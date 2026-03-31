„Ne-a părăsit căpitanul” Hristo Stoicikov îl plânge pe Borislav Mihailov, căpitanul generației de aur a Bulgariei. S-a stins la 63 de ani

Borislav Mihailov era în stare gravă de la sfârșitul lui 2025, când suferise un accident vascular cerebral.

Fostul mare portar, liderul generației lui Hristo Stoicikov, naționala Bulgariei care a atins semifinalele CM 1994, a murit astăzi.

Bulgaria plânge. Și-a pierdut marți cel mai valoros portar din istoria fotbalului său. Borislav Mihailov.

Acesta era internat de la sfârșitul anului trecut, în stare gravă, după ce suferise un atac vascular cerebral pe 24 noiembrie 2025.

Mihailov a condus generația lui Stoicikov în semifinalele CM 1994

Fiul său, Nikolai Mihailov, 37 de ani, și el fost goalkeeper, a anunțat că tatăl s-a stins din viață la Sofia astăzi, la 63 de ani.

Hristo Stoicikov, 60 de ani, s-a înclinat în fața colegului său, amândoi parte a Generației de Aur bulgare. Cea care a jucat semifinalele Campionatului Mondial din 1994.

Mihailov a apărat poarta Bulgariei între 1983 și 1998 Foto: Imago

Când Hagi, Gică Popescu și coechipierii lor au atins „sferturile”, Mihailov și Stoicikov au jucat semifinalele CM, 1-2 cu Italia, după ce trecuseră în „sferturi” de Germania (2-1). Au pierdut și finala mică, 0-4 cu Suedia.

102 selecții a avut Borislav Mihailov la naționala Bulgariei. A fost căpitan la 60 de meciuri

Mesajul lui Stoicikov la dispariția lui Mihailov: „Veghează asupra noastră!”

„Unde te-ai grăbit, Bobby? De ce atât de devreme? Căpitanul nostru, liderul nostru, prietenul nostru ne-a părăsit. E atât de trist!”, a scris Stoicikov pe social media când a aflat tragica veste.

„Lacrimile nu se pot opri. Ai fost un om și un portar grozav. Tu și Tunyo (n.r. Trifon Ivanov, fost stoper al selecționatei bulgare, dispărut în 2016, la 50 de ani) v-ați unit într-o lume mai bună.

Veghează asupra noastră, călăuzește-ne! Te îmbrățișez, prietene! O plecăciune în memoria ta”.

Căpitanul unei echipe extraordinare

Timp de 15 ani, între 1983 și 1998, Mihailov a realizat cele mai mari performanțe ale naționalei Bulgariei, prezentate de jurnaliștii sofioți.

A participat la CM 1986, apărând în toate cele patru meciuri.

Locul 4 la CM 1994, după șapte partide.

Unicul portar prezent la ambele „optimi” de Mondial din istoria reprezentativei.

Mihailov și Generația de Aur a Bulgariei, la CM 1994 Foto: Imago

Cele mai multe întâlniri la Mondial (11), la fel cu Nașko Sirakov.

Căpitanul primei victorii la CM, 4-0 cu Grecia. Și în întregul turneu din 1994.

Liderul echipei la prima participare la Euro, în 1996, și la întâiul succes, 1-0 cu România.

975 de minute a jucat Borislav Mihailov la CM, bulgarul cel mai prezent pe teren la turneul final. Sirakov a avut 822 de minute

Mihailov, patru meciuri contra României: două victorii, un egal, un eșec

Mihailov, ales fotbalistul anului în 1986 în Bulgaria, triplu campion și triplu câștigător al Cupei cu Levski Sofia (1981-1989), exclus din fotbal după scandalul din finala cu ȚSKA în 1985 (reabilitat șase luni mai târziu), a înfruntat de patru ori naționala noastră.

Mihailov, în 2016, alături de Ionuț Lupescu, la acea rreme directorul tehnic UEFA Foto: Imago

19 octombrie 1988: Bulgaria - România 1-3 (preliminarii CM 1990).

17 octombrie 1990: România - Bulgaria 0-3 (preliminarii CE 1992).

20 noiembrie 1991: Bulgaria - România 1-1 (preliminarii CE 1992).

13 iunie 1996: Bulgaria - România 1-0 (Campionatul European).

În toate cele patru dueluri directe, a evoluat 90 de minute.

Președintele federației bulgare în două mandate. Audiat în scandalul de corupție

Mihailov a fost președintele federației bulgare cu cea mai lungă perioadă la conducerea BFU.

Ales în 2005, a rezistat până în 2019, revenind în 2021 pentru încă doi ani.

16 ani a fost Mihailov președintele forului de la Sofia

În același timp, a fost unicul bulgar membru în Comitetul Executiv UEFA (2011-2019).

Mihailov a fost audiat de Parchetul bulgar în toamna lui 2023 Foto: Imago

Pe 27 noiembrie 2023, Mihailov și-a dat demisia din fruntea federației, forțat de presiunea generală.

Cu zece zile înainte, fusese audiat de Parchet într-un scandal de corupție la Sofia.

