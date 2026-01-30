DINAMO - PETROLUL 1-1. Eugen Neagoe (58 de ani), antrenorul oaspeților, a anunțat o mutare surpriză după remiza din etapa #24 a Ligii 1.

„Geană” a precizat că noul jucător al „lupilor-galbeni” va fi prezent, cel mai probabil, la antrenamentul de sâmbătă al ploieștenilor.

DINAMO - PETROLUL. Eugen Neagoe: „O să fie o surpriză cam pentru toată lumea”

Neagoe a vrut să păstreze suspansul și a ales să nu rostească niciun nume.

„Îmi doresc mai multe soluții în atac. Vor veni, cu siguranță. Probabil mâine (n.r. - sâmbătă) vom avea, la antrenament un jucător nou.

O să fie o surpriză cam pentru toată lumea. Și sperăm că în următoarele zile să vină un atacant despre care tot discutăm.

Ceva probleme cu actele, dar sperăm să vină cât mai rapid”, a declarat Eugen Neagoe la Digi Sport.

Eugen Neagoe: „E un punct meritat”

Neagoe a analizat și prestația echipei sale și consideră că Petrolul a primit gol la singura greșeală făcută în defensivă.

„Au avut câteva cornere la început de joc, dar fără ocazii. Știam că dacă va trece timpul, nu vor duce ritmul. I-am văzut că nu mai aveau forță, le-am zis celor de pe bancă, fără modestie, că nu vom pierde acest joc. Cred că au avut un șut pe poartă sau două, cu golul.

Am văzut ceva statistică, cu patru șuturi pe poartă, dar dacă orice pasă la portar e șut? E greu să joci acasă la Dinamo și să nu-și creeze ocazii. Au avut posesia peste noi, dar și eu am avut așa posesie altădată și am plecat cu mâna goală.

E un punct meritat, un joc tactic foarte bun. Păcat de acea greșeală făcută, nu putea Dinamo să ne dea gol fără greșeală. Cred că am avut și un penalty în repriza a doua la Gicu Grozav, e agățat în careu” , a adăugat Neagoe.

Întrebat despre echipele pe care le vede cu șanse reale la câștigarea campionatului, tehnicianul a replicat:

„Pot să spun că U Craiova are un lot mai puternic, nu vreau să le iau din merite celor de la Dinamo, o echipă cu jucători valoroși, care împreună cu Craiova și Rapid se vor bate la câștigarea campionatului”, a concluzionat Neagoe.

În urma acestui rezultat, Petrolul este pe locul 12 cu 21 de puncte, la egalitate cu Unirea Slobozia.

VIDEO. Golul marcat de Grozav în meciul Dinamo - Petrolul 1-1

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport