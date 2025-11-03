„CFR s-a sabotat singură” Marius Șumudică nu înțelege deciziile luate cu Dinamo: „Nu cred că Pancu a făcut prostiile astea”

Marius Șumudică (54 de ani), fostul antrenor al celor de la CFR Cluj, a evidențiat greșelile care ar fi dus la pierderea meciului cu Dinamo, scor 1-2, în etapa #15 a Superligii.

În partida cu Dinamo, ardelenii au condus cu 1-0, dar „câinii” au întors scorul prin 2 goluri marcate în 3 minute.

Marius Șumudică nu înțelege schimbările făcute de CFR în meciul cu Dinamo

„Eu nu am văzut în viața mea ce s-a întâmplat la CFR Cluj. Cum să pierzi meciul ăla de la 0-1? Nu știu cine a făcut schimbările. Să îl treci pe Sinyan din zonă centrală fundaș dreapta. Păi treci mă în 3 fundași centrali când ăia joacă cu 2 atacanți, Perica și Karamoko.

În condițiile în care Dinamo introduce numai jucători de atac: Perica, care e foarte înalt, și Karamoko, care au făcut diferența, tu îl iei pe Sinyan din zonă centrală, care și-a jucat foarte bine, să îl treci fundaș dreapta și să îl bagi pe Zouma.

N-am înțeles! Rămâi în 3 fundași centrali, închide jocul și nu ai nicio problemă. Și, apoi, pe zonă centrală, îți vine Soro ăsta, nu îl atacă nimeni, niciun tampon, și o pune cu latul lângă bară. Schimbările astea, eu nu le înțeleg”, a declarat Șumudică, potrivit fanatik.ro.

Schimbările făcute de CFR Cluj:

Min. 62 - Adrian Păun și Louis Munteanu au intrat în locul lui Cordea și Slimani;

Min. 78 - Viktor Kun și Korenica au fost înlocuiți de Biliboc și Zouma;

Min. 85 - Alin Fică a intrat în locul lui Emerllahu.

Daniel Pancu, fost coleg al lui Marius Șumudică la Rapid, este noul antrenor al celor de la CFR Cluj, însă la meciul cu Dinamo a stat în lojă.

„Nu cred că a făcut Pancu schimbările. Toate camerele erau pe el și se vedea dacă vorbea la telefon sau ceva de genul ăsta. Nu știu cine a făcut prostiile astea. CFR s-a sabotat singură și a pierdut punctele din cauza schimbărilor din a doua repriză.

E impardonabil! Nu ai voie să faci așa ceva! De ce rupi axul central? În legile nescrise ale antrenorilor, când tu distrugi axul central, care merge bine… Niciodată nu umbla la fundașii centrali.

Dacă vrei să îi ajuți, să vii cu un plus, mai bagi un fundaș central și atunci închizi mai bine. Dar nu poți să îl iei pe Sinyan din central să îl bagi dreapta și uite ce se întâmplă?”, a mai declarat Șumudică.

13 puncte a acumulat CFR în cele 15 partide jucate, în urma cărora se află pe locul 13

Marius Șumudică, despre Zouma: „Ascunde o accidentare”

Fostul tehnician al Rapidului a vorbit și despre Kurt Zouma, fost câștigător al Ligii Campionilor cu Chelsea, care s-a transferat în mod surprinzător la CFR Cluj, unde a jucat doar patru meciuri.

„Ceva se întâmplă. Eu îl văd și când aleargă. Nu are motricitate, se vede când aleargă. Eu cred că nu e pregătit și ascunde și o accidentare . A fost anul trecut în Arabia Saudită, la Al-Orobah, au retrogradat.

Ceva se întâmplă cu el. Un jucător de nivelul ăsta nu putea să ajungă niciodată în campionatul României, că nu are 37-38 de ani.

Eu cred că are o accidentare, are ceva. A fost un boom de imagine. Cum am greșit cu Clinton N’Jie. Jucase la Marseille rupea plasele, jucase la Tottenham. L-am adus pe final de carieră. Tot avea probleme musculare, cu genunchii.

Probabil îi trebuie ritm, meciuri. E un jucător care n-a făcut pregătirea într-un grup organizat și s-a antrenat de unul singur. Eu când îi aud «Am antrenor personal».

Păi se antrenează cu antrenor personal și ăla de la HoReCa, care a terminat ziua de muncă și se antrenează pe bandă”, a mai spus Șuumudică

La fotbal trebuie să te întâlnești cu situații inedite. Să te duci zi de zi la antrenament, să ai oponent, asta îți dă ritm. Asta îți dă tot. „M-am antrenat cu X sau Y” Asta e păcăleală. Și după 3-4 luni de inactivitate vii și semnezi un contract pe câți bani ai spus tu. Nu știu ce bani are și nici nu mă interesează, dar e strigător la cer Marius Șumudică

La finalul meciului cu Dinamo, Louis Munteanu a apărut în fața microfonului, însă și-a stăpânit cu greu emoțiile.

„E un copil care suferă. Eu nu sunt fan Louis Munteanu, dar de data asta m-a impresionat.

E un copil care își dorește performanță, cota lui de piață se duce în jos. Nu are goluri marcate”, a declarat Șumudică.

