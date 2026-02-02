MM, mesaj în direct de la Becali Președintele FCSB a dezvăluit ce i-a scris patronul: „Am fost luat peste picior”

Mihai Stoica (60 de ani) și Victor Angelescu (41 de ani) au fost protagoniștii unui moment amuzant în direct

Prezent în studioul Prima Sport alături de președintele Rapidului, conducătorul de la FCSB a dezvăluit după o pauză publicitară ce mesaj a primit de la finanțatorul echipei, Gigi Becali.

Totul a fost provocat de vestimentația asemănătoare a celor doi șefi de club: maletă neagră cu sacou maro, în carouri.

Ce mesaj a primit Mihai Stoica de la Gigi Becali

„Vreau să vă informez că am fost luat peste picior de patronul meu, de Gigi Becali, care mi-a zis «Ce, vă obligă în aceeași ținută?».

Dar Victor a zis mai frumos, «gusturile bune»… (râde)

Și Gigi mai e pe carouri. A cam dat ora exactă acum în decembrie, iartă-mă! Pe pantalon mai larg, așa”, a spus MM Stoica la Prima Sport, stârnind amuzamentul celor prezenți.

Ce urmează pentru Rapid și FCSB

După etapa #24, Rapid e pe locul 3 în clasamentul din Liga 1, cu 45 de puncte, iar FCSB pe 11, cu 34 de puncte.

Cele două vor disputa câte două meciuri săptămâna aceasta, fiind și etapă intermediară.

Astfel, giuleștenii joacă marți la Sibiu, cu Hermannstadt, și vineri acasă, cu Petrolul, iar campioana va evolua cu FC Botoșani joi, acasă, și în deplasare la Galați duminică, împotriva Oțelului.

