„Monstrul” Haaland! Starul norvegian a atins o bornă incredibilă în Liga Campionilor » Nu se mai întâmplase niciodată în istorie

Real Madrid - Manchester City 1-2. Erling Haaland (25 de ani), atacantul „cetățenilor”, a înscris din nou în Liga Campionilor și a doborât un nou record.

Norvegianul a ajuns la 51 de goluri în 50 de meciuri începute ca titular în UCL, record nemaiîntâlnit în istoria competiției europene.

Manchester City a învins-o, miercuri, pe Real Madrid cu scorul de 2-1, în cadrul etapei 6 din Liga Campionilor.

Unul dintre marcatorii echipei pregătite de Pep Guardiola a fost Erling Haaland, care a înscris golul de 2-1, în minutul 43, din penalty.

Erling Haaland a doborât un nou record în Liga Campionilor

În urma reușitei de miercuri de pe „Santiago Bernabeu”, Erling Haaland a ajuns la 51 de goluri marcate în 50 de meciuri jucate în Liga Campionilor din postura de titular , anunță thesun.co.uk.

Niciun alt jucător nu a mai reușit să înscrie același număr de goluri în tot atâtea partide în Liga Campionilor în ultimii 50 de ani, conform Opta.

Următorul loc în acest clasament este ocupat de fostul star al lui Manchester United, Ruud van Nistelrooy, care a marcat 42 de goluri în 50 de meciuri ca titular în UCL.

Cum arată clasamentul cu cele mai multe goluri marcate de un titular în 50 de meciuri în Liga Campionilor:

Erling Haaland - 51 goluri

Ruud van Nistelrooy - 42

Filippo Inzaghi - 34

Harry Kane - 34

Kylian Mbappe - 34

Lionel Messi - 33

Robert Lewandowski - 33

Karim Benzema - 31

Edinson Cavani - 31

Neymar - 30

La începutul lunii decembrie, atacantul lui Manchester City a mai reușit o performanță incredibilă. După meciul cu Fulham, 5-4, în care Haaland a înscris o dată, acesta a ajuns la 100 de goluri marcate în Premier League în 111 partide disputate.

Astfel, norvegianul a depășit recordul stabilit de legendarul Alan Shearer, fostul atacant al lui Blackburn și Newcastle, care reușise această performanță în 124 de partide.

VIDEO. Real Madrid - Manchester City 1-2

Haaland, printre cei mai buni marcatori din istoria UCL

În total, Erling Haaland are 54 de apariții în Liga Campionilor în cariera sa. În toate aceste meciuri, atacantul a înscris de 55 de ori.

Erling Haaland a debutat cu un „hat-trick” în UCL. În 2019, când era jucătorul lui Salzburg, norvegianul a punctat de trei ori în partida cu Genk, câștigată cu scorul de 6-2.

El a devenit atunci primul și singurul jucător, până acum, care a reușit o „triplă” în prima repriză a debutului său, scrie uefa.com.

Haaland a marcat și în primele sale 5 apariții în Liga Campionilor (un record de 8 goluri), devenind doar al patrulea jucător care a realizat această performanță, după Alessandro Del Piero, Diego Costa și Sebastien Haller.

Golul lui Haaland împotriva lui Leipzig în sezonul 2023/24 din UCL l-a făcut, de asemenea, cel mai rapid (35 de meciuri) și cel mai tânăr (23 de ani și 130 de zile) jucător care a atins 40 de goluri în competiție.

Cum au fost marcate golurile lui Erling Haaland în Liga Campionilor:

Piciorul stâng: 37

Piciorul drept: 12

Lovitură de cap: 6

Atacantul lui Manchester City a executat 11 penalty-uri, din care a transformat 9.

Erling Haaland se află și în top 10 marcatori din istoria Ligii Campionilor:

1. Cristiano Ronaldo - 140 goluri

2. Lionel Messi - 129

3. Robert Lewandowski - 105

4. Karim Benzema - 90

5. Raul Gonzalez - 71

6. Kylian Mbappe - 64

7. Thomas Muler - 57

8. Ruud van Nistelrooy - 56

9. Erling Haaland - 55

10. Thierry Henry - 50

200 de milioane de euro este cota de piață a lui Erling Haaland, potrivit Transfermarkt

