Pașcanu s-a sacrificat pentru gol FOTO. Fundașul Rapidului a fost lovit în față la reușita cu Petrolul: „Mă bucur că mai am toți dinții în gură” +24 foto
Pașcanu, lovit în fața de Franjo Prce. Foto: Captură, Prima Sport
Pașcanu s-a sacrificat pentru gol FOTO. Fundașul Rapidului a fost lovit în față la reușita cu Petrolul: „Mă bucur că mai am toți dinții în gură”

Ionuț Cojocaru
Publicat: 06.02.2026, ora 22:22
Actualizat: 06.02.2026, ora 22:36
  • Rapid - Petrolul 1-1. Alexandru Pașcanu (27 de ani), fundașul giuleștenilor, a înscris golul egalizator, dar a fost lovit direct în figură de un adversar chiar în momentul în care a trimis mingea în poartă.

Petrolul a deschis scorul, în minutul 72, prin Paul Papp, dar Rapid a răspuns imediat prin Pașcanu, care nu a putut să sărbătorească golul din cauza durerii.

Rapid - Petrolul 1-1. Pașcanu s-a sacrificat pentru gol

În minutul 75, Petrila a executat un corner, mingea a fost respinsă de portarul Bălbărău, dar a ajuns la Pașcanu. Fundașul a sărit și a reluat cu capul, înscriind golul egalizator.

Imediat după ce a lovit balonul, Pașcanu a fost lovit în figură de croatul Franjo Prce, care încerca să respingă balonul.

Jucătorul Petrolului nu a văzut nici măcar cartonașul galben.

Pașcanu, lovit în fața de Franjo Prce. Foto: Captură, Prima Sport
Pașcanu, lovit în fața de Franjo Prce. Foto: Captură, Prima Sport

După câteva secunde în care a acuzat dureri la nas și dinți, Pașcanu și-a revenit și a sărbătorit reușita alături de colegii săi.

Tot Pașcanu înscrisese și în meciul tur, marcând golul care le-a adus giuleștenilor victoria în fața Petrolului (1-0).

Rapid ocupă locul 2 în clasament, cu 49 de puncte, în timp ce Petrolul este pe locul 12, cu 25 de puncte.

Trebuie să ne ridicăm repede, pentru că avem un meci important marți cu CFR în Cupă, dacă nu cel mai important de până acum. O să fie un meci foarte greu, dar credem în șansele noastre. Va fi care pe care. Azi am simțit că am fost un pic vinovat la golul Petrolului. Mă bucur că am marcat, chiar dacă am luat o gheată în față. Mă bucur și că am toți dinții în gură. Am băgat capul în gheată pentru că și colegii mei ar face la fel. Alex Pașcanu, la Prima Sport
Rapid - Petrolul, etapa 26, Superliga (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)
Rapid - Petrolul, etapa 26, Superliga (foto: Iosif Popescu/GOLAZO.ro)

