„Nu am mai întâlnit așa ceva” Ofri Arad l-a uimit pe Mihai Stoica » Ce l-a întrebat mijlocașul pe conducătorul de la FCSB

Mihai Stoica (60 de ani), președintele Consiliului de Administrație de la FCSB, a vorbit despre Ofri Arad (27 de ani), jucător care s-a înțeles cu campioana României.

Conducătorul formației bucureștene a anunțat că fotbalistul israelian va efectua vizita medicală luni și va semna cu FCSB, dacă totul decurge conform planului.

Din informațiile GOLAZO.ro, Arad va ajunge duminică în România, în jurul orei 22:10.

Mihai Stoica, despre Ofri Arad: „E un băiat excepțional”

Președintele CA de la FCSB a dezvăluit modul în care au decurs negocierile cu mijlocașul care a jucat ultima dată la Kairat Almaty.

„Luni este programat la vizita medicală. Dacă totul e în regulă, luni seară vom semna și de marți va începe să se antreneze cu echipa.

Se va antrena cu echipa marți, pentru că miercuri echipa pleacă în Croația (n.r. pentru meciul cu Dinamo Zagreb din Europa League). Au durat foarte mult nu neapărat negocierile legate de contract, aia am rezolvat rapid, dar tot felul de…

Are doi agenți, are avocat, oamenii sunt foarte atenți la detalii. Eu mă bucur, pentru că am avut o discuție destul de amplă cu el și pot să spun că, în afară de faptul că am luat și destule informații, e un băiat excepțional.

Va fi exact ce trebuie în vestiarul nostru”, a declarat Mihai Stoica, conform fanatik.ro.

Ofri Arad l-a șocat pe Mihai Stoica! Ce l-a întrebat fotbalistul pe conducătorul de la FCSB

Mihai Stoica a redat o discuție pe care a avut-o cu Ofri Arad în timpul negocierilor. Acesta a rămas șocat de întrebarea pe care i-a adresat-o mijlocașul.

„Diferența de vârstă între primul jucător cu care am lucrat eu în calitate de conducător și cel mai tânăr jucător cu care am lucrat este de 51 de ani.

Între Gelu Popescu și Andrei Dăncuș sunt 51 de ani, deci pot să spun că am suficientă experiență, dar nu am întâlnit un jucător care să întrebe exact asta.

«Știu ce înseamnă să câștigi campionate, știu că după doi ani în care echipa câștigă campionatul, intervine un recul și, dacă nu sunt rezultate, atmosfera poate să fie nu foarte bună în vestiar. Vreau să te întreb și să-mi răspunzi cu sinceritate: cum este atmosfera în vestiar?»

Și eu i-am spus «Cu cea mai mare sinceritate, dacă nu băteam Feyenoord și Rapid, era proastă, dar acum e bună». E bună și după înfrângerea asta de la Mioveni (n.r. 0-1 cu FC Argeș)”, a mai adăugat Mihai Stoica.

1,2 milioane de euro este cota de piață a lui Ofri Arad, conform Transfermarkt

Cine este Ofri Arad

În vârstă de 27 de ani, Ofri Arad a fost titular în primele trei meciuri ale celor de la Kairat din Liga Campionilor și a reușit chiar să marcheze într-un meci pierdut la limită, scor 1-2, pe terenul Interului, formație antrenată de Cristi Chivu.

Pănă să ajungă la Kairat în iarna lui 2023, fotbalistul în vârstă de 27 de ani a mai evoluat pentru Maccabi Haifa și Hapoel Ramat Gan.

Are în palmares 5 titluri de campion (3 cu Maccabi Haifa și 2 cu Kairat), dar și 10 meciuri în naționala Israelului.

