FCSB are 14 jucători apți! Mihai Stoica, detalii despre dezastrul de la echipă înainte de meciul cu Feyenoord: „Pe bancă o să fie trei”

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a declarat că echipa din București are doar 14 jucători apți pentru meciul cu Feyenoord.

Meciul FCSB - Feyenoord se va disputa astăzi, de la ora 22:00, și va fi transmis în format live liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Printre cei mai buni jucători pe care FCSB nu se poate baza în meciul cu echipa antrenată de Robin van Persie se numără și Darius Olaru, căpitanul echipei, care este suspendat, dar și Daniel Bîrligea, accidentat.

FCSB - Feyenoord. Mihai Stoica, despre problemele lotului: „Suntem vreo 14”

Mihai Stoica a declarat că FCSB se confruntă cu probleme serioase de lot înainte de meciul cu Feyenoord, având la dispoziție doar 14 jucători apți.

„Suntem vreo 14 (n.r. - jucători apți). Dacă sunt 14, trei o să fie pe bancă, dar e ok. Avem în fiecare compartiment câte un jucător care poate să intre. Trebuie să bați toate echipele ca să câștigi. Dacă bați Feyenoord în condițiile astea, orice e posibil.

Poți să bați și la Zagreb (n.r. - cu Dinamo Zagreb), poți să o bați și pe Fener, dar șansele sunt minime. A fost o echipă anul trecut care a rămas acasă cu 11 puncte. Cu 10 puncte nu te califici”, a declarat oficialul echipei campioane, potrivit primasport.ro.

Jucătorii de la FCSB care nu vor putea evolua în meciul din etapa 6 din Europa League:

Olaru - e suspendat pentru cumul de cartonașe galbene

- e suspendat pentru cumul de cartonașe galbene Dawa - încă nu e sută la sută refăcut după operația la ligamente, din luna martie

- încă nu e sută la sută refăcut după operația la ligamente, din luna martie M. Popescu - s-a operat și el la ligamente, va fi out tot sezonul

- s-a operat și el la ligamente, va fi out tot sezonul Chiricheș - accidentat

- accidentat Kiki - a plecat deja la naționala Beninului

- a plecat deja la naționala Beninului Alibec - accidentat

- accidentat Bîrligea - accidentat

- accidentat Politic - nu se poate antrena normal din cauza durerilor

- nu se poate antrena normal din cauza durerilor Miculescu - e refăcut, însă staff-ul a decis să-l menajeze în perspectiva ultimele două meciuri de Liga 1

Cum ar putea arăta primul „11” al FCSB cu Feyenoord:

Târnovanu - Pantea, Ngezana, Lixandru, Radunovic - Șut, Alhassan - Cisotti, Fl. Tănase, Oct. Popescu - Thiam

Mihai Stoica a mai declarat miercuri până marți seară se vânduseră aproximativ 20.000 de bilete pentru meciul de Arena Națională.

VIDEO. FCSB, antrenament oficial înainte de meciul cu Feyenoord

FCSB și Feyenoord au un parcurs asemănător în Europa League. Clubul olandez se află pe locul 30 în clasament, în timp ce campioana României este pe 31. Cele două echipe sunt și la egalitate de puncte, având câte 3.

Programul FCSB în Europa League

Go Ahead Eagles (Olanda) - FCSB 0-1

0-1 FCSB - Young Boys (Elveția) 0-2

- Young Boys (Elveția) 0-2 FCSB - Bologna (Italia) 1-2

- Bologna (Italia) 1-2 Basel (Elveția) - FCSB 3-1

3-1 Steaua Roșie (Serbia) - FCSB 1-0

1-0 11 decembrie, 22:00: FCSB - Feyenoord (Olanda)

FCSB - Feyenoord (Olanda) 22 ianuarie 2026, 22:00: Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB

Dinamo Zagreb (Croația) - FCSB 29 ianuarie 2026, 22:00: FCSB - Fenerbahce (Turcia)

