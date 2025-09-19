Liga Campionilor S-a încheiat prima rundă » Barcelona s-a impus cu Newcastle. City a învins-o pe Napoli. Rezultatele + Clasamentul
Kevin de Bruyne, Raphinha și Erling Haaland. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro
Liga Campionilor

Liga Campionilor S-a încheiat prima rundă » Barcelona s-a impus cu Newcastle. City a învins-o pe Napoli. Rezultatele + Clasamentul

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 19.09.2025, ora 00:12
alt-text Actualizat: 19.09.2025, ora 00:13
  • Manchester City s-a impus cu 2-0 în fața celor de la Napoli. Barcelona a învins-o pe Newcastle, scor 2-1.
  • Copenhaga a reușit surpriza serii de joi și a remizat cu Leverkusen, după un meci spectaculos, în runda #1 din Liga Campionilor.

Primele meciuri ale zilei de joi au fost Brugge - Monaco (4-1) și Copenhaga - Bayer Leverkusen (2-2), în care danezii au condus de două ori, prin golurile lui Larsson și Roberto Silva.

Manchester City s-a impus în fața celor de la Napoli (2-0), pe teren propriu. În schimb, Newcastle nu a avut aceeași soartă: englezii au cedat în fața Barcelonei lui Hansi Flick, scor 1-2, pe St James' Park.

Frankfurt a câștigat cu 5-1 în fața celor de la Galatasaray, iar Sporting cu 4-1 în fața lui Kairat Almaty.

Club Brugge - Monaco 4-1

  • Au marcat: Tresoldi (min. 32), Onyedika (min. 39), Vanaken (min. 43) și Diakhon (min. 75) / A. Fati (min. 90+2)
  • Stadion: Jan Breydelstadion
  • Arbitru: Simone Sozza. Asistenți: Alessio Berti și Davide Imperiale. Arbitru de rezervă: Davide Massa. Arbitru VAR: Aleandro Di Paolo. Asistent VAR: Carlos del Cerro Grande

Copenhaga - Bayer Leverkusen 2-2

  • Au marcat: Larsson (min. 9), R. Silva (min. 87) / Grimaldo (min. 82), Hatzidiakos (autogol, min. 90+1)
  • Stadion: Parken
  • Arbitru: Aliyar Aghayev. Asistenți: Zeynal Zeynalov și Akif Amirali. Arbitru de rezervă: Elchin Masiyev. Arbitru VAR: Rob Dieperink. Asistent VAR: Alen Borosak

Frankfurt - Galatasaray 5-1

  • Au marcat: D. Sanchez (autogol, min. 37), Uzun (min. 45+2), Burkardt (min. 45+5, min. 66), Knauff (min. 75) / Akgun (min. 8)
  • Stadion: Frankfurt Stadion
  • Arbitru: Marco Guida. Asistenți: Giorgio Peretti și Giuseppe Perrotti. Arbitru de rezervă: Daniele Chiffi. Arbitru VAR: Marco Di Bello. Asistent VAR: Dennis Higler

Manchester City - Napoli 2-0

  • Au marcat: Haaland (min. 56) și J. Doku (min. 65)
  • Stadion: City of Manchester Stadium
  • Arbitru: Felix Zwayer. Asistenți: Robert Kempter și Christian Dietz. Arbitru de rezervă: Florian Badstubner. Arbitru VAR: Christian Dingert. Asisten VAR: Bastian Dankert

În minutul 21, arbitrul Felix Zwayer l-a eliminat pe Giovanni Di Lorenzo, după un fault asupra lui Erling Haaland, iar Antonio Conte a fost nevoit să reacționeze rapid.

Liga Campionilor S-a încheiat prima rundă » Barcelona s-a impus cu Newcastle. City a învins-o pe Napoli. Rezultatele + Clasamentul Liga Campionilor S-a încheiat prima rundă » Barcelona s-a impus cu Newcastle. City a învins-o pe Napoli. Rezultatele + Clasamentul

Antrenorul a surprins prin decizia sa: l-a scos de pe teren pe Kevin De Bruyne, unul dintre cei mai experimentați și valoroși jucători, pentru a întări defensiva în fața lui City, introducându-l pe fundașul Mathias Olivera.

Liga Campionilor S-a încheiat prima rundă » Barcelona s-a impus cu Newcastle. City a învins-o pe Napoli. Rezultatele + Clasamentul Liga Campionilor S-a încheiat prima rundă » Barcelona s-a impus cu Newcastle. City a învins-o pe Napoli. Rezultatele + Clasamentul

Cifrele lui Kevin De Bruyne:

  • Manchester City: 422 de meciuri, 108 goluri, 177 pase decisive
  • Genk: 113 meciuri, 17 goluri, 36 pase decisive
  • Wolfsburg: 73 de meciuri, 20 goluri, 37 pase decisive
  • Werder Bremen: 34 de meciuri, 10 goluri, 10 pase decisive
  • Chelsea: 9 meciuri, 1 pasă decisivă
  • Napoli: 3 meciuri, 2 goluri

Newcastle - Barcelona 1-2

  • Au marcat: A. Gordon (min. 90) / Rashford (min. 58, min. 67)
  • Stadion: St James' Park
  • Arbitru: Glenn Nyberg. Asistenți: Mahbod Beigi și Andreas Soderkvist. Arbitru de rezervă: Adam Ladeback. Arbitru VAR: Jerome Brisard. Asistent VAR: Bram Van Driessche

Sporting Lisabona - Kairat Almaty 4-1

  • Au marcat: Trincao (min. 44, min. 65), Alisson Santos (min. 67), Quenda (min. 68) / Edmilson Santos (min. 86)
  • Stadion: Estadio Jose Alvalade
  • Arbitru: Damian Sylwestrzak. Asistenți: Pawel Sokolnicki și Adam Karasewicz. Arbitru de rezervă: Marcin Kochanek. Arbitru VAR: Tomasz Kwiatkowski. Asistent VAR: Pol van Boekel

Rezultatele primelor 2 seri de Liga Campionilor

16 septembrie:

  • Athletic Bilbao - Arsenal 0-2
  • PSV - Union Saint-Gilloise 3-1
  • Real Madrid - Marseille 2-1
  • Tottenham - Villarreal 1-0
  • Benfica - Qarabag 2-3
  • Juventus - Borussia Dortmund 4-4

17 septembrie:

  • Olympiacos - Pafos 0-0
  • Slavia Praga - Bodo/Glimt 2-2
  • Ajax - Inter 0-2
  • Bayern - Chelsea 3-1
  • Liverpool - Atletico Madrid 3-2
  • PSG - Atalanta 4-0
Clasamentul Ligii Campionilor:

LocEchipăMeciuriPuncte
Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️
1Frankfurt13
2PSG13
3Club Brugge13
4Sporting13
5Royale Union SG13
6Bayern13
7Arsenal13
8Inter13
Zona echipelor care merg în play-off⤵️
9Manchester City13
10Qarabag13
11Liverpool13
12Barcelona13
13Real Madrid13
14Tottenham13
15Dortmund11
16Juventus11
17Leverkusen11
18Bodo/Glimt11
19Slavia Praga11
20FC Copenhaga11
21Pafos11
22Olympiakos11
23Atl. Madrid10
24Benfica10
Zona echipelor eliminate⤵️
25Marseille10
26Newcastle10
27Villarreal10
28Chelsea10
29PSV10
30Napoli10
31Ajax10
32Ath. Bilbao10
33Monaco10
34Kairat Almaty10
35Galatasaray10
36Atalanta10

Calendarul Ligii Campionilor:

  • 16-18 septembrie - etapa I;
  • 30 septembrie - 1 octombrie - etapa II;
  • 21-22 octombrie - etapa III;
  • 4-5 noiembrie - etapa IV;
  • 25-26 noiembrie - etapa V;
  • 9-10 decembrie - etapa VI;
  • 20-21 ianuarie - etapa VII;
  • 28 ianuarie - etapa VIII;
  • 30 ianuarie - tragerea la sorți a „șaisprezecimilor”;
  • 17-18 și 24-25 februarie - „șaisprezeceimi”;
  • 27 februarie - tragerea la sorți a fazelor finale;
  • 10-11 și 17-18 martie - optimi;
  • 7-8 și 14-15 aprilie - sferturi;
  • 28-29 aprilie și 5-6 mai - semifinale;
  • 30 mai - finala (Budapesta).

Liga Campionilor bayer leverkusen Manchester City fc barcelona napoli
