat viața, în cele din urmă.

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Eric Roy, 16 ani jucător. A început și s-a retras la Nice. Acolo a devenit antrenor

Născut la Nice, a iubit orașul de pe Coasta de Azur. Și echipa sa de fotbal.

A început să joace la Nice, în 1988, a avut o carieră de 16 ani, în care a evoluat la șapte formații, mijlocaș, inclusiv la Lyon și Marseille, în cea mai bună perioadă a carierei (1993-1999). Și s-a retras la aceeași Nice, în 2004.

Eric Roy (stânga), la Marseille, alături de Dugarry, în sezonul 1998-1999. Foto: Imago Eric Roy (stânga), la Marseille, alături de Dugarry, în sezonul 1998-1999. Foto: Imago
Eric Roy (stânga), la Marseille, alături de Dugarry, în sezonul 1998-1999. Foto: Imago

A rămas la club, a fost director de marketing, PR, director sportiv și tot acolo a trecut pe bancă, în martie 2010, în timp ce își lua licențele de antrenor.

Conflictul cu Nice. A câștigat la tribunal

Un an și jumătate mai târziu, în noiembrie 2011, a demisionat, dar a continuat ca director sportiv. Peste alte opt luni, a trăit cele mai delicate momente tot la Nice.

Concediat pentru că a făcut alături de un impresar o călătorie în America de Sud neautorizată de conducerea „vulturilor”, a dat clubul în judecată și a câștigat. Nice i-a plătit 300.000 de euro!

Roy nu a mai vrut antreneze o vreme, a fost director sportiv la Lens și Watford, dar și analist sportiv la beIN Sports și France Televisions.

Antrenor la Brest: cea mai frumoasă perioadă. În paralel, lupta cu cancerul

În ianuarie 2023, a fost numit antrenor la Brest. A urmat cea mai frumoasă perioadă a carierei.

Și partea cea mai dificilă a vieții, pentru că tot la începutul lui 2023 a fost diagnosticat cu cancer de pancreas. De atunci lupta în timp ce făcea minuni la Brest.

Eric Roy: sfaturi în timpul meciului la Brest. Foto: Imago Eric Roy: sfaturi în timpul meciului la Brest. Foto: Imago
Eric Roy: sfaturi în timpul meciului la Brest. Foto: Imago

În acea jumătate de an, a salvat echipa, evitând retrogradarea. La primul sezon complet, a reușit ceea ce părea imposibil.

Eric Roy, locul 3 și dueluri în Ligă cu Flick, Ancelotti și Luis Enrique

De la locul 14 în 2023 a urmat podiumul în 2024. Locul 3 în Ligue 1, după PSG și AS Monaco.

În același an, a debutat cu echipa în faza principală de Champions League: victorii cu Sturm Graz (2-1), RB Salzburg (4-0), Sparta Praga (2-1) și PSV Eindhoven (1-0).

Eric Roy și Luis Enrique, înaintea unui duel Brest - PSG. Foto: Imago Eric Roy și Luis Enrique, înaintea unui duel Brest - PSG. Foto: Imago
Eric Roy și Luis Enrique, înaintea unui duel Brest - PSG. Foto: Imago

Și un dublu 0-3 în fața Barcelonei și a lui Real Madrid. A pierdut duelurile cu Hansi Flick și Carlo Ancelotti, însă diferența loturilor era uriașă.

18 a fost locul
lui Brest în Liga Campionilor 2024-2025, calificându-se în play-off

Nu a putut rezista nici în dubla manșă de play-off cu PSG. 0-10 tur-retur cu Luis Enrique într-un sezon în care PSG a spulberat și Interul în finală, 5-0!

Mesajul familiei la dispariția lui Eric Roy: „A trăit cu o forță care ne uimește și astăzi”

Ultimul lui meci la Brest a fost pe 17 mai 2026, 1-1 acasă cu Angers la finalul unui campionat încheiat pe 12.

Mai avea contract la clubul „piraților” până în 2027. Miercuri însă, familia sa a anunțat că Eric Roy a murit.

Un mesaj emoționant postat pe pagina de Instagram a tehnicianului.

„În ultimii trei ani și jumătate, tata s-a luptat cu cancerul pancreatic. În tot acest timp, a trăit cu o forță care ne uimește și astăzi, susținut de dragostea familiei, de fotbal, de munca sa și de pasiunea care nu l-a părăsit niciodată. Ceea ce a realizat în ultimii ani va rămâne excepțional pentru noi”.

Faptul că a înfruntat această încercare susținând un club, o echipă și o istorie atât de puternice spune mult despre omul Eric Roy Mesajul familiei

„Cu jucătorii, a creat o relație rară. Îi iubea cu putere și era mândru că îi antrena”

Soția și copiii lui au continuat: „Era amabil, afectuos, drept și onest. Știa cum să încurajeze, să transmită și să-i ajute pe ceilalți să se depășească, să devină cea mai bună versiune a lor. Avea această exigență, această corectitudine și această umanitate”.

Au vorbit despre „aventura sa la Brest, unul dintre cele mai frumoase momente ale vieții. Iubea total fotbalul, iar echipa i-a oferit energie, bucurie, motiv de a continua chiar și în clipele cele mai dificile.

Cu jucătorii, a creat o relație rară, magnifică. Îi iubea cu putere și era mândru, foarte mândru, că putea fi antrenorul lor”.

Suporterilor din Brest, vrem să vă mulțumim. Primirea voastră, sprijinul vostru, fervoarea voastră și dragostea voastră l-au mișcat profund. Această forță l-a ajutat mai mult decât vă puteți imagina Mesajul familiei lui Eric Roy

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