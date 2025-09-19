Liga Campionilor S-a încheiat prima rundă » Barcelona s-a impus cu Newcastle. City a învins-o pe Napoli. Rezultatele + Clasamentul

Manchester City s-a impus cu 2-0 în fața celor de la Napoli. Barcelona a învins-o pe Newcastle, scor 2-1.

Copenhaga a reușit surpriza serii de joi și a remizat cu Leverkusen, după un meci spectaculos, în runda #1 din Liga Campionilor.

Primele meciuri ale zilei de joi au fost Brugge - Monaco (4-1) și Copenhaga - Bayer Leverkusen (2-2), în care danezii au condus de două ori, prin golurile lui Larsson și Roberto Silva.

Manchester City s-a impus în fața celor de la Napoli (2-0), pe teren propriu. În schimb, Newcastle nu a avut aceeași soartă: englezii au cedat în fața Barcelonei lui Hansi Flick, scor 1-2, pe St James' Park.

Frankfurt a câștigat cu 5-1 în fața celor de la Galatasaray, iar Sporting cu 4-1 în fața lui Kairat Almaty.

Club Brugge - Monaco 4-1

Au marcat: Tresoldi (min. 32), Onyedika (min. 39), Vanaken (min. 43) și Diakhon (min. 75) / A. Fati (min. 90+2)

Stadion : Jan Breydelstadion

: Jan Breydelstadion Arbitru: Simone Sozza. Asistenți: Alessio Berti și Davide Imperiale. Arbitru de rezervă: Davide Massa. Arbitru VAR: Aleandro Di Paolo. Asistent VAR: Carlos del Cerro Grande

Copenhaga - Bayer Leverkusen 2-2

Au marcat: Larsson (min. 9), R. Silva (min. 87) / Grimaldo (min. 82), Hatzidiakos (autogol, min. 90+1)

Stadion : Parken

: Parken Arbitru: Aliyar Aghayev. Asistenți: Zeynal Zeynalov și Akif Amirali. Arbitru de rezervă: Elchin Masiyev. Arbitru VAR: Rob Dieperink. Asistent VAR: Alen Borosak

Frankfurt - Galatasaray 5-1

Au marcat: D. Sanchez (autogol, min. 37), Uzun (min. 45+2), Burkardt (min. 45+5, min. 66), Knauff (min. 75) / Akgun (min. 8)

Stadion : Frankfurt Stadion

: Frankfurt Stadion Arbitru: Marco Guida. Asistenți: Giorgio Peretti și Giuseppe Perrotti. Arbitru de rezervă: Daniele Chiffi. Arbitru VAR: Marco Di Bello. Asistent VAR: Dennis Higler

Manchester City - Napoli 2-0

Au marcat: Haaland (min. 56) și J. Doku (min. 65)

Stadion : City of Manchester Stadium

: City of Manchester Stadium Arbitru: Felix Zwayer. Asistenți: Robert Kempter și Christian Dietz. Arbitru de rezervă: Florian Badstubner. Arbitru VAR: Christian Dingert. Asisten VAR: Bastian Dankert

În minutul 21, arbitrul Felix Zwayer l-a eliminat pe Giovanni Di Lorenzo, după un fault asupra lui Erling Haaland, iar Antonio Conte a fost nevoit să reacționeze rapid.

Antrenorul a surprins prin decizia sa: l-a scos de pe teren pe Kevin De Bruyne, unul dintre cei mai experimentați și valoroși jucători, pentru a întări defensiva în fața lui City, introducându-l pe fundașul Mathias Olivera.

Cifrele lui Kevin De Bruyne:

Manchester City: 422 de meciuri, 108 goluri, 177 pase decisive

422 de meciuri, 108 goluri, 177 pase decisive Genk: 113 meciuri, 17 goluri, 36 pase decisive

113 meciuri, 17 goluri, 36 pase decisive Wolfsburg: 73 de meciuri, 20 goluri, 37 pase decisive

73 de meciuri, 20 goluri, 37 pase decisive Werder Bremen: 34 de meciuri, 10 goluri, 10 pase decisive

34 de meciuri, 10 goluri, 10 pase decisive Chelsea: 9 meciuri, 1 pasă decisivă

9 meciuri, 1 pasă decisivă Napoli: 3 meciuri, 2 goluri

Newcastle - Barcelona 1-2

Au marcat: A. Gordon (min. 90) / Rashford (min. 58, min. 67)

Stadion : St James' Park

: St James' Park Arbitru: Glenn Nyberg. Asistenți: Mahbod Beigi și Andreas Soderkvist. Arbitru de rezervă: Adam Ladeback. Arbitru VAR: Jerome Brisard. Asistent VAR: Bram Van Driessche

Sporting Lisabona - Kairat Almaty 4-1

Au marcat: Trincao (min. 44, min. 65), Alisson Santos (min. 67), Quenda (min. 68) / Edmilson Santos (min. 86)

Stadion : Estadio Jose Alvalade

: Estadio Jose Alvalade Arbitru: Damian Sylwestrzak. Asistenți: Pawel Sokolnicki și Adam Karasewicz. Arbitru de rezervă: Marcin Kochanek. Arbitru VAR: Tomasz Kwiatkowski. Asistent VAR: Pol van Boekel

Rezultatele primelor 2 seri de Liga Campionilor

16 septembrie:

Athletic Bilbao - Arsenal 0-2

PSV - Union Saint-Gilloise 3-1

Real Madrid - Marseille 2-1

Tottenham - Villarreal 1-0

Benfica - Qarabag 2-3

Juventus - Borussia Dortmund 4-4

17 septembrie:

Olympiacos - Pafos 0-0

Slavia Praga - Bodo/Glimt 2-2

Ajax - Inter 0-2

Bayern - Chelsea 3-1

Liverpool - Atletico Madrid 3-2

PSG - Atalanta 4-0

Clasamentul Ligii Campionilor:

Loc Echipă Meciuri Puncte Zona echipelor care merg direct în optimi⤵️ 1 Frankfurt 1 3 2 PSG 1 3 3 Club Brugge 1 3 4 Sporting 1 3 5 Royale Union SG 1 3 6 Bayern 1 3 7 Arsenal 1 3 8 Inter 1 3 Zona echipelor care merg în play-off⤵️ 9 Manchester City 1 3 10 Qarabag 1 3 11 Liverpool 1 3 12 Barcelona 1 3 13 Real Madrid 1 3 14 Tottenham 1 3 15 Dortmund 1 1 16 Juventus 1 1 17 Leverkusen 1 1 18 Bodo/Glimt 1 1 19 Slavia Praga 1 1 20 FC Copenhaga 1 1 21 Pafos 1 1 22 Olympiakos 1 1 23 Atl. Madrid 1 0 24 Benfica 1 0 Zona echipelor eliminate⤵️ 25 Marseille 1 0 26 Newcastle 1 0 27 Villarreal 1 0 28 Chelsea 1 0 29 PSV 1 0 30 Napoli 1 0 31 Ajax 1 0 32 Ath. Bilbao 1 0 33 Monaco 1 0 34 Kairat Almaty 1 0 35 Galatasaray 1 0 36 Atalanta 1 0

Calendarul Ligii Campionilor:

16-18 septembrie - etapa I;

30 septembrie - 1 octombrie - etapa II;

21-22 octombrie - etapa III;

4-5 noiembrie - etapa IV;

25-26 noiembrie - etapa V;

9-10 decembrie - etapa VI;

20-21 ianuarie - etapa VII;

28 ianuarie - etapa VIII;

30 ianuarie - tragerea la sorți a „șaisprezecimilor”;

17-18 și 24-25 februarie - „șaisprezeceimi”;

27 februarie - tragerea la sorți a fazelor finale;

10-11 și 17-18 martie - optimi;

7-8 și 14-15 aprilie - sferturi;

28-29 aprilie și 5-6 mai - semifinale;

30 mai - finala (Budapesta).

