- Cipru - România 2-2. Mircea Lucescu a surprins prin schimbările făcute în a doua repriză a meciului din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
- Unele dintre explicațiile sale pentru aceste mutări nu sunt susținute de realitate.
- Cum au fost aleși jucătorii? Mai jos, un exemplu uluitor.
Pe finalul meciului de aseară, Lucescu a vrut să forțeze cu Miculescu (intrat în locul lui Alex Dobre) și Sorescu (intrat în locul lui Dennis Man), dar i-a folosit pe poziții ciudate.
Moment confuz cu Mircea Lucescu. Cum explică alegerea lui Sorescu: „Marchează meci de meci”
Miculescu, un obișnuit al benzii drepte, a fost trimis pe stânga. Iar Sorescu, de obicei jucător de bandă stânga la națională, a jucat pe partea opusă.
De ce a crezut selecționerul că poate forța victoria cu Sorescu, dar i-a lăsat pe bancă pe Mitriță, Baiaram sau Olaru?
În explicațiile sale, Il Luce a folosit un argument fals.
„Sorescu e jucătorul cel mai ofensiv pe care îl avem noi și care marchează gol meci de meci în campionatul lor (n.r. al Turciei)”, a spus Lucescu în conferință.
Care e însă realitatea? Una complet diferită de spusele lui Lucescu.
În ultimele 9 luni, Sorescu a marcat - atenție - un singur gol!
Ultima perioadă prolifică a lui a fost acum aproape un an, când a avut o serie de patru meciuri consecutive în care a marcat câte un gol:
- 19 octombrie 2024: Gaziantep – Konyaspor 3-1
- 27 octombrie 2024: Gaziantep – Goztepe 2-1
- 9 noiembrie 2024: Hatayspor – Gaziantep 3-1
- 23 noiembrie 2024: Gaziantep – Basaksehir 3-0
Ulterior, în cele 30 de meciuri jucate din decembrie 2024 până azi, el a punctat doar o dată: pe 23 august, într-un Gaziantep - Genclerbirligi 2-1.
Care e postul lui Sorescu?
E drept că Sorescu evoluează în banda dreaptă la Gaziantep, așa cum i-a cerut selecționerul să joace și aseară la Nicosia.
Dar în ultimii 2-3 ani, la națională, el a fost folosit cu predilecție pe cealaltă parte a terenului, inclusiv de Il Luce!
Acesta l-a mai folosit pe Sorescu de două ori în mandatul său de selecționer. În ambele meciuri l-a trimis pe teren ca fundaș stânga.
Și Edi Iordănescu l-a folosit tot pe stânga, cu o singură excepție (fundaș dreapta la un amical cu Liechtenstein).
Programul din grupa României în preliminariile CM 2026
- Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
- Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
- Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
- Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
- Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
- Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
- Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
- Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
- Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
- Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).
Clasamentul Grupei H
|Poziție/Echipă
|Meciuri (Golaveraj)
|Punctaj
|1. Bosnia
|5 (11-3)
|12
|2. Austria
|3 (9-2)
|12
|3. România
|5 (10-6)
|7
|4. Cipru
|5 (5-7)
|4
|5. San Marino
|5 (1-18)
|0