„Trăiesc într-un univers paralel” Selecționerul și cancelarul Germaniei, țintele unui atac devastator. Pe cine vor nemții antrenor
Selecționerul german Julian Nagelsmann și unul dintre asistenții săi, Benjamin Hubner, după eșecul la penaltyuri în fața Paraguayului. Foto: Imago
Campionatul Mondial

„Trăiesc într-un univers paralel” Selecționerul și cancelarul Germaniei, țintele unui atac devastator. Pe cine vor nemții antrenor

alt-text Theodor Jumătate
alt-text Publicat: 30.06.2026, ora 14:20
alt-text Actualizat: 30.06.2026, ora 14:34
  • Julian Nagelsmann, selecționerul care refuză să-și dea demisia, și Friedrich Merz, cancelarul care i-a lăudat pe jucători după eliminarea rușinoasă de la Mondial, criticați dur de Bild. 
  • Pe cine propun germanii pentru a-l înlocui imediat pe Nagelsmann. Și ce spune marele antrenor retras de doi ani!
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Eliminarea Germaniei de la Mondial, la fel de șocantă precum cele din 2018 și 2022, a declanșat un val de furie în țară.

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Mai ales după ce selecționerul Julian Nagelsmann a refuzat să-și dea demisia.

Cancelarul Merz: „Ați entuziasmat țara! Suntem mândri de voi”

Fără să vrea, cancelarul Friedrich Merz a pus paie pe foc cu mesajul său de susținere pentru națională.

Liderul guvernului și al Uniunii Creștin Democrate (CDU, partid de centru dreapta) a comentat pe social media după înfrângerea suferită de Mannschaft în fața Paraguayului, 1-1, 3-4 la penaltyuri, în „16-imile” CM.

„Chiar dacă eliminarea doare: ce joc, Germania! Cu angajamentul și spiritul de echipă demonstrate la această Cupă Mondială, ați entuziasmat țara noastră! Suntem mândri de voi”.

Bild, despre Germania: „Suntem, în cel mai bun caz, de mâna a doua”

Într-un editorial devastator, cu titlul „E un dezastru”, redactorul-șef Bild i-a pulverizat pe amândoi, și pe Nagelsmann, și pe Merz.

„Înfrângerea brutală cu Paraguay, antrenorul, atitudinea și prestația jucătorilor germani sunt simptomatice pentru starea întregii țări.

Kai Havertz, cel care a înscris 3 goluri pentru Germania la acest Mondial, dar care a ratat primul din cele 3 penaltyuri irosite de Mannschaft cu Paraguay. Foto: Imago Kai Havertz, cel care a înscris 3 goluri pentru Germania la acest Mondial, dar care a ratat primul din cele 3 penaltyuri irosite de Mannschaft cu Paraguay. Foto: Imago
Kai Havertz, cel care a înscris 3 goluri pentru Germania la acest Mondial, dar care a ratat primul din cele 3 penaltyuri irosite de Mannschaft cu Paraguay. Foto: Imago

Suntem, în cel mai bun caz, de mâna a doua.

Economia noastră trece printr-o spirală descendentă fără precedent în toate privințele, cu falimente zilnice.

Iar fotbalul german trăiește acum exclusiv de pe urma reputației sale trecute”, a scris Marion Horn

Dacă e să-l cred pe Lothar Matthaus, atunci în cadrul lotului era o problemă mai importantă cărei mame i se permitea să zboare cu avionul privat și căreia nu decât cum vom câștiga cupa. Omule!!! Fotbalul e un SPORT COMPETITIV! Marion Horn, redactor-șef Bild

„Copiii noștri cunosc Germania doar ca pe o ratată!”

Era doar începutul opiniei jurnalistei germane, care s-a întors contra lui Merz pentru postarea făcută.

„Domnule cancelar, pur și simplu nu este adevărat!!! Nu voi accepta un tratament de mâna a doua. Nu sunt mândră. Sunt furioasă. Sunt dezamăgită. Copiii noștri cunosc Germania doar ca pe o ratată!”.

Friedrich Merz, cancelarul Germaniei din 6 mai 2025. Foto: Imago Friedrich Merz, cancelarul Germaniei din 6 mai 2025. Foto: Imago
Friedrich Merz, cancelarul Germaniei din 6 mai 2025. Foto: Imago

I-a criticat pe amândoi simultan: „Friedrich Merz, la fel ca Julian Nagelsmann, care nici măcar nu are decența să demisioneze acum, trăiește aparent într-un univers paralel.

Ambii sunt incapabili să-și vadă greșelile și să-și asume responsabilitatea. Criticii sunt doar niște plângăcioși care refuză să recunoască «succesele».

Echipa nu s-a luptat. Antrenorul a fost arogant. Sunt toți atât de mulțumiți de ei. O reflectare a societății noastre”.

Selecționerul este la fel de copleșit și lipsit de succes precum cancelarul. Unul voia să ne transforme în campioni mondiali, celălalt a militat cu sloganul „Stânga s-a terminat”. Primul poate fi concediat imediat. Și asta ar trebui să se întâmple cât mai repede posibil Marion Horn, redactor-șef Bild

Germanii au constatat că și prietenul dictatorului rus Vladimir Putin îl ironizează pe Merz.

Kiril Dmitriev, un apropiat al lui Putin, implicat în negocierile cu SUA pentru încheierea războiului din Ucraina, a comentat pe social media:

„Merz se pricepe să încurajeze în mod repetat eșecul”.

„Jurgen Klopp este unicul calificat să salveze fotbalul german”

Întreaga Germanie cere concedierea lui Nagelsmann, în frunte cu fostul campion mondial Lothar Matthaus.

„După acest Mondial, naționala trebuie să meargă mai departe cu un nou antrenor. A fost pur și simplu prea mult. Probabil că sunt multe de rezolvat, atât pe teren, cât și în afara lui”, a declarat el.

Privind imaginea de ansamblu, nu sunt trist. Sunt doar uimit că am putut fi eliminați de o echipă atât de slabă Lothar Matthaus, legendă a fotbalului german

Un jurnalist Bild, Henning Feindt, îl cere selecționer de urgență pe Jurgen Klopp. Unul dintre marii tehnicieni europeni (59 de ani), care s-a retras însă ca antrenor în 2024, după nouă ani la Liverpool, devenind director de dezvoltare a fotbalului la concernul Red Bull.

„Nagelsmann s-a izbit cu capul de zid. Klopp este unicul calificat să salveze fotbalul german”, a scris Feindt.

Jurgen Klopp: „Nu e o funcție cu jumătate de normă”

Care a fost reacția lui Klopp? „Nu m-am gândit încă la postul de selecționer”, a declarat el la Magenta TV.

„Înțeleg că numele meu este menționat când se discută despre antrenorul echipei naționale.

Jurgen Klopp a cucerit toate trofeele în 9 ani la Liverpool (2015-2024). Foto: Imago Jurgen Klopp a cucerit toate trofeele în 9 ani la Liverpool (2015-2024). Foto: Imago
Jurgen Klopp a cucerit toate trofeele în 9 ani la Liverpool (2015-2024). Foto: Imago

Nu este momentul să abordăm cu adevărat acest subiect. Nu am nimic de spus.

Am un post care îmi place foarte mult. Din ce știu eu, nu e o funcție cu jumătate de normă”.

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