Nu-i spune pe nume lui FCSB Paul Papp s-a dus la Gâlcă, după meci: „Ne cunoaștem de când dânsul antrena la altă echipă și eu jucam la altă echipă”

RAPID - PETROLUL 1-1. Paul Papp (36 de ani) a explicat, la flash-interviu, cum a reușit să-l surprindă Neagoe pe Gâlcă și a avut un mesaj pentru antrenorul giuleștenilor.

Paul Papp a deschis scorul în minutul 72, iar Alex Pașcanu e egalat, stabilind scorul final, 3 minute mai târziu.

Paul Papp crede că rezultatul de egalitate este unul echitabil.

Paul Papp: „Știam că Rapidului nu-i convine”

„Suntem fericiți că nu am pierdut. E foarte important, a fost un joc dificil la a doua clasată. Am avut un joc solid, bun, puteam să și câștigăm, să și pierdem. Până la urmă, a ieșit bine pentru noi.

Sunt bucuros că mi-am ajutat echipa, dar mult mai bucuros pentru rezultat”.

Apărătorul a explicat cum a reușit Petrolul să o blocheze pe Rapid:

„Știam că Rapidului nu-i convine să aibă un joc pozițional în terenul advers, credem noi, așa am analizat noi. E echipă mai mult de contraatac. Știm că majoritatea golurilor așa le-a marcat.

Noi am pregătit bine jocul, la faza fixă am speculat și asta a fost istoria jocului”.

Paul Papp: „Să ne salvăm de la retrogradare”

Papp e fericit că Petrolul și-a revenit după perioada mai dificilă:

„A fost o perioadă mai proastă, mai nasoală, am știut să gestionam bine, am fost conștienti că vor veni și rezultatele pozitive.

Lucrurile sunt cât de cât normale, avem un moral bun, n-am pierdut în ultimele 3 meciuri, am jucat cu două echipe bune care se bat la campionat. Sperăm să ne salvăm de la retrogradare”.

La finalul partidei, Paul Papp și Costel Gâlcă au schimbat câteva cuvinte. Cei doi au colaborat la FCSB, în sezonul 2014-2015 și au câștigat titlul în Liga 1, Cupa și Cupa Ligii.

„Cu domnul Gâlcă ne cunoaștem de când dânsul antrena altă echipă (n.r. - FCSB), eu jucam la altă echipă (n.r. - FCSB). Am rămas în relații bune, am câștigat ceva cu dânsul și îi port un mare respect. I-am urat bafta și cam atât”.

