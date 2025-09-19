Testamentul lui Florin Marin Regretatul antrenor a avut inima împărțită: „Echipele mele de suflet sunt Rapid și Steaua” » Cum l-a păcălit pe Dumitru Dragomir

Fotbalul românesc a pierdut una dintre figurile sale emblematice. Florin Marin, fost fotbalist și antrenor, a murit joi, 18 septembrie, la vârsta de 72 de ani.

De numele lui Florin Marin se leagă două cluburi mari, Rapid București și Steaua București, dar și o carieră care a îmbinat pasiunea cu sacrificiul.

Florin Marin a început fotbalul la 7 ani, la Rapid

Dragostea pentru Rapid a început de la vârsta de 7 ani, când Florin Marin s-a alăturat copiilor clubului giuleștean. Fostul fundaș central a parcurs toate etapele, copii, juniori, tineret, până la echipa mare.

Debutul a avut loc într-un meci de foc, contra Stelei, pe fostul stadion „23 August”.

„Am debutat într-un meci cu Steaua, 0-0, pe stadionul 23 August. Erau 3-4 accidentați, iar Nicolae Lupescu și Dan Coe plecaseră în străinătate. A fost șansa mea și am profitat de ea”, povestea Florin Marin.

Florin Marin a refuzat Steaua

După ce a câștigat Cupa României cu Rapid, în 1975, a venit momentul care i-a schimbat cariera lui Florin Marin.

„Am primit ofertă de la Steaua. Pe atunci, echipele care participau în cupele europene puteau să transfere jucători doar cu acordul lor, fără să conteze ce zice clubul.

N-am fost de acord, iubeam foarte mult Rapidul”, spunea Marin.

Totuși, presiunile au fost mari din partea celor de la Steaua. „M-au înrolat în armată. Am fost la Vâlcea, unde am făcut o lună și jumătate de armată. Nici acolo nu am dorit să merg la Steaua. Cei de la Rapid s-au implicat și m-au adus de la Vâlcea”.

Florin Marin: „Am fost singurul jucător care l-a păcălit pe Dumitru Dragomir”

La Râmnicu Vâlcea a avut parte de un episod aparte, care a rămas în istoria fotbalului.

„La Chimia era președinte Dumitru Dragomir. Când a aflat că sunt în armată la Vâlcea m-a scos din unitate să fac antrenamente cu echipa și mă forța să semnez cu Chimia. Eu n-am vrut. Nu voiam să merg la Steaua și semnam cu Chimia?

Într-o zi am plecat cu mașina lui la București, mi-a zis că mergem la Federație să semnez pentru Chimia. Când am ajuns, m-am dat jos din mașină și am fugit. Eu sunt singurul jucător care l-a păcălit pe Dumitru Dragomir”.

Cum a ajuns Florin Marin la Steaua

În cele din urmă, Steaua a reușit să-l convingă pe Florin Marin să joace în Ghencea.

„Rapid nu avea posibilități la vremea aia. Mi-au propus un apartament confort 3 în Berceni și nu mi-a plăcut.

În schimb, Steaua mi-a oferit condiții extraordinare. M-au făcut ofițer, mi-au dat apartament în cartierul în care am copilărit, la Dudești-Cioplea, m-au făcut locotenent și mi-au dat și niște bani în avans. Așa am ajuns la Steaua, unde am jucat nouă ani”.

Florin Marin a câștigat două Cupe ale României cu Steaua

Florin Marin nu și-a ascuns niciodată atașamentul față de cele două mari cluburi. „Echipele mele de suflet sunt Rapid și Steaua. Mă leagă amintiri foarte frumoase de ambele”.

În tricoul Rapidului a evoluat zece sezoane, de la copii până la seniori, iar cu Steaua a câștigat două Cupe ale României. Cariera de jucător și-a încheiat-o în 1987, la Inter Sibiu.

A demisionat de la Steaua și s-a întors la Rapid ca antrenor

După retragere, a rămas aproape de gazon. A început ca antrenor secund, la Steaua, alături de Costică Ștefănescu. În 1991, Florin Marin a decis plece din Ghencea, după ce a fost demis Ștefănescu, și s-a întors la Rapid.

„Pe vremea aceea eram angajat militar, ca ofițer activ. Era un avantaj mare să lucrezi în MApN, aveai salariu bun și multe alte avantaje.

În 1991, Steaua era pe locul 2, după Universitatea Craiova, iar Costică Ștefănescu a fost demis. Nu mi-a plăcut cum s-a purtat cu el și nu am mai vrut să continui, mai ales că eram dorit la Rapid.

Așa că am demisionat, chiar dacă am renunțat la niște condiții extraordinare. Dar nu am regretat niciodată”.

Eu recunosc că am fost implicat ca antrenor în jocuri strategice. Așa erau vremurile. Deciziile le luau conducătorii, nu antrenorii. Erau acele reciprocități în care tu câștigai pe teren propriu și pierdeai în retur. Cei care recunosc n-au tărie de caracter. Florin Marin, la GSP

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport