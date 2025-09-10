Cipru - România 2-2. Mircea Lucescu a surprins prin schimbările făcute în a doua repriză a meciului din preliminariile Campionatului Mondial din 2026.

Unele dintre explicațiile sale pentru aceste mutări nu sunt susținute de realitate.

Cum au fost aleși jucătorii? Mai jos, un exemplu uluitor.

Pe finalul meciului de aseară, Lucescu a vrut să forțeze cu Miculescu (intrat în locul lui Alex Dobre) și Sorescu (intrat în locul lui Dennis Man), dar i-a folosit pe poziții ciudate.

Moment confuz cu Mircea Lucescu. Cum explică alegerea lui Sorescu: „Marchează meci de meci”

Miculescu, un obișnuit al benzii drepte, a fost trimis pe stânga. Iar Sorescu, de obicei jucător de bandă stânga la națională, a jucat pe partea opusă.

De ce a crezut selecționerul că poate forța victoria cu Sorescu, dar i-a lăsat pe bancă pe Mitriță, Baiaram sau Olaru?

În explicațiile sale, Il Luce a folosit un argument fals.

„ Sorescu e jucătorul cel mai ofensiv pe care îl avem noi și care marchează gol meci de meci în campionatul lor (n.r. al Turciei)”, a spus Lucescu în conferință.

Care e însă realitatea? Una complet diferită de spusele lui Lucescu.

În ultimele 9 luni, Sorescu a marcat - atenție - un singur gol!

Ultima perioadă prolifică a lui a fost acum aproape un an, când a avut o serie de patru meciuri consecutive în care a marcat câte un gol:

19 octombrie 2024: Gaziantep – Konyaspor 3-1

27 octombrie 2024: Gaziantep – Goztepe 2-1

9 noiembrie 2024: Hatayspor – Gaziantep 3-1

23 noiembrie 2024: Gaziantep – Basaksehir 3-0

Ulterior, în cele 30 de meciuri jucate din decembrie 2024 până azi, el a punctat doar o dată: pe 23 august, într-un Gaziantep - Genclerbirligi 2-1.

57 de goluri a marcat Deian Sorescu în cariera sa, până acum. Cele mai multe reușite le-a avut la Dinamo, 29 de goluri, în 134 de meciuri

Care e postul lui Sorescu?

E drept că Sorescu evoluează în banda dreaptă la Gaziantep, așa cum i-a cerut selecționerul să joace și aseară la Nicosia.

Dar în ultimii 2-3 ani, la națională, el a fost folosit cu predilecție pe cealaltă parte a terenului, inclusiv de Il Luce!

Acesta l-a mai folosit pe Sorescu de două ori în mandatul său de selecționer. În ambele meciuri l-a trimis pe teren ca fundaș stânga.

Și Edi Iordănescu l-a folosit tot pe stânga, cu o singură excepție (fundaș dreapta la un amical cu Liechtenstein).

Programul din grupa României în preliminariile CM 2026

Vineri, 21 martie: Cipru – San Marino 2-0, ROMÂNIA – Bosnia și Herțegovina 0-1

Cipru – San Marino 2-0, – Bosnia și Herțegovina 0-1 Luni, 24 martie: Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – ROMÂNIA 1-5

Bosnia și Herțegovina – Cipru 2-1, San Marino – 1-5 Sâmbătă, 7 iunie: Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – ROMÂNIA 2-1

Bosnia și Herțegovina – San Marino 1-0, Austria – 2-1 Marți, 10 iunie: ROMÂNIA – Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4

– Cipru 2-0, San Marino – Austria 0-4 Sâmbătă, 6 septembrie: Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6

Austria – Cipru 1-0, San Marino – Bosnia și Herțegovina 0-6 Marți, 9 septembrie: Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – ROMÂNIA 2-2

Bosnia și Herțegovina – Austria 1-2, Cipru – 2-2 Joi, 9 octombrie: Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45)

Austria – San Marino, Cipru – Bosnia și Herțegovina (21:45) Duminică, 12 octombrie: San Marino – Cipru (16:00), ROMÂNIA – Austria (21:45)

San Marino – Cipru (16:00), – Austria (21:45) Sâmbătă, 15 noiembrie: Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – ROMÂNIA (21:45)

Cipru – Austria (19:00), Bosnia și Herțegovina – (21:45) Marți, 18 noiembrie: Austria – Bosnia și Herțegovina, ROMÂNIA– San Marino (21:45).

Clasamentul Grupei H

Poziție/Echipă Meciuri (Golaveraj) Punctaj 1. Bosnia 5 (11-3) 12 2. Austria 3 (9-2) 12 3. România 5 (10-6) 7 4. Cipru 5 (5-7) 4 5. San Marino 5 (1-18) 0

