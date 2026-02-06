Finală made in România Sorana Cîrstea și Emma Răducanu se vor lupta pentru trofeul Transylvania Open

Emma Răducanu (23 de ani, #30 WTA) și Sorana Cîrstea (35 de ani, #36 WTA) se vor întâlni în finala turneului Transylvania Open.

Meciul va avea loc sâmbătă, după ora 16:30, în direct pe Pro Arena și Voyo.

Zi fără surprize la turneul WTA 250 de la Cluj, unde marile favorite au reușit să se califice în finală.

Sorana Cîrstea și Emma Răducanu se vor lupta pentru trofeul Transylvania Open

Emma Răducanu a fost pusă serios la treabă în prima semifinală a zilei de Oliynykova. A avut nevoie de aproape 3 ore de joc pentru a trece de jucătoarea din Ucraina, scor 7-5, 3-6, 6-3.

După un prim set pe care l-a controlat permanent și l-a câștigat cu 7-5, britanica de origine română începuse excelent și actul secund și se desprinsese la 3-1.

Oliynykova a călcat pedala de accelerație și a câștigat următoarele 5 game-uri, reușind să împingă meciul în decisiv.

Emma a început ezitant, și-a pierdut rapid serviciul la 1-1, însă s-a mobilizat și s-a dus la 5-2.

La a cincea oportunitate, Răducanu a reușit să închidă meciul și să se califice în doar a doua finală din carieră, după cea de la US Open, din 2021, unde a câștigat trofeul după 6-4, 6-3 cu Leylah Fernandez.

37.390 de dolari și 250 de puncte va primi câștigătoarea turneului, în timp ce finalista se va mulțumi cu 22,125$ și 163 de puncte

Sorana Cîrstea, prima finală acasă

A urmat meciul mult așteptat al Soranei Cîrstea, care a devenit a patra româncă ajunsă în finală la Transylvania Open, după Simona Halep, Gabriela Ruse și Ana Bogdan. Poate fi prima care câștigă turneul de simplu!

Sorana a avut nevoie de mai puțin de o oră pentru a o învinge pe Daria Snigur. A cedat doar 3 game-uri, primul când conducea deja cu 6-0, 1-0!

Și n-a ratat oportunitatea de a evolua în a noua finală importantă din carieră, prima pe teren propriu. Cîrstea are șansa de a câștiga cel de-al patrulea trofeu, după victoriile de la Tașkent, Istanbul și Cleveland.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport