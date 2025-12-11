JO 2026, fără vedetele din NHL? Liga de hochei din SUA le cere jucătorilor să nu participe la Jocurile Olimpice din Italia » Motivul surprinzător

Mesaj dur de la NHL: „NU pentru JO!”. Motivul: calitatea și siguranța gheții la unul dintre stadioanele cheie

O undă de șoc a traversat lumea hocheiului după ce National Hockey League (NHL) a emis un avertisment clar și neobișnuit către jucătorii săi, sfătuindu-i să nu participe la Jocurile Olimpice de Iarnă 2026!

JO se vor desfășura la Milano și Cortina d'Ampezzo între 6 și 22 februarie 2026.

Probleme cu calitatea gheții

Motivul e legat de problemele grave legate de calitatea și siguranța gheții la unul dintre stadioanele cheie, „Santagiulia Arena”.

Decizia NHL subliniază o ruptură majoră între forurile internaționale sportive și standardele stricte de siguranță impuse de liga nord-americană.

Acum, pucul este în terenul jucătorilor. Deși mulți visează să reprezinte țările lor la Jocurile Olimpice, un vârf al carierei sportive, ei trebuie să ia o decizie dificilă: să ignore avertismentul ligii și să riște accidentarea sau să prioritizeze siguranța și să rateze evenimentul.

Risc mare de accidentări

Principala problemă semnalată de reprezentanții NHL și de asociația jucătorilor (NHLPA) vizează calitatea și uniformitatea gheții la arena desemnată să găzduiască o parte dintre meciurile de hochei.

Erorile de construcție și problemele sistemului de refrigerare ar fi dus la o gheață neuniformă, cu zone care nu îndeplinesc standardele de duritate necesare pentru jocul rapid și fizic din hocheiul de elită.

Pentru un sport cu impact fizic major, gheața slabă nu este doar o problemă de performanță, ci și una de siguranță gravă. Suprafețele inegale cresc riscul de accidentări serioase, în special entorse la glezne, fracturi și traumatisme cauzate de alunecări necontrolate.

Veneau după 10 ani de absență

Problema centrală este întârzierea lucrărilor de pregătire la Santagiulia Arena din Milano, locul în care vor avea loc meciurile de hochei la JO. Arena s-a confruntat cu întârzieri și chiar cu probleme privind dimensiunile terenului.

Arena Santagiulia din Milano / Imago

NHL îşi aduce jucătorii la turneu pentru prima dată din 2014, de la JO de la Soci (Rusia), iar starurile care definesc performanța mondială în sportul cu puc nu par dispuse să-și riște siguranța fizică pentru un loc care nu e complet testat și garantat.

Citește și

Formula 1 23:28 Nota de plată Suma uriașă plătită de Lando Norris pentru petrecerea de după cucerirea titlului mondial în Formula 1 Citește mai mult Nota de plată Suma uriașă plătită de Lando Norris pentru petrecerea de după cucerirea titlului mondial în Formula 1

VIDEO: cele mai noi imagini din sport