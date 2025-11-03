„CFR s-a sabotat singură” Marius Șumudică nu înțelege deciziile luate cu Dinamo: „Nu cred că Pancu a făcut prostiile astea” +41 foto
Marius Șumudică. Foto: Sportpictures
Superliga

„CFR s-a sabotat singură” Marius Șumudică nu înțelege deciziile luate cu Dinamo: „Nu cred că Pancu a făcut prostiile astea”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 03.11.2025, ora 13:20
alt-text Actualizat: 03.11.2025, ora 13:20
  • Marius Șumudică (54 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, a evidențiat greșelile care ar fi dus la pierderea meciului cu Dinamo, scor 1-2, în etapa #15 a Superligii.

În partida cu Dinamo, ardelenii au condus cu 1-0, dar „câinii” au întors scorul prin 2 goluri marcate în 3 minute.

Explicația lacrimilor lui Munteanu Dezvăluiri din interior despre situația dificilă a atacantului: „Este foarte afectat”
Citește și
Explicația lacrimilor lui Munteanu Dezvăluiri din interior despre situația dificilă a atacantului: „Este foarte afectat”
Citește mai mult
Explicația lacrimilor lui Munteanu Dezvăluiri din interior despre situația dificilă a atacantului: „Este foarte afectat”

Marius Șumudică nu înțelege schimbările făcute de CFR în meciul cu Dinamo

„Eu nu am văzut în viața mea ce s-a întâmplat la CFR Cluj. Cum să pierzi meciul ăla de la 0-1? Nu știu cine a făcut schimbările. Să îl treci pe Sinyan din zonă centrală fundaș dreapta. Păi treci mă în 3 fundași centrali când ăia joacă cu 2 atacanți, Perica și Karamoko.

În condițiile în care Dinamo introduce numai jucători de atac: Perica, care e foarte înalt, și Karamoko, care au făcut diferența, tu îl iei pe Sinyan din zonă centrală, care și-a jucat foarte bine, să îl treci fundaș dreapta și să îl bagi pe Zouma.

N-am înțeles! Rămâi în 3 fundași centrali, închide jocul și nu ai nicio problemă. Și, apoi, pe zonă centrală, îți vine Soro ăsta, nu îl atacă nimeni, niciun tampon, și o pune cu latul lângă bară. Schimbările astea, eu nu le înțeleg”, a declarat Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Schimbările făcute de CFR Cluj:

  • Min. 62 - Adrian Păun și Louis Munteanu au intrat în locul lui Cordea și Slimani;
  • Min. 78 - Viktor Kun și Korenica au fost înlocuiți de Biliboc și Zouma;
  • Min. 85 - Alin Fică a intrat în locul lui Emerllahu.
Dinamo - CFR Cluj. Foto: Iosif Popescu
Dinamo - CFR Cluj. Foto: Iosif Popescu

Galerie foto (41 imagini)

Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan Dinamo - CFR Cluj. Foto: Raed Krishan
+41 Foto
labels.photo-gallery

Daniel Pancu, fost coleg al lui Marius Șumudică la Rapid, este noul antrenor al celor de la CFR Cluj, însă la meciul cu Dinamo a stat în lojă.

„Nu cred că a făcut Pancu schimbările. Toate camerele erau pe el și se vedea dacă vorbea la telefon sau ceva de genul ăsta. Nu știu cine a făcut prostiile astea. CFR s-a sabotat singură și a pierdut punctele din cauza schimbărilor din a doua repriză.

E impardonabil! Nu ai voie să faci așa ceva! De ce rupi axul central? În legile nescrise ale antrenorilor, când tu distrugi axul central, care merge bine… Niciodată nu umbla la fundașii centrali.

Dacă vrei să îi ajuți, să vii cu un plus, mai bagi un fundaș central și atunci închizi mai bine. Dar nu poți să îl iei pe Sinyan din central să îl bagi dreapta și uite ce se întâmplă?”, a mai declarat Șumudică.

13 puncte
a acumulat CFR în cele 15 partide jucate, în urma cărora se află pe locul 13

Marius Șumudică, despre Zouma: „Ascunde o accidentare”

Fostul tehnician al Rapidului a vorbit și despre Kurt Zouma, fost câștigător al Ligii Campionilor cu Chelsea, care s-a transferat în mod surprinzător la CFR Cluj, unde a jucat doar patru meciuri.

„Ceva se întâmplă. Eu îl văd și când aleargă. Nu are motricitate, se vede când aleargă. Eu cred că nu e pregătit și ascunde și o accidentare. A fost anul trecut în Arabia Saudită, la Al-Orobah, au retrogradat.

Ceva se întâmplă cu el. Un jucător de nivelul ăsta nu putea să ajungă niciodată în campionatul României, că nu are 37-38 de ani.

Eu cred că are o accidentare, are ceva. A fost un boom de imagine. Cum am greșit cu Clinton N’Jie. Jucase la Marseille rupea plasele, jucase la Tottenham. L-am adus pe final de carieră. Tot avea probleme musculare, cu genunchii.

Probabil îi trebuie ritm, meciuri. E un jucător care n-a făcut pregătirea într-un grup organizat și s-a antrenat de unul singur. Eu când îi aud «Am antrenor personal».

Păi se antrenează cu antrenor personal și ăla de la HoReCa, care a terminat ziua de muncă și se antrenează pe bandă”, a mai spus Șuumudică

La fotbal trebuie să te întâlnești cu situații inedite. Să te duci zi de zi la antrenament, să ai oponent, asta îți dă ritm. Asta îți dă tot. „M-am antrenat cu X sau Y” Asta e păcăleală. Și după 3-4 luni de inactivitate vii și semnezi un contract pe câți bani ai spus tu. Nu știu ce bani are și nici nu mă interesează, dar e strigător la cer Marius Șumudică

La finalul meciului cu Dinamo, Louis Munteanu a apărut în fața microfonului, însă și-a stăpânit cu greu emoțiile.

„E un copil care suferă. Eu nu sunt fan Louis Munteanu, dar de data asta m-a impresionat.

E un copil care își dorește performanță, cota lui de piață se duce în jos. Nu are goluri marcate”, a declarat Șumudică.

Dinamo - CFR Cluj. Louis Munteanu a plecat plângând de la interviu (19).jpg
Dinamo - CFR Cluj. Louis Munteanu a plecat plângând de la interviu (19).jpg

Galerie foto (20 imagini)

Dinamo - CFR Cluj. Louis Munteanu a plecat plângând de la interviu (1).jpg Dinamo - CFR Cluj. Louis Munteanu a plecat plângând de la interviu (2).jpg Dinamo - CFR Cluj. Louis Munteanu a plecat plângând de la interviu (3).jpg Dinamo - CFR Cluj. Louis Munteanu a plecat plângând de la interviu (4).jpg Dinamo - CFR Cluj. Louis Munteanu a plecat plângând de la interviu (5).jpg
+20 Foto
labels.photo-gallery

Citește și

„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
Superliga
10:37
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
Citește mai mult
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
Craiova l-a uimit Ilie Dumitrescu, impresionat de elevii lui Rădoi: „N-am mai văzut așa ceva la o echipă românească!”
Superliga
10:05
Craiova l-a uimit Ilie Dumitrescu, impresionat de elevii lui Rădoi: „N-am mai văzut așa ceva la o echipă românească!”
Citește mai mult
Craiova l-a uimit Ilie Dumitrescu, impresionat de elevii lui Rădoi: „N-am mai văzut așa ceva la o echipă românească!”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

CALCULE De unde adună voturi Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce rezultate a avut în București mișcarea pe care o reprezintă
CALCULE De unde adună voturi Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce rezultate a avut în București mișcarea pe care o reprezintă
CALCULE De unde adună voturi Anca Alexandrescu în cursa pentru Primăria Capitalei. Ce rezultate a avut în București mișcarea pe care o reprezintă
dinamo bucuresti CFR Cluj liga 1 Marius Sumudica
Știrile zilei din sport
Lovitură pentru  FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Reacția patronului roș-albaștrilor
Superliga
03.11
Lovitură pentru FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Reacția patronului roș-albaștrilor
Citește mai mult
Lovitură pentru  FCSB Campioana vrea să ia doi jucători de bază ai rivalei CFR Cluj » Reacția patronului roș-albaștrilor
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”  
Superliga
03.11
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”
Citește mai mult
„Fără Kopic aș pleca și eu!” Dezvăluiri din interiorul lui Dinamo, despre situația de la club: „Oamenii merită, la cât investesc”  
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo  a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil”
Campionate
03.11
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil”
Citește mai mult
„Este Messi mai bun decât tine?” Cristiano Ronaldo  a răspuns fără ezitare: „Nu vreau să fiu umil”
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Investigatii
03.11
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Citește mai mult
Caracatița pariurilor ilegale La nivel mondial, peste 70% din totalul pariurilor online sunt ilegale. Cât de mare e piața neagră în România?
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:13
Dan Udrea Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
Dan Udrea Violența, iată până unde! Maftei îndemna la pus mâna pe ciomege!
15:59
Iftime nu-l lasă pe Grozavu să plece Patronul FC Botoșani, despre dorința antrenorului de a se retrage: „Ce poate să vrea mai mult?”
Iftime nu-l lasă pe Grozavu să plece Patronul FC Botoșani, despre dorința antrenorului de a se retrage: „Ce poate să vrea mai mult?”
14:16
Lucescu a decis Ce se întâmplă cu Drăgușin la meciul cu Bosnia și ce a spus antrenorul lui Tottenham despre națională
Lucescu a decis Ce se întâmplă cu Drăgușin la meciul cu Bosnia și ce a spus antrenorul lui Tottenham despre națională
14:40
S-a luptat cu atacatorul! VIDEO. Povestea fanului Nottingham Forest care a încercat să oprească atacul șocant din tren: „M-a întrebat: «Vrei să mori?»”
S-a luptat cu atacatorul! VIDEO. Povestea fanului Nottingham Forest care a încercat să oprească atacul șocant din tren: „M-a întrebat: «Vrei să mori?»”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?

Dan Udrea: Cum să fie cel mai bun meci al sezonului unul în care pe teren a fost o singură echipă?
Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba

Cristian Geambașu: Nu jucară degeaba
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin

Dan Udrea: Pancu, lăsat singur printre paharele de vin
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Top stiri din sport
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
Media
03.11
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
Citește mai mult
Care derby a câștigat audiența TV Dinamo - CFR, U Cluj - FCSB și Craiova - Rapid. Departajarea în rating și cota de piață are nevoie de photo-finish
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”
Superliga
03.11
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”
Citește mai mult
U Craiova - Rapid, meciul sezonului? Udrea și Geambașu se contrazic după derby: „Pe teren a fost o singură echipă” / „Cea mai intensă și mai frumoasă partidă”
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
Superliga
03.11
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
Citește mai mult
„Cea mai slabă echipă!” Silvian Cristescu, dezlănțuit la adresa Rapidului: „Cel mai bun jucător de la ei a fost arbitrul”
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote
Campionate
03.11
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote
Citește mai mult
A cedat pe bancă VIDEO+FOTO. Schimbat după ce a ratat un penalty, Dybala a fost surprins plângând în hohote

Echipe/Competiții

fcsb 63 CFR Cluj 46 dinamo bucuresti 37 rapid 18 Universitatea Craiova 36 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 3 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
04.11

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share