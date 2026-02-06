Rapid - Petrolul 1-1. Eugen Neagoe (58 de ani) consideră că rezultatul obținut de echipa sa în etapa #26 a Superligii este unul echitabil.

Echipa lui Neagoe a reușit să o încurce pe Rapid, după ce, în etapa #24, a remizat și cu Dinamo, scor 1-1.

Petrolul a deschis scorul, în minutul 72, prin Paul Papp, dar Rapid a răspuns imediat prin Pașcanu, în minutul 75.

Rapid - Petrolul 1-1 . Eugen Neagoe: „Dacă eram puțin mai atenți, cred că puteam pleca cu cele trei puncte”

Costel Gâlcă, antrenorul Rapidului, a lăsat cinci jucători importanți pe banca de rezerve, printre care principalul marcator Alexandru Dobre (13 goluri) și Borza, cel mai valoros jucător U21 al echipei. Decizia l-a surprins pe antrenorul Petrolului.

„Sunt prieten cu Costel, îl respect. A menajat câțiva jucători foarte valoroși. Nu am crezut că o să menajeze atâția. Probabil se gândește la meciul de Cupă, cu CFR. A fost un program încărcat, știu și jucătorii mei, unii dintre ei au resimțit oboseala, de asta i-am și schimbat.

A trebuit să facem anumite înlocuiri, dar jucătorii merită felicitări pentru jocul pe care l-au făcut împotriva unei echipe care se bate la campionat.

Cred că nu am fost cu nimic mai prejos decât Rapidul, ne-am ridicat la nivelul lor. Dacă eram puțin mai atenți, cred că puteam pleca cu cele trei puncte”, a spus Eugen Neagoe, la Prima Sport.

Cred că este echitabil după ce s-a întâmplat în teren, dar în alte dăți a fost neechitabil când am pierdut, când am dominat jocul, am avut ocazii. A fost nedrept. Asta seară a fost rezultatul corect. Rapid ne-a pus și o presiune la finalul jocului. Eugen Neagoe

Rapid ocupă locul 2 în clasament, cu 49 de puncte, în timp ce Petrolul este pe locul 12, cu 25 de puncte.

„Nu mi-a fost teamă când s-a accidentat Roche”

Roche, unul dintre stâlpii apărării „lupilor galbeni”, s-a accidentat în minutul 28, iar Neagoe a fost nevoit să îl înlocuiască cu Franjo Prce.

„Nu mi-a fost teamă deloc, cu toate că Roche este un jucător foarte valoros. A intrat Franjo Prce foarte bine, de asta este în lotul nostru. Nu cred că s-a resimțit așa mult”, mai spus Neagoe.

Marco Dulca a intrat în teren în minutul 62, a primit un cartonaș galben în minutul 90+4 și, după ce a încasat al doilea în minutul 90+6, a fost eliminat.

Marco Dulca este și el un jucător foarte important, dar nici nu știu ce s-a întâmplat acolo. Bine că a fost la finalul jocului și nu în minutul 80, că atunci era o mare problemă să jucăm împotriva Rapidului în 10 oameni în Giulești, vreo 13-14 minute. Nu a fost nimic programat, ca să spui că nu joacă în Cupă. Nu a fost nicio intenție (n.r. - ca Dulca să lipsească în următoarea partidă) Eugen Neagoe

Eugen Neagoe: „Atitudinea a fost la fel în toate jocurile”

După ce în etapa #24 a terminat la egalitate cu Dinamo, echipa de pe locul 3 în Superliga, Petrolul a reușit să o blocheze și pe Rapid, ambele partide încheindu-se 1-1.

Întrebat de ce nu au jucătorii aceeași atitudine și în meciurile cu echipe mai slab cotate, Neagoe a declarat:

„Atitudinea a fost la fel în toate jocurile. Nu am avut ce să le reproșez. Dacă vă uitați de când am venit eu, în deplasare noi am pierdut un singur meci, la Arad, în minutul 86, dintr-o lovitură liberă.

Acasă am avut anumite probleme. Le-am făcut cadouri adversarilor, am greșit noi și nu vreau să îmi aduc aminte cum am primit anumite goluri doar din greșelile noastre, nu că ne-ar fi făcut adversarii nu știu ce. Am trecut peste aceste momente”.

A fost o săptămână grea, am avut joc cu Dinamo, acasă la Slobozia și cu Rapid. Cred că rezultatele sunt meritate. Am tot citit că noi am egalat după o eroare a portarului dinamovist, este foarte adevărat, dar Dinamo cum a marcat? Dacă îmi aduc aminte, jucătorul meu a greșit o pasă în zona centrală și Dinamo a marcat gol. Tot dintr-o greșeală, nu că nu știu ce ocazii a avut Dinamo Eugen Neagoe

