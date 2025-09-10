Lucescu nu cunoaște jucătorii?!? Moment confuz cu Il Luce. Cum explică alegerea unui tricolor: „E cel mai bun, marchează meci de meci” » Realitatea: a dat doar un gol în ultimele 9 luni +16 foto
Mircea Lucescu are obiectiv calificarea României la CM 2026 (fotomontaj: Golazo.ro/Sport Pictures)
Nationala

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 10.09.2025, ora 11:17
alt-text Actualizat: 10.09.2025, ora 15:23
  • Cipru - România 2-2. Mircea Lucescu a surprins prin schimbările făcute în a doua repriză a meciului din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.
  • Unele dintre explicațiile sale pentru aceste mutări nu sunt susținute de realitate.
  • Cum au fost aleși jucătorii? Mai jos, un exemplu uluitor.

Pe finalul meciului de aseară, Lucescu a vrut să forțeze cu Miculescu (intrat în locul lui Alex Dobre) și Sorescu (intrat în locul lui Dennis Man), dar i-a folosit pe poziții ciudate.

Moment confuz cu Mircea Lucescu. Cum explică alegerea lui Sorescu: „Marchează meci de meci”

Miculescu, un obișnuit al benzii drepte, a fost trimis pe stânga. Iar Sorescu, de obicei jucător de bandă stânga la națională, a jucat pe partea opusă.

De ce a crezut selecționerul că poate forța victoria cu Sorescu, dar i-a lăsat pe bancă pe Mitriță, Baiaram sau Olaru?

În explicațiile sale, Il Luce a folosit un argument fals.

Sorescu e jucătorul cel mai ofensiv pe care îl avem noi și care marchează gol meci de meci în campionatul lor (n.r. al Turciei)”, a spus Lucescu în conferință.

Care e însă realitatea? Una complet diferită de spusele lui Lucescu.

În ultimele 9 luni, Sorescu a marcat - atenție - un singur gol!

Ultima perioadă prolifică a lui a fost acum aproape un an, când a avut o serie de patru meciuri consecutive în care a marcat câte un gol:

  • 19 octombrie 2024: Gaziantep – Konyaspor 3-1
  • 27 octombrie 2024: Gaziantep – Goztepe 2-1
  • 9 noiembrie 2024: Hatayspor – Gaziantep 3-1
  • 23 noiembrie 2024: Gaziantep – Basaksehir 3-0

Ulterior, în cele 30 de meciuri jucate din decembrie 2024 până azi, el a punctat doar o dată: pe 23 august, într-un Gaziantep - Genclerbirligi 2-1.

57 de goluri
a marcat Deian Sorescu în cariera sa, până acum. Cele mai multe reușite le-a avut la Dinamo, 29 de goluri, în 134 de meciuri

Cine ar trebui să fie selecționerul României în continuare?

Să rămână Mircea Lucescu %
Gică Hagi %
Adrian Mutu %
Ioan Ovidiu Sabău %
Dan Petrescu %

Care e postul lui Sorescu?

E drept că Sorescu evoluează în banda dreaptă la Gaziantep, așa cum i-a cerut selecționerul să joace și aseară la Nicosia.

Dar în ultimii 2-3 ani, la națională, el a fost folosit cu predilecție pe cealaltă parte a terenului, inclusiv de Il Luce!

Acesta l-a mai folosit pe Sorescu de două ori în mandatul său de selecționer. În ambele meciuri l-a trimis pe teren ca fundaș stânga.

Și Edi Iordănescu l-a folosit tot pe stânga, cu o singură excepție (fundaș dreapta la un amical cu Liechtenstein).

CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (1).jpg
CIPRU-ROMANIA, PRELIMINARIILE C.M. 2026 FOTO SPORTPICTURES (1).jpg

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

  • Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA– Bosnia și Herțegovina 0-1
  • Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5
  • Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1
  • Marți, 10 iunie: ROMÂNIA– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4
  • Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6
  • Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2
  • Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)
  • Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA– Austria (21:45)
  • Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)
  • Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/EchipăMeciuri (Golaveraj)Punctaj
1. Bosnia5 (11-3)12
2. Austria3 (9-2)12
3. România5 (10-6)7
4. Cipru5 (5-7)4
5. San Marino5 (1-18)0

mircea lucescu cipru romania deian sorescu preliminarii cm 2026
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share