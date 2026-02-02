Iar zăpadă, iar probleme în Liga 1 Vremea rea dă din nou peste cap planurile cluburilor! Suma șocantă pe care Hagi o cheltuie zilnic pentru degivrarea stadionului

Vremea proastă din ultimele zile dă iar bătăi de cap cluburilor de Liga 1, care sunt nevoite să achite facturi uriașe pentru a păstra terenul curat

Farul, spre exemplu, plătește 200 de euro pentru fiecare oră în care instalația de degivrare a gazonului de pe stadionul central din academie funcționează

Doar cluburile care sunt abonate la bani publici nu tremură atunci când văd că vremea se înrăutățește

Zăpada a revenit în mai multe orașe din România, iar condițiile meteo complică serios desfășurarea etapei intermediare din Superligă, programată la mijlocul acestei săptămâni.

Runda începe marți, cu un duel extrem de important în subsolul clasamentului, Petrolul - Unirea Slobozia, și se va încheia joi, cu partida FCSB - FC Botoșani, meci cu miză majoră în lupta pentru play-off.

Ca de fiecare dată când iarna își intră în drepturi, revin în prim plan discuțiile despre starea suprafețelor de joc și despre costurile uriașe necesare pentru menținerea gazonului în condiții optime.

Sistemele de degivrare ale terenurilor reprezintă o investiție și o cheltuială greu de suportat pentru multe cluburi din România, mai ales în contextul actual. Mai ales pentru cele care nu au linie directă către autoritățile locale.

Hagi cheltuie 4.500 de euro pe zi

Potrivit informațiilor obținute de GOLAZO.ro, Farul Constanța este unul dintre cluburile care resimte din plin aceste costuri.

Formația patronată de Gică Hagi plătește puțin peste 200 de euro pe oră pentru funcționarea sistemului de încălzire al gazonului, ceea ce înseamnă aproximativ 4.900 de euro pe zi doar pentru a păstra terenul curat, uscat și pregătit pentru meciuri.

Situația nu este una nouă. Anul trecut, atunci când Farul a decis să efectueze cantonamentul de iarnă în țară, pentru a proteja suprafața de joc înainte de reluarea Superligii, clubul a avut de achitat o factură de aproximativ 100.000 de euro la energie electrică.

Important de precizat este faptul că suma nu a vizat întreaga bază de pregătire, ci exclusiv stadionul central al academiei.

Marica a tras deja un semnal de alarmă

Despre astfel de cheltuieli a vorbit și Ciprian Marica pentru Gazeta Sporturilor. Acesta a subliniat dimensiunea aproape imposibil de susținut a costurilor, fără a preciza că aceste costuri sunt doar pentru terenul central, iar factura e la curent, nu la gaz:

„Costurile cu încălzirea și utilitățile sunt de domeniul fantasticului! E enorm de mult! Toate cresc, iar pentru cluburi această cheltuială devine o povară, sincer.

Pur și simplu nu ai nicio facilitate, niciun ajutor. Încălzirea bazei sportive, a gazonului reprezintă un cost exagerat, de ordinul zecilor de mii de euro, 90-100.000 de euro. Lunar!”

FOTO: Farul - U Craiova 4-1, în etapa 23 din Liga 1

Stadioanele care vor găzdui meciurile etapei intermediare și temperatura de la ora meciului:

Petrolul - Unirea Slobozia / Stadionul Ilie Oană (marți, 16:00, -1°C)

Universitatea Cluj - FC Argeș / Cluj Arena (marți, 18:00, 2°C)

Hermannstadt - Rapid / Stadionul Municipal Sibiu (marți, 20:30, 0°C)

Metaloglobus - Csikszereda / Clinceni Arena (miercuri, 16:00, 2°C)

UTA - CFR Cluj / Stadionul Francisc Neuman (miercuri, 18:00, 8°C)

Farul - Dinamo / Stadionul Central al Academiei Hagi (miercuri, 20:30, 6°C)

Universitatea Craiova - Oțelul Galați / Stadionul Ion Oblemenco (joi, 18:00, 4°C)

FCSB - FC Botoșani / Arena Națională (joi, 20:30, 6°C)

