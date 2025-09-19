Florin Marin (72 de ani), fostul jucător de la Rapid și Steaua, a decedat joi, 18 septembrie, după două săptămâni petrecute în spital.

Florin Marin s-a retras din fotbal la începutul acestui an, la numai nouă zile de la numirea în funcția de antrenor la FC Voluntari, din cauza problemelor de sănătate.

Anghel Iordănescu, devastat de moartea lui Florin Marin: „O mare pierdere”

Anghel Iordănescu și Florin Marin au împărțit vestiarul în Ghencea în perioada 1976-1982. La aflarea veștii, fostul selecționer a fost vizibil afectat.

„Aoleu! Dumnezeu să-l odihnească! Condoleanțe familiei, o mare pierdere pentru fotbal în general, pentru oamenii care l-au cunoscut și l-au apreciat, pentru că a fost un jucător special.

Regret din suflet, o mare pierdere pentru toți cei care au jucat împreună cu el. Mi-ați dat o veste groaznică!”, a declarat Anghel Iordănescu, conform iamsport.ro.

Marcel Răducanu: „Avea 40 kg, poate că e mai bine așa”

Și Marcel Răducanu a fost foarte afectat la aflarea veștii. Acesta a oferit detalii despre starea în care se afla fostul tehnician. Răducanu și Marin au jucat împreună la Steaua în perioada 1976-1981.

„Nu e adevărat... azi? Dumnezeule, aoleu, Doamne, nu este adevărat... Am vorbit cu Ion, el a fost la spital și a spus că a început să plângă când l-a văzut cum arăta.

L-a vizitat sâmbătă și am vorbit și eu cu el ieri. A spus că arăta groaznic, au vrut să-l transfere de la Fundeni, făcuse scandal pe acolo, a fost într-o stare rea, demență parcă. Avea 40 de kilograme, a spus Ion Ion (n.red. - fost fotbalist) că avea picioarele cât mâinile lui, era de nerecunoscut.

Nu-mi vine să cred, Doamne... Era de așteptat, și doctorul de acolo spunea că nu mai are mult, poate că e mai bine așa decât să se chinuie. Se chinuiau și el, și soția, este tragic rău de tot, m-a șocat complet”, a spus Marcel Răducanu.

Gigi Nețoiu: „Nu a mai vrut să trăiască”

Omul de afaceri Gigi Nețoiu a declarat că știa de problemele de sănătate cu care se confrunta fostul antrenor și că a încercat să îl ajute, însă s-a lovit de un refuz total.

„Anul trecut în noiembrie l-am adus la Voluntari, a stat și pe bancă. Apoi s-a retras, a făcut pasul în spate. În primăvară am vrut să-l duc să se opereze pentru problemele de oase pe care le avea, dar pur și simplu nu a vrut.

Nu a vrut să mai trăiască, asta este părerea mea, pentru că am vrut să-l ajut și să facem tot ce trebuie, dar s-a opus de fiecare dată. Florin nu a vrut să mai trăiască. Îmi pare foarte rău, condoleanțe familiei și tuturor apropiaților!”, a transmis Gigi Nețoiu, conform fanatik.ro.

Mihai Iosif: „Vorbeam zi de zi până să intre în spital”

„Așa am înțeles... Eu am postat, dar după am șters ca să nu scriu o prostie, nu voiam să deranjez, Dumnezeul să-l odihnească. Eu am debutat cu dânsul la Rapid, cred că a fost unul din cei mai buni tacticieni. Nu am mai vorbit de când a intrat în spital, dar noi vorbeam zilnic....

Noi vorbeam zi de zi, mi-am dorit să fie cu mine la Voluntari, dar nu a mai vrut să continue.

Asta e viața din păcate, asta este, știu cum este.... mi-am pierdut ambii părinți, el a fost un mare jucător și antrenor, dar și un mare om. Dumnezeu să-l odihnească, eu am șters și postarea pentru că speram să nu fie adevărat, am scris la impuls”, a declarat și antrenorul Mihai Iosif, potrivit iamsport.ro.

Cine a fost Florin Marin

Ca fotbalist, Florin Marin a jucat 281 de meciuri în prima ligă a României și a câștigat 3 trofee: Cupa României cu Rapid (1975), titlul de campion cu Steaua (1978) și din nou Cupa României (1979).

În cariera sa de antrenor, Florin Marin a trecut pe la Rapid, Ceahlăul Piatra Neamț, Dinamo sau Astra Giurgiu. Acesta a fost și antrenor secund la naționala României.

Florin Marin a câștigat un singur trofeu în cariera sa de antrenor, în sezonul 2008/2009, atunci când a fost campion al ligii secunde alături de Ceahlăul Piatra Neamț.

