Haaland, de neoprit!  Norvegianul a doborât un record vechi de 18 ani! » Pep Guardiola, uimit: „E în compania «monștrilor» Cristiano și Messi"
Erling Haaland FOTO: IMAGO
Liga Campionilor

Haaland, de neoprit! Norvegianul a doborât un record vechi de 18 ani! » Pep Guardiola, uimit: „E în compania «monștrilor» Cristiano și Messi"

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 19.09.2025, ora 10:51
alt-text Actualizat: 19.09.2025, ora 10:52
  • Erling Haaland (25 de ani), atacantul celor de la Manchester City, a stabilit un nou record.
  • Norvegianul a devenit jucătorul care înscrie 50 de goluri în cele mai puține meciuri jucate în Liga Campionilor.

Haaland a marcat un gol în victoria celor de la Manchester City cu Napoli, scor 2-0.

Erling Haaland, un nou record în Liga Campionilor

Atacantul celor de la Manchester City a devenit jucătorul care înscrie 50 de goluri în cele mai puține meciuri jucate în competiția europeană, mai exact 49.

Conform mediafax.ro, acesta a doborât un record vechi de 18 ani, care fusese stabilit de Ruud van Nistelrooy. Olandezul reușea să înscrie de 50 de ori în Ligă în 62 de partide, golul decisiv fiind marcat pe 18 septembrie 2007, în meciul Real Madrid - Werder Bremen 2-1.

Deși a doborât acest record, Haaland nu este și cel mai tânăr fotbalist care înscrie 50 de goluri în Champions League. El a obținut această performanță la 25 de ani și 59 de zile, în timp ce Lionel Messi înscria golul #50 la 24 de ani și 284 de zile.

Totuși, argentinianul a avut nevoie de 66 de meciuri pentru a marca golul cu numărul 50.

180 de milioane de euro
este cota lui Erling Haaland, conform Transfermarkt

Totodată, Haaland l-a depășit pe Alfredo di Stefano, marcator a 49 de goluri în Ligă.

Pep Guardiola: „Cifrele vorbesc de la sine, este incredibil”

„Ce pot să spun? Cifrele vorbesc de la sine. Suntem norocoși să-l avem. Doar vreau să-l felicit, pentru că este în top alături de marcatori precum Van Nistelrooy, Lewandowski, dar mai ales cei doi monștri, Cristiano și Messi. Este incredibil”, a declarat Pep Guardiola la finalul meciului, conform theguardian.com.

Întrebat dacă Haaland poate depăși recordul lui Cristiano Ronaldo de 141 de goluri în Liga Campionilor, Guardiola a răspuns fără să stea pe gânduri:

„În ritmul ăsta, da. Nu este accidentat, ar putea juca încă 10 sau 12 ani, iar dacă își menține această progresie, absolut va reuși”.

Statisticile lui Erling Haaland în Champions League:

  • 34 de goluri marcate cu piciorul stâng
  • 11 goluri marcate cu piciorul drept
  • 5 goluri marcate cu capul

Norvegianul a înscris în cea mai importantă competiție intercluburi pentru trei echipe, Salzburg, Dortmund și Manchester City. Pentru formația din Austria a punctat decisiv de 8 ori în 6 partide, iar la Dortmund a reușit să înscrie de 15 ori în 13 meciuri disputate.

La formația din Manchester, Erling Haaland a marcat de 27 de ori în cele 30 de meciuri în care a fost pe teren.

Golgheterii all-time din Liga Campionilor

Odată cu golul marcat în partida cu Napoli, Erling Haaland este la doar două reușite de TOP 10 al marcatorilor din toate timpurile în competiție.

Clasamentul golgheterilor din Champions League:

  • 1. Cristiano Ronaldo - 141 goluri
  • 2. Lionel Messi - 129
  • 3. Robert Lewandowski - 105
  • 4. Karim Benzema - 90
  • 5. Raul - 71
  • 6. Ruud van Nistelrooy - 60
  • 7. Andriy Shevchenko - 59
  • 8. Kylian Mbappe / Thomas Muller - 57
  • 9. Mohamed Salah - 52
  • 10. Thierry Henry - 51
  • 11. Erling Haaland - 50

Liga Campionilor Manchester City record erling haaland
