Liga Campionilor S-a încheiat prima rundă » Barcelona s-a impus cu Newcastle. City a învins-o pe Napoli. Rezultatele + Clasamentul

- Manchester City s-a impus cu 2-0 în fața celor de la Napoli. Barcelona a învins-o pe Newcastle, scor 2-1.
- Copenhaga a reușit surpriza serii de joi și a remizat cu Leverkusen, după un meci spectaculos, în runda #1 din Liga Campionilor.
Primele meciuri ale zilei de joi au fost Brugge - Monaco (4-1) și Copenhaga - Bayer Leverkusen (2-2), în care danezii au condus de două ori, prin golurile lui Larsson și Roberto Silva.
Manchester City s-a impus în fața celor de la Napoli (2-0), pe teren propriu. În schimb, Newcastle nu a avut aceeași soartă: englezii au cedat în fața Barcelonei lui Hansi Flick, scor 1-2, pe St James' Park.
Frankfurt a câștigat cu 5-1 în fața celor de la Galatasaray, iar Sporting cu 4-1 în fața lui Kairat Almaty.
Club Brugge - Monaco 4-1
- Au marcat: Tresoldi (min. 32), Onyedika (min. 39), Vanaken (min. 43) și Diakhon (min. 75) / A. Fati (min. 90+2)
- Stadion: Jan Breydelstadion
- Arbitru: Simone Sozza. Asistenți: Alessio Berti și Davide Imperiale. Arbitru de rezervă: Davide Massa. Arbitru VAR: Aleandro Di Paolo. Asistent VAR: Carlos del Cerro Grande
Copenhaga - Bayer Leverkusen 2-2
- Au marcat: Larsson (min. 9), R. Silva (min. 87) / Grimaldo (min. 82), Hatzidiakos (autogol, min. 90+1)
- Stadion: Parken
- Arbitru: Aliyar Aghayev. Asistenți: Zeynal Zeynalov și Akif Amirali. Arbitru de rezervă: Elchin Masiyev. Arbitru VAR: Rob Dieperink. Asistent VAR: Alen Borosak
Frankfurt - Galatasaray 5-1
- Au marcat: D. Sanchez (autogol, min. 37), Uzun (min. 45+2), Burkardt (min. 45+5, min. 66), Knauff (min. 75) / Akgun (min. 8)
- Stadion: Frankfurt Stadion
- Arbitru: Marco Guida. Asistenți: Giorgio Peretti și Giuseppe Perrotti. Arbitru de rezervă: Daniele Chiffi. Arbitru VAR: Marco Di Bello. Asistent VAR: Dennis Higler
Manchester City - Napoli 2-0
- Au marcat: Haaland (min. 56) și J. Doku (min. 65)
- Stadion: City of Manchester Stadium
- Arbitru: Felix Zwayer. Asistenți: Robert Kempter și Christian Dietz. Arbitru de rezervă: Florian Badstubner. Arbitru VAR: Christian Dingert. Asisten VAR: Bastian Dankert
În minutul 21, arbitrul Felix Zwayer l-a eliminat pe Giovanni Di Lorenzo, după un fault asupra lui Erling Haaland, iar Antonio Conte a fost nevoit să reacționeze rapid.
Antrenorul a surprins prin decizia sa: l-a scos de pe teren pe Kevin De Bruyne, unul dintre cei mai experimentați și valoroși jucători, pentru a întări defensiva în fața lui City, introducându-l pe fundașul Mathias Olivera.
Cifrele lui Kevin De Bruyne:
- Manchester City: 422 de meciuri, 108 goluri, 177 pase decisive
- Genk: 113 meciuri, 17 goluri, 36 pase decisive
- Wolfsburg: 73 de meciuri, 20 goluri, 37 pase decisive
- Werder Bremen: 34 de meciuri, 10 goluri, 10 pase decisive
- Chelsea: 9 meciuri, 1 pasă decisivă
- Napoli: 3 meciuri, 2 goluri
Newcastle - Barcelona 1-2
- Au marcat: A. Gordon (min. 90) / Rashford (min. 58, min. 67)
- Stadion: St James' Park
- Arbitru: Glenn Nyberg. Asistenți: Mahbod Beigi și Andreas Soderkvist. Arbitru de rezervă: Adam Ladeback. Arbitru VAR: Jerome Brisard. Asistent VAR: Bram Van Driessche
Sporting Lisabona - Kairat Almaty 4-1
- Au marcat: Trincao (min. 44, min. 65), Alisson Santos (min. 67), Quenda (min. 68) / Edmilson Santos (min. 86)
- Stadion: Estadio Jose Alvalade
- Arbitru: Damian Sylwestrzak. Asistenți: Pawel Sokolnicki și Adam Karasewicz. Arbitru de rezervă: Marcin Kochanek. Arbitru VAR: Tomasz Kwiatkowski. Asistent VAR: Pol van Boekel
Rezultatele primelor 2 seri de Liga Campionilor
16 septembrie:
- Athletic Bilbao - Arsenal 0-2
- PSV - Union Saint-Gilloise 3-1
- Real Madrid - Marseille 2-1
- Tottenham - Villarreal 1-0
- Benfica - Qarabag 2-3
- Juventus - Borussia Dortmund 4-4
17 septembrie:
- Olympiacos - Pafos 0-0
- Slavia Praga - Bodo/Glimt 2-2
- Ajax - Inter 0-2
- Bayern - Chelsea 3-1
- Liverpool - Atletico Madrid 3-2
- PSG - Atalanta 4-0
Clasamentul Ligii Campionilor:
|Loc
|Echipă
|Meciuri
|Puncte
|Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
|1
|Frankfurt
|1
|3
|2
|PSG
|1
|3
|3
|Club Brugge
|1
|3
|4
|Sporting
|1
|3
|5
|Royale Union SG
|1
|3
|6
|Bayern
|1
|3
|7
|Arsenal
|1
|3
|8
|Inter
|1
|3
|Zona echipelor care merg în play-off⤵️
|9
|Manchester City
|1
|3
|10
|Qarabag
|1
|3
|11
|Liverpool
|1
|3
|12
|Barcelona
|1
|3
|13
|Real Madrid
|1
|3
|14
|Tottenham
|1
|3
|15
|Dortmund
|1
|1
|16
|Juventus
|1
|1
|17
|Leverkusen
|1
|1
|18
|Bodo/Glimt
|1
|1
|19
|Slavia Praga
|1
|1
|20
|FC Copenhaga
|1
|1
|21
|Pafos
|1
|1
|22
|Olympiakos
|1
|1
|23
|Atl. Madrid
|1
|0
|24
|Benfica
|1
|0
|Zona echipelor eliminate⤵️
|25
|Marseille
|1
|0
|26
|Newcastle
|1
|0
|27
|Villarreal
|1
|0
|28
|Chelsea
|1
|0
|29
|PSV
|1
|0
|30
|Napoli
|1
|0
|31
|Ajax
|1
|0
|32
|Ath. Bilbao
|1
|0
|33
|Monaco
|1
|0
|34
|Kairat Almaty
|1
|0
|35
|Galatasaray
|1
|0
|36
|Atalanta
|1
|0
Calendarul Ligii Campionilor:
- 16-18 septembrie - etapa I;
- 30 septembrie - 1 octombrie - etapa II;
- 21-22 octombrie - etapa III;
- 4-5 noiembrie - etapa IV;
- 25-26 noiembrie - etapa V;
- 9-10 decembrie - etapa VI;
- 20-21 ianuarie - etapa VII;
- 28 ianuarie - etapa VIII;
- 30 ianuarie - tragerea la sorți a „șaisprezecimilor”;
- 17-18 și 24-25 februarie - „șaisprezeceimi”;
- 27 februarie - tragerea la sorți a fazelor finale;
- 10-11 și 17-18 martie - optimi;
- 7-8 și 14-15 aprilie - sferturi;
- 28-29 aprilie și 5-6 mai - semifinale;
- 30 mai - finala (Budapesta).