Iar zăpadă, iar probleme în Liga 1 Vremea rea dă din nou peste cap planurile cluburilor! Suma șocantă pe care Hagi o cheltuie zilnic pentru degivrarea stadionului +11 foto
Farul plătește 200 de euro pentru fiecare oră în care instalația de degivrare a gazonului de pe stadionul central din academie funcționează (Sport Pictures / Fotomontaj GOLAZO.ro)
Superliga

Iar zăpadă, iar probleme în Liga 1 Vremea rea dă din nou peste cap planurile cluburilor! Suma șocantă pe care Hagi o cheltuie zilnic pentru degivrarea stadionului

alt-text Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 02.02.2026, ora 14:18
alt-text Actualizat: 02.02.2026, ora 15:11
  • Vremea proastă din ultimele zile dă iar bătăi de cap cluburilor de Liga 1, care sunt nevoite să achite facturi uriașe pentru a păstra terenul curat
  • Farul, spre exemplu, plătește 200 de euro pentru fiecare oră în care instalația de degivrare a gazonului de pe stadionul central din academie funcționează
  • Doar cluburile care sunt abonate la bani publici nu tremură atunci când văd că vremea se înrăutățește

Zăpada a revenit în mai multe orașe din România, iar condițiile meteo complică serios desfășurarea etapei intermediare din Superligă, programată la mijlocul acestei săptămâni.

Runda începe marți, cu un duel extrem de important în subsolul clasamentului, Petrolul - Unirea Slobozia, și se va încheia joi, cu partida FCSB - FC Botoșani, meci cu miză majoră în lupta pentru play-off.

„Tot aruncă săgeți” Iftime a reacționat după ce Grozavu s-a plâns de condițiile de la Botoșani: „La câte ofuri are...”
Citește și
„Tot aruncă săgeți” Iftime a reacționat după ce Grozavu s-a plâns de condițiile de la Botoșani: „La câte ofuri are...”
Citește mai mult
„Tot aruncă săgeți” Iftime a reacționat după ce Grozavu s-a plâns de condițiile de la Botoșani: „La câte ofuri are...”

Ca de fiecare dată când iarna își intră în drepturi, revin în prim plan discuțiile despre starea suprafețelor de joc și despre costurile uriașe necesare pentru menținerea gazonului în condiții optime.

Sistemele de degivrare ale terenurilor reprezintă o investiție și o cheltuială greu de suportat pentru multe cluburi din România, mai ales în contextul actual. Mai ales pentru cele care nu au linie directă către autoritățile locale.

Hagi cheltuie 4.500 de euro pe zi

Potrivit informațiilor obținute de GOLAZO.ro, Farul Constanța este unul dintre cluburile care resimte din plin aceste costuri.

Formația patronată de Gică Hagi plătește puțin peste 200 de euro pe oră pentru funcționarea sistemului de încălzire al gazonului, ceea ce înseamnă aproximativ 4.900 de euro pe zi doar pentru a păstra terenul curat, uscat și pregătit pentru meciuri.

Situația nu este una nouă. Anul trecut, atunci când Farul a decis să efectueze cantonamentul de iarnă în țară, pentru a proteja suprafața de joc înainte de reluarea Superligii, clubul a avut de achitat o factură de aproximativ 100.000 de euro la energie electrică.

Important de precizat este faptul că suma nu a vizat întreaga bază de pregătire, ci exclusiv stadionul central al academiei.

Marica a tras deja un semnal de alarmă

Despre astfel de cheltuieli a vorbit și Ciprian Marica pentru Gazeta Sporturilor. Acesta a subliniat dimensiunea aproape imposibil de susținut a costurilor, fără a preciza că aceste costuri sunt doar pentru terenul central, iar factura e la curent, nu la gaz:

„Costurile cu încălzirea și utilitățile sunt de domeniul fantasticului! E enorm de mult! Toate cresc, iar pentru cluburi această cheltuială devine o povară, sincer.

Pur și simplu nu ai nicio facilitate, niciun ajutor. Încălzirea bazei sportive, a gazonului reprezintă un cost exagerat, de ordinul zecilor de mii de euro, 90-100.000 de euro. Lunar!”

FOTO: Farul - U Craiova 4-1, în etapa 23 din Liga 1

Farul - U Craiova, meci
Farul - U Craiova, meci

Galerie foto (11 imagini)

Farul - U Craiova, meci Farul - U Craiova, meci Farul - U Craiova, meci Farul - U Craiova, meci Farul - U Craiova, meci
+11 Foto
labels.photo-gallery

Stadioanele care vor găzdui meciurile etapei intermediare și temperatura de la ora meciului:

  • Petrolul - Unirea Slobozia / Stadionul Ilie Oană (marți, 16:00, -1°C)
  • Universitatea Cluj - FC Argeș / Cluj Arena (marți, 18:00, 2°C)
  • Hermannstadt - Rapid / Stadionul Municipal Sibiu (marți, 20:30, 0°C)
  • Metaloglobus - Csikszereda / Clinceni Arena (miercuri, 16:00, 2°C)
  • UTA - CFR Cluj / Stadionul Francisc Neuman (miercuri, 18:00, 8°C)
  • Farul - Dinamo / Stadionul Central al Academiei Hagi (miercuri, 20:30, 6°C)
  • Universitatea Craiova - Oțelul Galați / Stadionul Ion Oblemenco (joi, 18:00, 4°C)
  • FCSB - FC Botoșani / Arena Națională (joi, 20:30, 6°C)

Citește și

„Moldova este ruptă” Valeriu Iftime a răbufnit la adresa colegilor din politică: „E o rușine! Încerc să țin echipa cu firmele mele”
Superliga
13:06
„Moldova este ruptă” Valeriu Iftime a răbufnit la adresa colegilor din politică: „E o rușine! Încerc să țin echipa cu firmele mele”
Citește mai mult
„Moldova este ruptă” Valeriu Iftime a răbufnit la adresa colegilor din politică: „E o rușine! Încerc să țin echipa cu firmele mele”
„Nu se poate așa!” FOTO. Atacantul de la FCSB, criticat  după ratarea uriașă din meciul cu Csikszereda: „Nu înțeleg”
Superliga
12:20
„Nu se poate așa!” FOTO. Atacantul de la FCSB, criticat după ratarea uriașă din meciul cu Csikszereda: „Nu înțeleg”
Citește mai mult
„Nu se poate așa!” FOTO. Atacantul de la FCSB, criticat  după ratarea uriașă din meciul cu Csikszereda: „Nu înțeleg”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Una dintre cele mai celebre berării din București a fost cumpărată și își va pierde numele: „Vrem să fie cool să vii la noi”
Una dintre cele mai celebre berării din București a fost cumpărată și își va pierde numele: „Vrem să fie cool să vii la noi”
Una dintre cele mai celebre berării din București a fost cumpărată și își va pierde numele: „Vrem să fie cool să vii la noi”
farul constanta liga 1 zapada GAZON
Știrile zilei din sport
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
Nationala
11:38
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
Citește mai mult
Alertă la FRF. Lucescu e grav Il Luce se tratează pentru o afecțiune complexă, cronică, de durată. FRF se gândește la o variantă B de selecționer pentru meciurile din martie
Vassaras a dat verdictul  Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Superliga
14:43
Vassaras a dat verdictul Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Citește mai mult
Vassaras a dat verdictul  Șeful CCA s-a pronunțat în privința celei mai controversate faze din etapa a 24-a. Cine a greșit?
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
Nationala
14:46
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
Citește mai mult
Ce spune FRF despre situația lui Mircea Lucescu Mesajul selecționerului: „Vă rog frumos...”
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Superliga
13:23
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Citește mai mult
„Nu mai e de actualitate” FCSB i-a închis ușa în nas fotbalistului de națională » Răspunsul a venit rapid: „Voi vorbi cu Becali”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:47
De ce l-au scos din lot pe Sava Cum a explicat directorul sportiv al lui Udinese dispariția portarului român
De ce l-au scos din lot pe Sava Cum a explicat directorul sportiv al lui Udinese dispariția portarului român
18:04
Ce caută Emma Răducanu Un nume mare al tenisului dezvăluie de ce are nevoie jucătoarea care a schimbat 9 antrenori în 7 ani
Ce caută Emma Răducanu Un nume mare al tenisului dezvăluie de ce are nevoie jucătoarea care a schimbat 9 antrenori în 7 ani
18:35
Răsturnare de situație Jucătorul despre care polonezii scriau că merge la FCSB va bate palma cu marea rivală din Liga 1!
Răsturnare de situație  Jucătorul despre care polonezii scriau că merge la FCSB va bate palma cu marea rivală din Liga 1!
17:26
Cea mai mare gafă din carieră Un fost arbitru FIFA rememorează cum a dat două penalty-uri inexistente: „Ce-o fi fost în capul meu?”
Cea mai mare gafă din carieră Un fost arbitru FIFA rememorează cum a dat două penalty-uri inexistente: „Ce-o fi fost în capul meu?”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB

Cătălin Tolontan: Scurt despre FCSB
Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?

Cristian Geambașu: Care este adevărata față a FCSB?
Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum nu-i plac papagalii, ci doar „The boss”

Dan Udrea: Charalambous a avut mereu papagal, dar acum <span>nu-i</span> plac papagalii, ci doar „The boss”
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Top stiri din sport
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG:  „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Special
02.02
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG: „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Citește mai mult
Cât costă bronzul Anei Bărbosu? Medalia olimpică provoacă tensiuni la FRG:  „Americanii au lucrat pro bono” » Sabin Gherdan: „Minciună sfruntată!”
Deian Sorescu, pe masa de operație Emoții înainte de barajul pentru Mondial! Care este starea de sănătate a internaționalului român
Stranieri
12:23
Deian Sorescu, pe masa de operație Emoții înainte de barajul pentru Mondial! Care este starea de sănătate a internaționalului român
Citește mai mult
Deian Sorescu, pe masa de operație Emoții înainte de barajul pentru Mondial! Care este starea de sănătate a internaționalului român
„Șucu știe să piardă bani” Rămâne Rapid fără acționarul majoritar? Gigi Becali: „Va suferi, nu știe să negocieze”
Superliga
10:54
„Șucu știe să piardă bani” Rămâne Rapid fără acționarul majoritar? Gigi Becali: „Va suferi, nu știe să negocieze”
Citește mai mult
„Șucu știe să piardă bani” Rămâne Rapid fără acționarul majoritar? Gigi Becali: „Va suferi, nu știe să negocieze”
Așa ceva nu s-a mai văzut în tenis! VIDEO: Scene bizare la o partidă din Australia. Tehnică dezastruoasă sau crampe?
Tenis
12:40
Așa ceva nu s-a mai văzut în tenis! VIDEO: Scene bizare la o partidă din Australia. Tehnică dezastruoasă sau crampe?
Citește mai mult
Așa ceva nu s-a mai văzut în tenis! VIDEO: Scene bizare la o partidă din Australia. Tehnică dezastruoasă sau crampe?

Echipe/Competiții

fcsb 97 CFR Cluj 18 dinamo bucuresti 29 rapid 21 Universitatea Craiova 9 petrolul ploiesti 16 Poli Iasi 1 uta arad 6 farul constanta 14

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
03.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share