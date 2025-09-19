Lumea fotbalului, în stare de șoc  Vestea morții lui Florin Marin i-a devastat pe foștii săi colegi » Nețoiu: „Nu a mai vrut să trăiască” +7 foto
Florin Marin FOTO: Sport Pictures
Superliga

Lumea fotbalului, în stare de șoc Vestea morții lui Florin Marin i-a devastat pe foștii săi colegi » Nețoiu: „Nu a mai vrut să trăiască”

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 19.09.2025, ora 09:31
alt-text Actualizat: 19.09.2025, ora 10:02
  • Florin Marin (72 de ani), fostul jucător de la Rapid și Steaua, a decedat joi, 18 septembrie, după două săptămâni petrecute în spital.

Florin Marin s-a retras din fotbal la începutul acestui an, la numai nouă zile de la numirea în funcția de antrenor la FC Voluntari, din cauza problemelor de sănătate.

A murit Florin Marin Fostul fotbalist și antrenor s-a luptat cu probleme grave de sănătate
Citește și
A murit Florin Marin Fostul fotbalist și antrenor s-a luptat cu probleme grave de sănătate
Citește mai mult
A murit Florin Marin Fostul fotbalist și antrenor s-a luptat cu probleme grave de sănătate

Anghel Iordănescu, devastat de moartea lui Florin Marin: „O mare pierdere”

Anghel Iordănescu și Florin Marin au împărțit vestiarul în Ghencea în perioada 1976-1982. La aflarea veștii, fostul selecționer a fost vizibil afectat.

„Aoleu! Dumnezeu să-l odihnească! Condoleanțe familiei, o mare pierdere pentru fotbal în general, pentru oamenii care l-au cunoscut și l-au apreciat, pentru că a fost un jucător special.

Regret din suflet, o mare pierdere pentru toți cei care au jucat împreună cu el. Mi-ați dat o veste groaznică!”, a declarat Anghel Iordănescu, conform iamsport.ro.

Marcel Răducanu: „Avea 40 kg, poate că e mai bine așa”

Și Marcel Răducanu a fost foarte afectat la aflarea veștii. Acesta a oferit detalii despre starea în care se afla fostul tehnician. Răducanu și Marin au jucat împreună la Steaua în perioada 1976-1981.

„Nu e adevărat... azi? Dumnezeule, aoleu, Doamne, nu este adevărat... Am vorbit cu Ion, el a fost la spital și a spus că a început să plângă când l-a văzut cum arăta.

L-a vizitat sâmbătă și am vorbit și eu cu el ieri. A spus că arăta groaznic, au vrut să-l transfere de la Fundeni, făcuse scandal pe acolo, a fost într-o stare rea, demență parcă. Avea 40 de kilograme, a spus Ion Ion (n.red. - fost fotbalist) că avea picioarele cât mâinile lui, era de nerecunoscut.

Nu-mi vine să cred, Doamne... Era de așteptat, și doctorul de acolo spunea că nu mai are mult, poate că e mai bine așa decât să se chinuie. Se chinuiau și el, și soția, este tragic rău de tot, m-a șocat complet”, a spus Marcel Răducanu.

A murit Florin Marin FOTO Sport Pictures
A murit Florin Marin FOTO Sport Pictures

Galerie foto (7 imagini)

A murit Florin Marin FOTO Sport Pictures A murit Florin Marin FOTO Sport Pictures A murit Florin Marin FOTO Sport Pictures A murit Florin Marin FOTO Sport Pictures A murit Florin Marin FOTO Sport Pictures
+7 Foto
labels.photo-gallery

Gigi Nețoiu: „Nu a mai vrut să trăiască”

Omul de afaceri Gigi Nețoiu a declarat că știa de problemele de sănătate cu care se confrunta fostul antrenor și că a încercat să îl ajute, însă s-a lovit de un refuz total.

„Anul trecut în noiembrie l-am adus la Voluntari, a stat și pe bancă. Apoi s-a retras, a făcut pasul în spate. În primăvară am vrut să-l duc să se opereze pentru problemele de oase pe care le avea, dar pur și simplu nu a vrut.

Nu a vrut să mai trăiască, asta este părerea mea, pentru că am vrut să-l ajut și să facem tot ce trebuie, dar s-a opus de fiecare dată. Florin nu a vrut să mai trăiască. Îmi pare foarte rău, condoleanțe familiei și tuturor apropiaților!”, a transmis Gigi Nețoiu, conform fanatik.ro.

Mihai Iosif: „Vorbeam zi de zi până să intre în spital”

„Așa am înțeles... Eu am postat, dar după am șters ca să nu scriu o prostie, nu voiam să deranjez, Dumnezeul să-l odihnească. Eu am debutat cu dânsul la Rapid, cred că a fost unul din cei mai buni tacticieni. Nu am mai vorbit de când a intrat în spital, dar noi vorbeam zilnic....

Noi vorbeam zi de zi, mi-am dorit să fie cu mine la Voluntari, dar nu a mai vrut să continue.

Asta e viața din păcate, asta este, știu cum este.... mi-am pierdut ambii părinți, el a fost un mare jucător și antrenor, dar și un mare om. Dumnezeu să-l odihnească, eu am șters și postarea pentru că speram să nu fie adevărat, am scris la impuls”, a declarat și antrenorul Mihai Iosif, potrivit iamsport.ro.

Cine a fost Florin Marin

Ca fotbalist, Florin Marin a jucat 281 de meciuri în prima ligă a României și a câștigat 3 trofee: Cupa României cu Rapid (1975), titlul de campion cu Steaua (1978) și din nou Cupa României (1979).

În cariera sa de antrenor, Florin Marin a trecut pe la Rapid, Ceahlăul Piatra Neamț, Dinamo sau Astra Giurgiu. Acesta a fost și antrenor secund la naționala României.

Florin Marin a câștigat un singur trofeu în cariera sa de antrenor, în sezonul 2008/2009, atunci când a fost campion al ligii secunde alături de Ceahlăul Piatra Neamț.

VIDEO. Marius Avram, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”, despre cea mai mare gafă din carieră: „Ce-o fi fost în capul meu?!”

Citește și

Testamentul lui Florin Marin  Regretatul antrenor a avut inima împărțită: „Echipele mele de suflet sunt Rapid și Steaua” » Cum l-a păcălit pe Dumitru Dragomir
Diverse
09:01
Testamentul lui Florin Marin Regretatul antrenor a avut inima împărțită: „Echipele mele de suflet sunt Rapid și Steaua” » Cum l-a păcălit pe Dumitru Dragomir
Citește mai mult
Testamentul lui Florin Marin  Regretatul antrenor a avut inima împărțită: „Echipele mele de suflet sunt Rapid și Steaua” » Cum l-a păcălit pe Dumitru Dragomir
Liga Campionilor S-a încheiat prima rundă » Barcelona s-a impus cu Newcastle. City a învins-o pe Napoli. Rezultatele + Clasamentul
Liga Campionilor
00:12
Liga Campionilor S-a încheiat prima rundă » Barcelona s-a impus cu Newcastle. City a învins-o pe Napoli. Rezultatele + Clasamentul
Citește mai mult
Liga Campionilor S-a încheiat prima rundă » Barcelona s-a impus cu Newcastle. City a învins-o pe Napoli. Rezultatele + Clasamentul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Răsturnare de situația în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac
Răsturnare de situația în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac
Răsturnare de situația în cazul condamnării lui Mario Iorgulescu pentru ucidere din culpă. Procurorii recurg la o cale extraordinară de atac
Florin Marin Gigi Netoiu Marcel Raducanu Anghel Iordanescu mihai iosif
Știrile zilei din sport
Cine e vinovat pentru criza de la FCSB S-au contrazis în timpul meciului: „Poate că-și va da seama antrenorul sabotor că e cazul să-l lase”
Superliga
19.09
Cine e vinovat pentru criza de la FCSB S-au contrazis în timpul meciului: „Poate că-și va da seama antrenorul sabotor că e cazul să-l lase”
Citește mai mult
Cine e vinovat pentru criza de la FCSB S-au contrazis în timpul meciului: „Poate că-și va da seama antrenorul sabotor că e cazul să-l lase”
Filmul unei tragedii Cum a murit fostul junior de la CFR Cluj. GOLAZO.ro a aflat detaliile dramei din SUA. O neatenție l-a costat viața
Superliga
19.09
Filmul unei tragedii Cum a murit fostul junior de la CFR Cluj. GOLAZO.ro a aflat detaliile dramei din SUA. O neatenție l-a costat viața
Citește mai mult
Filmul unei tragedii Cum a murit fostul junior de la CFR Cluj. GOLAZO.ro a aflat detaliile dramei din SUA. O neatenție l-a costat viața
„Game Over Israel” Fotbaliști legendari cer boicotarea cluburilor israeliene: „Genocid!” » Cauza, susținută de un fost antrenor din România
Campionate
08:57
„Game Over Israel” Fotbaliști legendari cer boicotarea cluburilor israeliene: „Genocid!” » Cauza, susținută de un fost antrenor din România
Citește mai mult
„Game Over Israel” Fotbaliști legendari cer boicotarea cluburilor israeliene: „Genocid!” » Cauza, susținută de un fost antrenor din România
Charalambous a rămas blocat Antrenorul FCSB, debusolat după un nou eșec: „Tot ce se întâmplă e straniu” + ce spune despre o posibilă demitere
Superliga
19.09
Charalambous a rămas blocat Antrenorul FCSB, debusolat după un nou eșec: „Tot ce se întâmplă e straniu” + ce spune despre o posibilă demitere
Citește mai mult
Charalambous a rămas blocat Antrenorul FCSB, debusolat după un nou eșec: „Tot ce se întâmplă e straniu” + ce spune despre o posibilă demitere
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
10:16
Conflict Olaru - Tănase? Căpitanul n-a primit banderola când a intrat: „Crezi că nu știe? Ori nu-l interesează, ori nu vrea”
Conflict Olaru - Tănase? Căpitanul n-a primit banderola când a intrat: „Crezi că nu știe? Ori nu-l interesează, ori nu vrea”
10:06
De ce câștigă Liverpool în ultima clipă! Secretul lui Slot. Motivul pentru care roșii au învins în Premier și Ligă numai după minutul 80
De ce câștigă Liverpool în ultima clipă! Secretul lui Slot. Motivul pentru care roșii au învins în Premier și Ligă numai după minutul 80
23:34
Dan Udrea De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
Dan Udrea De ce e bine ce se întâmplă acum la FCSB!
08:57
„Game Over Israel” Fotbaliști legendari cer boicotarea cluburilor israeliene: „Genocid!” » Cauza, susținută de un fost antrenor din România
„Game Over Israel” Fotbaliști legendari cer boicotarea cluburilor israeliene: „Genocid!” » Cauza, susținută de un fost antrenor din România
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here

Cristian Geambașu: 50 de ani de Wish You Were Here
AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio

Radu Naum: AI Maurinio
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu

Cristian Geambașu: Apărarea are cuvântul! Azi, Adi Mutu
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Top stiri din sport
Fanii FCSB s-au săturat Mesaj dur pentru jucătorii care au pierdut jumătate dintre meciurile disputate în Liga 1: „Prietenia se încheie aici!”
Superliga
00:06
Fanii FCSB s-au săturat Mesaj dur pentru jucătorii care au pierdut jumătate dintre meciurile disputate în Liga 1: „Prietenia se încheie aici!”
Citește mai mult
Fanii FCSB s-au săturat Mesaj dur pentru jucătorii care au pierdut jumătate dintre meciurile disputate în Liga 1: „Prietenia se încheie aici!”
„Bucurați-vă!” Gigi Becali,  resemnat după bătaia luată de FCSB la Botoșani: „Ce rost are?” 
Superliga
19.09
„Bucurați-vă!” Gigi Becali, resemnat după bătaia luată de FCSB la Botoșani: „Ce rost are?”
Citește mai mult
„Bucurați-vă!” Gigi Becali,  resemnat după bătaia luată de FCSB la Botoșani: „Ce rost are?” 
„Este la tratament, la psiholog” Probleme pentru starul în devenire din Liga 1: „Tinerii nu mai sunt țărănuși, cum eram noi”
Superliga
19.09
„Este la tratament, la psiholog” Probleme pentru starul în devenire din Liga 1: „Tinerii nu mai sunt țărănuși, cum eram noi”
Citește mai mult
„Este la tratament, la psiholog” Probleme pentru starul în devenire din Liga 1: „Tinerii nu mai sunt țărănuși, cum eram noi”
Schimbați la pauză Doi jucători de la FCSB, pedepsiți pentru erorile comise la primul gol marcat de FC Botoșani
Superliga
19.09
Schimbați la pauză Doi jucători de la FCSB, pedepsiți pentru erorile comise la primul gol marcat de FC Botoșani
Citește mai mult
Schimbați la pauză Doi jucători de la FCSB, pedepsiți pentru erorile comise la primul gol marcat de FC Botoșani

Echipe/Competiții

fcsb 60 CFR Cluj 8 dinamo bucuresti 22 rapid 9 Universitatea Craiova 7 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
20.09

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share