Fiica de 13 ani a lui Everson (35 de ani), portarul celor de la Atletico Mineiro, ar fi fost hărțuită sexual în parcarea stadionului din Belo Horizonte, după egalul cu Santos, 1-1.

Atletico Mineiro a transmis că va colabora cu autoritățile pentru a afla cine sunt agresorii.

Mai multe incidente reprobabile au avut loc în timpul partidei din etapa #27 din prima ligă a Braziliei.

Fata lui Everson, hărțuită sexual de fanii lui Atletico Mineiro

La sfârșitul partidei dintre Atletico Mineiro și Santos, 1-1, fiica de 13 ani a lui Everson, portarul gazdelor, ar fi fost hărțuită de fanii lui Atletico Mineiro, chiar în parcarea stadionului.

Portarul trupei din Belo Horizonte a făcut public cazul pe rețelele de socializare. Everson a anunțat că va intenta un proces împotriva agresorilor.

„După meci, în parcarea unde familiile își lasă mașinile, au fost câțiva oameni care vociferau din cauza rezultatului.

Printre ei s-au numărat și câțiva indivizi, care pretind că sunt fani ai clubului la care lucrez zi de zi, însă mi-au hărțuit fiica. Nu m-au insultat pe mine sau clubul, ci au hărțuit sexual o fetiță de 13 ani.

Sunt sigur că toată lumea este de acord că familiile nu au nicio legătură cu criticile aduse după meciuri și că e grav să ataci un copil.

Sunt revoltat și vreau să fie clar că vom lua toate măsurile legale ca acești indivizi să nu rămână nepedepsiți”, a scris Everson pe Instagram.

Atletico Mineiro a reacționat după postarea lui Everson

În urma incidentului, Atletico Mineiro, clubul la care evoluează Everson, a transmis că va colabora cu autoritățile braziliene pentru ca agresorii să nu scape.

„Atletico își exprimă sprijinul pentru portarul Everson, a cărui fiică în vârstă de 13 ani a fost hărțuită astăzi în afara Arenei MRV. Acest comportament este inacceptabil și nu reprezintă fanii Galo.

Clubul va colabora cu autoritățile de securitate pentru a identifica infractorii și a-i trage la răspundere și va lua măsurile administrative corespunzătoare, pe baza Regulamentului Arenei MRV”, a transmis clubul, potrivit CNN Brasil.

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport