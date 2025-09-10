Franco Mastantuono (18 ani) a purtat tricoul cu numărul 10 în meciul cu Ecuador, în lipsa lui Lionel Messi.

Argentina a jucat miercuri cu Ecuador, în deplasare, în ultimul meci al grupei din preliminariile pentru Campionatul Mondial din 2026.

Echipa antrenată de Lionel Scaloni a fost învinsă de gazde, scor 0-1, dar a încheiat grupa pe primul loc și s-a calificat direct la turneul final.

Franco Mastantuono, decarul Argentinei în meciul cu Ecuador

Franco Mastantuono, jucătorul celor de la Real Madrid, a purtat tricoul cu numărul 10 pentru Argentina în lipsa lui Messi, în meciul cu Ecuador, scor 0-1.

„Galacticul” a intrat pe teren în minutul 62 în locul lui Leandro Paredes, însă a avut o prestație modestă, în ciuda așteptărilor care sunt de la decarul Argentinei.

Astfel, Franco Mastantuono a devenit cel mai tânăr decar din istoria naționalei Argentinei , jucătorul Realului având doar 18 ani și 23 de zile.

Recordul era deținut din 1979 de Diego Maradona, care a purtat #10 pe tricou la națională la 18 ani, 9 luni și 3 zile.

Chiar dacă a purtat tricoul cu numărul 10 în lipsa lui Messi, Lionel Scaloni, selecționerul Argentinei, a declarat că acel tricou trebuia să-l poarte Thiago Almada, care însă nu a putut să joace:

„Numărul 10 urma să fie purtat de Almada, dar acesta nu a putut juca. I l-am dat lui Franco. A intrat bine, are personalitate.

Îi place să joace cu mingea. Ecuadorul a jucat defensiv, dar el întotdeauna încearcă”.

SCALONI Y LA 10 DE LA SELECCIÓN ARGENTINA 🔟



🇦🇷 El DT se refirió a la decisión de darle la camiseta a Mastantuono: Almada no jugó porque estaba tocado.



🗣️ "La 10 la iba a llevar Almada, pero no pudo ser de la partida. Se la dimos a Franco. Entró bien, tiene personalidad. Le… pic.twitter.com/Pyo16W4M3g — Diario Olé (@DiarioOle) September 10, 2025

Franco Mastantuono, mesaj emoționant despre Lionel Messi: „A fost visul vieții mele”

La capătul partidei anterioare, dintre Argentina și Venezuela de vineri, 5 septembrie, scor 3-0, Franco Mastantuono a dezvăluit că a fost certat de căpitanul Argentinei pentru că a preferat să șuteze la poartă în loc să îi paseze lui Messi.

„ A vrut să mă omoare, dar a înțeles. Mi-am cerut iertare pentru fază. A fost incredibil să joc cu el” a declarat Franco Mastantuono, după meci.

Atacantul trupei de pe „Santiago Bernabeu” a lansat un mesaj emoționant după ultima apariție oficială a lui Messi în Argentina.

„Sincer, a fost visul vieții mele. Să joc pe terenul lui River Plate a fost incredibil.

Am spus-o mereu, a fost idolul meu încă din copilărie. L-am urmărit toată cariera lui și l-am văzut jucând așa cum a făcut-o ”, a continuat vârful de 18 ani.

Partida cu Venezuela a fost ultimul meci oficial acasă jucat de Lionel Messi pentru naționala Argentinei.

194 de selecții și 114 goluri a reușit Lionel Messi pentru Argentina

