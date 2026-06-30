În genunchi pentru fiul pierdut FOTO. Gakpo trăia o dramă. A început să plângă după ce a înscris golul Olandei, învinsă la penaltyuri de Maroc

Cody Gakpo era puternic afectat, după ce iubita lui pierduse sarcina.

Internaționalul batav a izbucnit în lacrimi pe teren, la golul marcat pentru Țările de Jos.

Olanda a deschis scorul, dar a pierdut meciul din „16-imile” Mondialului: 1-1, 2-3 cu Maroc la penaltyuri.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Țările de Jos au avut neșansa de a câștiga grupa și de a înfrunta încă din „16-imile” Campionatului Mondial una dintre cele mai bune echipe.

Maroc, semifinalistă și locul 4 la precedentul turneu final.

Gakpo a înscris și a căzut în genunchi. O lume întreagă emoționată

Adversarii au jucat mai bine aproape tot meciul de la Monterrey, dar olandezii au reușit să deschidă scorul, era 1-0 în minutul 72.

Cody Gakpo a înscris cu un șut puternic din interiorul careului. Portarul Yassine Bounou, ieșit la blocaj, nu a putut evita golul.

Atunci a fost momentul care a emoționat nu doar spectatorii de pe stadion, ci o lume întreagă.

Realizând că a marcat, batavul a căzut în genunchi și a început să plângă, cu capul „îngropat” în iarbă.

Colegii l-au copleșit, dar l-au și protejat cu îmbrășările lor. Au înțeles în ce stare era Cody, ce dificil era pentru el să reziste după ce i se întâmplase.

Partenera lui Gakpo a pierdut sarcina. Îi puseseră și nume băiețelului

Iubita sa, Noa van der Bij, anunțase sâmbătă că a pierdut sarcina în ultima clipă.

Cuplul, care mai are un copil în vârstă de un an, Samuel, îi pusese și nume băiețelului care urma să se nască. Elijah Raphael.

„Cu inimile frânte, vă împărtășim vestea devastatoare că bebelușul nostru s-a stins în timpul sarcinii.

Elijah Raphael Gakpo. Iubit pentru totdeauna. Fiul nostru pentru totdeauna.

Vă mulțumim pentru dragostea și sprijinul vostru”, a scris Noa pe InstaStory.

Gakpo și Olanda, învinși la penaltyuri de Maroc

Gakpo a continuat să joace. Maroc a egalat (Diop 90+1), iar extrema a fost înlocuită în minutul 113 cu Justin Kluivert.

Olanda a pierdut la penaltyuri, 2-3! Și se întoarce acasă după „16-imi”.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport