I-au spart seiful din hotel Atacantul lui AC Milan a rămas fără bunuri în valoare de aproape 500.000 de euro

Niclas Fullkrug (32 de ani), atacantul lui AC Milan, a fost victima unui furt de proporții în hotelul în care este cazat la Milano.

Fotbalistului german i-au fost sustrase bunuri în valoare de aproximativ 500.000 de euro din seiful camerei.

Incidentul a avut loc într-un hotel folosit de clubul rossonero ca soluție temporară de cazare pentru jucătorii care încă își caută locuință în oraș.

Niclas Fullkrug a fost jefuit și lăsat fără bunuri de aproape 500.000 de euro

Jafurile ar fi avut loc între zilele de miercuri și joi, în perioada în care AC Milan se afla în deplasare la Como (3-1). Profitând de absența jucătorului, una sau mai multe persoane au pătruns în camera acestuia și au forțat seiful.

Abia în dimineața zilei de 17 ianuarie, la întoarcerea la hotel, Fullkrug a constatat dispariția mai multor obiecte de valoare.

Din seif lipseau ceasuri de lux și bijuterii, prejudiciul fiind estimat la circa 500.000 de euro, conform gazzetta.it.

1,3 milioane de euro net câștigă anual fotbalistul împrumutat de la West Ham, conform capology.com. Cu tot cu bonusuri, ar putea ajunge la 1,6 milioane

În cursul după-amiezii, o plângere oficială a fost depusă la poliție de un oficial al lui AC Milan, delegat de Fullkrug să îl reprezinte în acest demers, iar ancheta este în desfășurare.

Perioada nu este una ușoară pentru fotbalist nici din punct de vedere sportiv: Fullkrug va sta pe bancă în meciul cu Lecce, fiind afectat de o accidentare la degetul de la picior, conform sursei citate.

A venit cu un deget fracturat, a vrut neapărat să fie aici și s-a pus la dispoziție. Jucătorii de genul acesta îi trag după ei și pe ceilalți Massimiliano Allegri, antrenor AC Milan

Cifrele lui Niclas Fullkrug

Werder Bremen : 124 de meciuri, 49 de goluri, 16 pase decisive

: 124 de meciuri, 49 de goluri, 16 pase decisive Hannover 96 : 80 de meciuri, 24 de goluri, 8 pase decisive

: 80 de meciuri, 24 de goluri, 8 pase decisive FC Nurnberg : 59 de meciuri, 18 goluri, 11 pase decisive

: 59 de meciuri, 18 goluri, 11 pase decisive Borussia Dortmund : 43 de meciuri, 15 goluri, 10 pase decisive

: 43 de meciuri, 15 goluri, 10 pase decisive West Ham United : 29 de meciuri, 3 goluri, 2 pase decisive

: 29 de meciuri, 3 goluri, 2 pase decisive Greuther Furth : 24 de meciuri, 6 goluri, o pasă decisivă

: 24 de meciuri, 6 goluri, o pasă decisivă AC Milan: 4 meciuri

AC Milan ocupă locul secund în Serie A, la șase puncte de liderul Inter. Pentru formația lui Allegri urmează meciul cu Lecce, astăzi, de la ora 21:45.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport