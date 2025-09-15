Lovit cu genunchiul în cap FOTO. Portarul echipei Santos s-a ales cu un cucui imens. Mesaj de pe patul de spital

Gabriel Brazao (24 de ani), portarul lui Santos, a fost transportat la spital după ce a fost lovit cu genunchiul în cap.

Goalkeeper-ul a avut un cucui imens în urma impactului.

În minutul 48 al duelului dintre Atletico Mineiro și Santos, 1-1, gazdele au pornit spre poarta trupei din Sao Paulo.

Gabriel Brazao, cucui uriaș după ce a fost lovit cu genunchiul în cap

Hulk a centrat, pe jos, în apropierea careului de 6 metri al lui Santos, spre Igor Gomes. Mijlocașul nu a reușit să intercepteze balonul și l-a lovit cu genunchiul în cap pe portarul Gabriel Brazao.

Goalkeeper-ul celor de la Santos a rămas întins pe gazon și a avut nevoie de îngrijiri medicale. Gabriel Brazao s-a ales cu un cucui imens, însă a încercat să continue partida.

În minutul 65, portarul de 24 de ani a rămas întins pe gazon și Juan Pablo Vojvoda a fost nevoit să îl schimbe cu Diogenes.

37 de meciuri a jucat Gabriel Brazao în acest an competițional

Portarul a ținut să-și liniștească fanii: „N-a fost nimic mai mult decât o sperietură”. El a postat o fotografie de pe patul de spital.

Neymar Jr. a avut probleme medicale: „Sinteticul este de rahat”

În debutul partidei de pe Arena MRV, Neymar Jr. a întâmpinat probleme medicale.

Internaționalul a călcat strâmb în momentul în care încerca să dribleze un adversar și a rămas întins pe teren.

🚨GRAVE: Com menos de 1 MINUTO de jogo, Neymar torceu o pé SOZINHO após tentar fazer uma jogada.



pic.twitter.com/hEzTh9cSXK — CHOQUEI (@choquei) September 14, 2025

Neymar a primit îngrijiri medicale și a continuat partida. La final, a răbufnuit la adresa gazonului sintetic de pe Arena MRV.

„Este dovedit: gazonul sintetic este de rahat”, a scris Neymar Jr., pe Instagram.

