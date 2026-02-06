Finală made in România Sorana Cîrstea și Emma Răducanu se vor lupta pentru trofeul Transylvania Open +35 foto
Emma Răducanu (23 de ani, #30 WTA) și Sorana Cîrstea (35 de ani, #36 WTA) se vor întâlni în finala turneului Transylvania Open.. Foto: Raed Krishan
Finală made in România Sorana Cîrstea și Emma Răducanu se vor lupta pentru trofeul Transylvania Open

Publicat: 06.02.2026, ora 22:05
Actualizat: 06.02.2026, ora 22:14
  • Emma Răducanu (23 de ani, #30 WTA) și Sorana Cîrstea (35 de ani, #36 WTA) se vor întâlni în finala turneului Transylvania Open.
  • Meciul va avea loc sâmbătă, după ora 16:30, în direct pe Pro Arena și Voyo.

Zi fără surprize la turneul WTA 250 de la Cluj, unde marile favorite au reușit să se califice în finală.

Sorana Cîrstea și Emma Răducanu se vor lupta pentru trofeul Transylvania Open

Emma Răducanu a fost pusă serios la treabă în prima semifinală a zilei de Oliynykova. A avut nevoie de aproape 3 ore de joc pentru a trece de jucătoarea din Ucraina, scor 7-5, 3-6, 6-3.

După un prim set pe care l-a controlat permanent și l-a câștigat cu 7-5, britanica de origine română începuse excelent și actul secund și se desprinsese la 3-1.

Oliynykova a călcat pedala de accelerație și a câștigat următoarele 5 game-uri, reușind să împingă meciul în decisiv.

Emma a început ezitant, și-a pierdut rapid serviciul la 1-1, însă s-a mobilizat și s-a dus la 5-2.

La a cincea oportunitate, Răducanu a reușit să închidă meciul și să se califice în doar a doua finală din carieră, după cea de la US Open, din 2021, unde a câștigat trofeul după 6-4, 6-3 cu Leylah Fernandez.

37.390 de dolari
și 250 de puncte va primi câștigătoarea turneului, în timp ce finalista se va mulțumi cu 22,125$ și 163 de puncte

Sorana Cîrstea, prima finală acasă

A urmat meciul mult așteptat al Soranei Cîrstea, care a devenit a patra româncă ajunsă în finală la Transylvania Open, după Simona Halep, Gabriela Ruse și Ana Bogdan. Poate fi prima care câștigă turneul de simplu!

Sorana a avut nevoie de mai puțin de o oră pentru a o învinge pe Daria Snigur. A cedat doar 3 game-uri, primul când conducea deja cu 6-0, 1-0!

Și n-a ratat oportunitatea de a evolua în a noua finală importantă din carieră, prima pe teren propriu. Cîrstea are șansa de a câștiga cel de-al patrulea trofeu, după victoriile de la Tașkent, Istanbul și Cleveland.

tenis Sorana Cirstea FINALA emma raducanu transylvania open
Drăgușin, introdus de urgență FOTO. Românul a fost aruncat în meciul cu Manchester United după un cartonaș roșu » A greșit la un gol
Stranieri
17:07
Drăgușin, introdus de urgență FOTO. Românul a fost aruncat în meciul cu Manchester United după un cartonaș roșu » A greșit la un gol
Citește mai mult
Drăgușin, introdus de urgență FOTO. Românul a fost aruncat în meciul cu Manchester United după un cartonaș roșu » A greșit la un gol
Scandal bizar la JO 2026 WADA analizează acuzațiile de mărire a penisului, prin care schiorii ar putea câștiga metri buni la sărituri
Jocurile Olimpice
15:02
Scandal bizar la JO 2026 WADA analizează acuzațiile de mărire a penisului, prin care schiorii ar putea câștiga metri buni la sărituri
Citește mai mult
Scandal bizar la JO 2026 WADA analizează acuzațiile de mărire a penisului, prin care schiorii ar putea câștiga metri buni la sărituri
Ceremonie de deschidere grandioasă FOTO: Evenimentul de pe San Siro dă startul pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 » Cum a apărut delegația României
Jocurile Olimpice
06.02
Ceremonie de deschidere grandioasă FOTO: Evenimentul de pe San Siro dă startul pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 » Cum a apărut delegația României
Citește mai mult
Ceremonie de deschidere grandioasă FOTO: Evenimentul de pe San Siro dă startul pentru Jocurile Olimpice de Iarnă 2026 » Cum a apărut delegația României
ANS vine după Camelia Voinea Antrenoarea  ar fi încasat o sumă uriașă fără să fi lucrat și trebuie să returneze toți banii: „Prejudiciul trebuie recuperat”
Gimnastica
09:00
ANS vine după Camelia Voinea Antrenoarea ar fi încasat o sumă uriașă fără să fi lucrat și trebuie să returneze toți banii: „Prejudiciul trebuie recuperat”
Citește mai mult
ANS vine după Camelia Voinea Antrenoarea  ar fi încasat o sumă uriașă fără să fi lucrat și trebuie să returneze toți banii: „Prejudiciul trebuie recuperat”

