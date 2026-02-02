Cedat în Portugalia Atacantul exclus de Gâlcă a semnat deja cu noua echipă +15 foto
Antoine Baroan FOTO: Sport Pictures
Superliga

Cedat în Portugalia Atacantul exclus de Gâlcă a semnat deja cu noua echipă

Ștefan Ogrezeanu
Publicat: 02.02.2026, ora 17:57
Actualizat: 02.02.2026, ora 17:57
  • Rapid l-a împrumutat pe atacantul Antoine Baroan (25 de ani) la AFS, ultima clasată din prima ligă a Portugaliei.

La sfârșitul anului 2025 au apărut tensiuni între jucătorul francez și antrenor, iar Antoine Baroan a fost anunțat de club că își poate căuta o nouă echipă.

Antoine Baroan, împrumutat de Rapid la ultima clasată din Portugalia

Giuleștenii au anunțat că atacantul francez transferat în vara anului trecut a fost cedat temporar la AFS, în Portugalia, până la finalul acestui sezon.

„Antoine Baroan a fost împrumutat la AFS, formație din prima ligă din Portugalia, până la finalul sezonului, cu opțiune de cumpărare.

Sosit la Rapid în vara anului trecut, atacantul francez de 25 de ani a bifat 15 apariții în acest sezon, reușind două goluri.

Mult succes, Antoine!”, a transmis Rapid București.

AFS este clasată pe ultimul loc în prima ligă a Portugaliei, cu doar 5 puncte acumulate în 19 meciuri. Echipa nu a obținut nicio victorie în campionat, reușind doar 5 remize.

Baroan a rezistat doar 7 luni la Rapid

Intrat în dizgrația lui Gâlcă după ce ar fi întârziat la mai multe antrenamente, conducerea giuleșteană l-a anunțat pe Baroan că își poate căuta echipă în această perioadă de transferuri.

Atacantul francez a sosit la Rapid în iulie anul trecut de la Winterthur, în schimbul sumei de 400.000 de euro.

Acesta a bifat 15 apariții în toate competițiile pentru Rapid și a reușit să înscrie 2 goluri. A oferit și o pasă decisivă.

Francezul a marcat ambele goluri în tricoul Rapidului în victoria cu 2–1 obținută împotriva lui Botoșani, în etapa #4 din actualul sezon.

600.000 de euro
este cota lui Antoine Baroan, conform Transfermarkt

Rapid - FC Botoșani, meci/ FOTO: Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg
Rapid - FC Botoșani, meci/ FOTO: Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpeg

Una dintre cele mai celebre berării din București a fost cumpărată și își va pierde numele: „Vrem să fie cool să vii la noi”
Una dintre cele mai celebre berării din București a fost cumpărată și își va pierde numele: „Vrem să fie cool să vii la noi”
Una dintre cele mai celebre berării din București a fost cumpărată și își va pierde numele: „Vrem să fie cool să vii la noi”
