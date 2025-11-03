Florin Cernat (45 de ani) mai este manager la FC Voluntari doar câteva zile. Fostul fotbalist va prelua funcția de manager sportiv la FCSB

Locul său la FC Voluntari va fi luat de jucătorul cu cele mai multe meciuri în tricoul ilfovenilor

Florin Cernat (45 de ani) va fi noul manager sportiv al celor de la FCSB, în ciuda insistențelor lui Bogdan Bălănescu de a nu-l lăsa să plece de la FC Voluntari.

Fostul internațional român, care a evoluat de-a lungul carierei la Dinamo Kiev, Oțelul și a fost un om important în structura administrativă a clubului ilfovean în ultimii ani, va părăsi Voluntariul după partidele cu Sepsi și Corvinul, confruntări esențiale pentru echipa implicată în lupta pentru promovare.

Ce l-a deranjat pe Bălănescu

Nemulțumirea lui Bogdan Bălănescu vine din modul în care s-a făcut mutarea. Oficialul ilfovean consideră că FCSB ar fi trebuit să discute direct cu conducătorii lui FC Voluntari, însă negocierile au avut loc „pe alte căi”.

Gigi Becali a discutat personal cu primarul Florentin Pandele, iar Mihai Stoica a luat legătura cu finul său, Florin Cernat.

Voluntari are înlocuitor

FC Voluntari are deja pregătit un înlocuitor. Este vorba despre Igor Armaș, jucătorul cu cele mai multe meciuri din istoria clubului, care urmează să finalizeze în curând cursurile de manager sportiv organizate de FRF. După următoarele două meciuri, acesta va prelua oficial funcția ce va deveni vacantă după plecarea lui Cernat.

Formația ilfoveană va juca mâine, pe teren propriu, cu Sepsi, iar sâmbătă, de la ora 12:00, va pleca la Hunedoara pentru meciul cu Corvinul. Cel mai probabil, începând de luni, 10 noiembrie, Florin Cernat va prelua funcția de manager sportiv la FCSB.

