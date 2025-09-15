I-a distrus pe jucătorii lui United Roy Keane: „Nici măcar un tackling?! Încearcă să lovești pe cineva, fotbalul e un joc fizic”
Roy Keane. Foto: Imago
Campionate

I-a distrus pe jucătorii lui United Roy Keane: „Nici măcar un tackling?! Încearcă să lovești pe cineva, fotbalul e un joc fizic”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 15.09.2025, ora 17:05
alt-text Actualizat: 15.09.2025, ora 17:42

După meciul pierdut cu City, elevii lui Ruben Amorim au ajuns la trei eșecuri în acest sezon.

Singura victorie a venit în meciul cu Burnley, scor 3-2, în runda #3 din Premier League.

„Lucescu a avut dreptate” Sorin Cârțu, supărat pe Ștefan Baiaram. Ce i-a reproșat
Citește și
„Lucescu a avut dreptate” Sorin Cârțu, supărat pe Ștefan Baiaram. Ce i-a reproșat
Citește mai mult
„Lucescu a avut dreptate” Sorin Cârțu, supărat pe Ștefan Baiaram. Ce i-a reproșat

Roy Keane: I-a distrus pe jucătorii lui United. „Nici măcar un tackling?! Încearcă să lovești pe cineva”

„United a fost complet depășită în repriza a doua pe Etihad. Cu Erling Haaland care a marcat de două ori, după ce Phil Foden deschisese scorul în prima repriză”, a spus Keane, conform dailymail.co.uk.

Fostul mijlocaș irlandez a acuzat lipsa de intensitate în meciul cu City, unde niciuna dintre cele două echipe nu a încasat vreun cartonaș.

„Niciun cartonaș galben! Este derby-ul Manchesterului, plouă, condiții perfecte pentru câteva taclkinguri. United pur și simplu se plimbă pe teren!

Sunt sătul să repet: este un derby. Ar trebui să te simți obligat să dai totul, să lupți la fiecare fază, să fii atât de obosit încât să nu poți coborî din pat o săptămână. Totuși niciun cartonaș galben! Încearcă să faci tackling, încearcă să intri în dueluri. Fotbalul este un joc fizic.

Acestei echipe îi lipsește calitatea reală. Au probleme în apărare. Vorbim despre sistem, dar deciziile antrenorului rămân neschimbate. Uită-te la rezultate, la puncte pe meci, goluri marcate și primite. Nu este deloc încurajator și mă îngrijorează”, a mai spus Keane.

479 de meciuri
a disputat Roy Keane pentru Manchester United, perioadă în care a marcat 51 de goluri și a oferit 41 de pase decisive. Alături de United, mijlocașul irlandez a câștigat o dată Liga Campionilor (1998-1999), de șapte ori Premier League, de patru ori FA Cup și de patru ori Supercupa Angliei

Luke Shaw a fost considerat de Keane principalul vinovat pentru cele trei goluri primite.

„Shaw este internațional, deci este inacceptabil să fie prins în astfel de situații… Cred că s-a folosit de scuze ani de zile la United: mereu accidentat și niciodată complet refăcut.

Când joacă, ia decizii ca și cum nici măcar nu ar vrea să facă tackling”, a mai declarat Keane, conform sursei citate.

291 de meciuri
a jucat Luke Shaw în Premier League, în care oferit 29 de pase decisive și a marcat patru goluri. Cu United, Shaw a câștigat Europa League (2016-2017), FA Cup, Cupa Ligii Angliei și o Supercupă a Angliei

United se află pe locul 14 în Premier League, cu patru puncte, după patru meciuri jucate.

La începutul dezamăgitor de sezon se adaugă și eliminarea rușinoasă din Cupa Ligii, suferită în fața echipei din liga a patra engleză, Grimsby Town, după 2-2 (11-12 d.p.).

VIDEO. Marius Avram face dezvăluiri în ep. 13 din „Lumini și Umbre”: „El e cel mai jignit personaj din fotbal”

Citește și

La un pas de renunțare Antrenoarea Alina Enescu și atleta Ștefania Uță au acordat un interviu inedit , în exclusivitate pentru GOLAZO.ro. „Apoi am luat aurul european”
Special
16:15
La un pas de renunțare Antrenoarea Alina Enescu și atleta Ștefania Uță au acordat un interviu inedit, în exclusivitate pentru GOLAZO.ro. „Apoi am luat aurul european”
Citește mai mult
La un pas de renunțare Antrenoarea Alina Enescu și atleta Ștefania Uță au acordat un interviu inedit , în exclusivitate pentru GOLAZO.ro. „Apoi am luat aurul european”
„Calmează-te, Mister!” Scene uluitoare cu antrenorul lui AC Milan, eliminat! Și-a dat jos sacoul, s-a certat cu arbitrii și a fost ținut cu greu de staff
Campionate
15:02
„Calmează-te, Mister!” Scene uluitoare cu antrenorul lui AC Milan, eliminat! Și-a dat jos sacoul, s-a certat cu arbitrii și a fost ținut cu greu de staff
Citește mai mult
„Calmează-te, Mister!” Scene uluitoare cu antrenorul lui AC Milan, eliminat! Și-a dat jos sacoul, s-a certat cu arbitrii și a fost ținut cu greu de staff

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Decizie drastică luată de generalul Sîrskîi, confruntat cu avansul rușilor pe front. Doi comandanți de la vârful Armatei Ucrainei, concediați
Manchester United Manchester City Premier League Roy Keane
Știrile zilei din sport
Nimeni sub FCSB Record negativ jenant » Nicio campioană de pe continent nu are un start de sezon mai slab!
Superliga
15.09
Nimeni sub FCSB Record negativ jenant » Nicio campioană de pe continent nu are un start de sezon mai slab!
Citește mai mult
Nimeni sub FCSB Record negativ jenant » Nicio campioană de pe continent nu are un start de sezon mai slab!
Gata să demisioneze VIDEO. Fanii Petrolului nu-l mai vor pe Ciobotariu! Ce s-a întâmplat după eșec + reacția antrenorului
Superliga
00:28
Gata să demisioneze VIDEO. Fanii Petrolului nu-l mai vor pe Ciobotariu! Ce s-a întâmplat după eșec + reacția antrenorului
Citește mai mult
Gata să demisioneze VIDEO. Fanii Petrolului nu-l mai vor pe Ciobotariu! Ce s-a întâmplat după eșec + reacția antrenorului
Dezvăluiri despre haosul de la FCSB! Moment penibil pe bancă după intervenția lui Becali! Ce a putut să-i spună Pintilii lui Tavi Popescu
Superliga
15.09
Dezvăluiri despre haosul de la FCSB! Moment penibil pe bancă după intervenția lui Becali! Ce a putut să-i spună Pintilii lui Tavi Popescu
Citește mai mult
Dezvăluiri despre haosul de la FCSB! Moment penibil pe bancă după intervenția lui Becali! Ce a putut să-i spună Pintilii lui Tavi Popescu
Au vrut să susțină neonaziștii! Blocați de jandarmi! Cu ce banner voiau să intre ultrașii lui Dinamo pe „Ilie Oană”
Superliga
15.09
Au vrut să susțină neonaziștii! Blocați de jandarmi! Cu ce banner voiau să intre ultrașii lui Dinamo pe „Ilie Oană”
Citește mai mult
Au vrut să susțină neonaziștii! Blocați de jandarmi! Cu ce banner voiau să intre ultrașii lui Dinamo pe „Ilie Oană”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
09:10
Românul e imaginea lui Bayern Șvabul bănățean căruia GOLAZO.ro i-a aflat povestea a debutat în Bundesliga » Gestul făcut de Kimmich pentru el
Românul e imaginea lui Bayern Șvabul bănățean căruia GOLAZO.ro i-a aflat povestea a debutat în Bundesliga » Gestul făcut de Kimmich pentru el
09:00
Lucescu s-a înțeles cu FRF GOLAZO.ro a aflat decizia Federației: ce se întâmplă astăzi la Casa Fotbalului
Lucescu s-a înțeles cu FRF GOLAZO.ro a aflat decizia Federației: ce se întâmplă astăzi la Casa Fotbalului
10:26
Papp, în conflict cu fanii Fundașul a explicat motivul pentru care le-a arătat semne obscene: „Nu le cer scuze!”
Papp, în conflict cu fanii Fundașul a explicat motivul pentru care le-a arătat semne obscene : „Nu le cer scuze!”
09:45
Boris Becker, amenințat cu moartea Moment tensionat trăit de legendarul sportiv: „O să-ți tai gâtul!” » Cum s-a terminat conflictul
Boris Becker, amenințat cu moartea Moment tensionat trăit de legendarul sportiv : „O să-ți tai gâtul!” » Cum s-a terminat conflictul
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB

Cristian Geambașu: Nu joacă Bîrligea, nu joacă FCSB
Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală

Radu Naum: Marea păcăleală
Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!

Cristian Geambașu: Are dreptate. Pierdem timpul!
Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard

Cristian Munteanu: Mușcăm, dar de dincoace de gard
Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!

Silviu Tudor Samuilă: Fugiți, domnule Lucescu!
Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: Ce-i cu Lucescu?

Cristian Geambașu: <span>Ce-i</span> cu Lucescu?
America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America n-a damblagit de tot

Cristian Tudor Popescu: America <span>n-a</span> damblagit de tot
Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!

Dan Udrea: Ce slabi suntem fără Hagi!
Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil

Cristian Geambașu: Pintilii altfel decât secundul invizibil
Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?

Radu Naum: Palestina liberă, sportul ocupat?
Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce nu-ți dorești, aia primești

Cristian Geambașu: Ce <span>nu-ți</span> dorești, aia primești
Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas

Cristian Geambașu: Prizonierul din Donbas
Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase

Cristian Geambașu: Alcaraz, de 26 de ori cât Năstase
Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?

Dan Udrea: Străinii sunt buni și îi aplaudăm, dar pe românii tineri de ce îi aruncăm?
Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu ți-e frică?

Cristian Geambașu: Ești curajos, nu <span>ți-e</span> frică?
Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce i-o zice taică-su lui Nole

Cristian Tudor Popescu: Ce <span>i-o</span> zice <span>taică-su</span> lui Nole
Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu ne-au plecat valorile

Silviu Tudor Samuilă: Nu <span>ne-au</span> plecat valorile
Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?

Cristian Geambașu: Cine merită să apere?
Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri

Radu Naum: Decolări și prăbușiri
Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?

Dan Udrea: Hațegan a compromis sistemul. Nu putem avea VAR la VAR?
Top stiri din sport
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent
Special
15.09
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent
Citește mai mult
Atenție, un stadion se scufundă! Imagini șocante de pe unul dintre marile stadioane ale României! Megalomania lui Ceaușescu a devenit pericol iminent
Monstrul Duplantis VIDEO. Aur și record mondial! Câți bani va primi pentru performanța istorică de la Mondialele din Tokyo
Atletism
15.09
Monstrul Duplantis VIDEO. Aur și record mondial! Câți bani va primi pentru performanța istorică de la Mondialele din Tokyo
Citește mai mult
Monstrul Duplantis VIDEO. Aur și record mondial! Câți bani va primi pentru performanța istorică de la Mondialele din Tokyo
„Mi-au hărțuit sexual fetița” Un fotbalist vorbește despre incidente șocante în parcarea stadionului. Victima?  Fiica lui de 13 ani!
Diverse
15.09
„Mi-au hărțuit sexual fetița” Un fotbalist vorbește despre incidente șocante în parcarea stadionului. Victima? Fiica lui de 13 ani!
Citește mai mult
„Mi-au hărțuit sexual fetița” Un fotbalist vorbește despre incidente șocante în parcarea stadionului. Victima?  Fiica lui de 13 ani!
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1
Superliga
15.09
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1
Citește mai mult
Doar Bulgaria stă mai rău decât noi! Raportul UEFA arată cât de jos suntem. Ce problemă mare avem cu antrenorii din Liga 1

Echipe/Competiții

fcsb 36 CFR Cluj 13 dinamo bucuresti 19 rapid 11 Universitatea Craiova 6 petrolul ploiesti 6 Poli Iasi uta arad 2 farul constanta 3

Trending in sport

stiri ultima ora CFR Cluj Universitatea Craiova mircea lucescu liga 1 romania europa league fcsb conference league preliminarii cm 2026
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Sondaj
16.09

E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong » Ce spune specialistul

Dinamo - FCSB. A fost acordat corect primul penalty pentru „câini”?

Da %
Nu %
E corectă decizia? Penalty acordat ușor pentru Dinamo la duelul dintre Radunovic și Armstrong &raquo; Ce spune specialistul
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share