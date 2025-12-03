Monstrul Haaland Vedeta lui Manchester City a ajuns la  100 de goluri în Premier League! A spulberat recordul istoric al lui Shearer

Fulham - Manchester City 4-5. Erling Haaland (25 de ani) a bifat o nouă bornă incredibilă în carieră.

Atacantul norvegian a ajuns la 100 de goluri marcate în Premier League, într-un total de doar 111 partide.

După ce marcase ultima dată în urmă cu aproape o lună, în victoria cu Liverpool, scor 3-0, Haaland s-a mișcat acum rapid și a deschis scorul în etapa intermediară, contra celor de la Fulham.

Fulham - Manchester City. Haaland a bifat golul #100 în Premier League

Atacantul „cetățenilor” a marcat în minutul 17 al partidei, după o pasă a belgianului, Jeremy Doku. Ulterior a dat și două pase decisive.

Cu această reușită Haaland a ajuns o bornă remarcabilă de 100 de goluri reușite în Premier League, în doar 111 apariții, toate în tricoul celor de la Manchester City.

Astfel, norvegianul a depășit recordul stabilit de legendarul Alan Shearer, fostul atacant al lui Blackburn și Newcastle, care reușise această performanță în 124 de partide.

Jucătorii care au ajuns cel mai repede la 100 de goluri în Premier League:

Erling Haaland - 111 meciuri

Alan Shearer - 124 de meciuri

Harry Kane - 141 de meciuri,

Sergio Aguero - 147 de meciuri

Thierry Henry - 160 de meciuri

Mohamed Salah - 162 de meciuri

În actualul sezon, Haaland a reușit 20 de goluri în 19 apariții în toate competițiile, în timp ce în campania de calificări pentru CM 2026 a reușit o cifră incredibilă de 16 goluri în 8 partide jucate pentru Norvegia.

