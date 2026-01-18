RB Leipzig insistă pentru Drăgușin Transferul fundașului e o prioritate pentru clubul german » Ce ar prefera românul +15 foto
Radu Drăgușin FOTO: IMAGO
RB Leipzig insistă pentru Drăgușin Transferul fundașului e o prioritate pentru clubul german » Ce ar prefera românul

Ionuț Cojocaru
Publicat: 18.01.2026, ora 18:54
Actualizat: 18.01.2026, ora 18:54
  • RB Leipzig ar fi gata să trimită către Tottenham prima ofertă oficială pentru transferul lui Radu Drăgușin (23 de ani).
  • Ce își dorește fundașul român, mai jos.

Jucătorul, care a suferit o ruptură a ligamentului încrucișat anterior, a revenit în angrenajul celor de la Tottenham, dar nu se numără printre titularii din centrul defensivei.

RB Leipzig, gata să facă o primă ofertă pentru Radu Drăgușin

Drăgușin mai are contract la Tottenham până pe 30 iunie 2030, însă lipsa perspectivei de a juca îl face să caute o nouă destinație.

În acest context, echipa care se află pe locul 4 în Germania intenționează să trimită lui Tottenham prima ofertă oficială pentru transferul fundașului român, conform jurnalistului Nicolo Schira.

Sursele GOLAZO.ro de la Londra susțin că nu e o afacere ușoară și că Tottenham ar accepta să se despartă acum de stoperul în vârstă de 23 de ani, dar numai cu o condiție.

Să fie vândut și să-și recupereze o mare parte din suma investită în urmă cu fix doi ani, în ianuarie 2024.

25 de milioane de euro
a plătit Tottenham pentru a-l achiziționa pe Radu Drăgușin de la Genoa

Leipzig nu ar fi ajuns încă la un acord total cu jucătorul privind condițiile personale ale contractului.

Radu Drăgușin ar avea, în acest moment, o altă preferință pentru viitorul său: o revenire în Italia, fiind curtat și de AS Roma. Fundașul central s-a format și a crescut în fotbalul italian.

Cifrele lui Radu Drăgușin:

  • Genoa: 62 de meciuri, 6 goluri, o pasă decisivă
  • Tottenham: 38 de meciuri
  • Sampdoria: 15 meciuri
  • Salernitana: 7 meciuri
  • Juventus: 4 meciuri

FOTO: România - Cipru 4-1, ultimul meci jucat de Drăgușin la națională

România-Cipru, imagini meci
România-Cipru, imagini meci

România-Cipru, imagini meci România-Cipru, imagini meci România-Cipru, imagini meci România-Cipru, imagini meci România-Cipru, imagini meci
La RB Leipzig, Radu Drăgușin ar urma să se lupte pentru un loc de titular cu:

  • Castello Lukeba (23 de ani) – cotat la 45 de milioane de euro, conform transfermarkt.com
  • El Chadaille Bitshiabu (20 de ani) – cotat la 15 milioane de euro
  • Willi Orban (33 de ani) – cotat la 6 milioane de euro
  • Lukas Klostermann (29 de ani) – cotat la 3,5 milioane de euro
  • Jonathan Norbye (18 ani) – cotat la 300.000 de euro

