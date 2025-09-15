Roy Keane (54 de ani), fost jucător emblematic al celor de la Manchester United, s-a plâns de lipsa de determinare a „diavolilor roșii” în derby-ul pierdut 0-3 în fața lui Manchester City.

După meciul pierdut cu City, elevii lui Ruben Amorim au ajuns la trei eșecuri în acest sezon.

Singura victorie a venit în meciul cu Burnley, scor 3-2, în runda #3 din Premier League.

Roy Keane: I-a distrus pe jucătorii lui United. „Nici măcar un tackling?! Încearcă să lovești pe cineva”

„United a fost complet depășită în repriza a doua pe Etihad. Cu Erling Haaland care a marcat de două ori, după ce Phil Foden deschisese scorul în prima repriză”, a spus Keane, conform dailymail.co.uk.

Fostul mijlocaș irlandez a acuzat lipsa de intensitate în meciul cu City, unde niciuna dintre cele două echipe nu a încasat vreun cartonaș.

„Niciun cartonaș galben! Este derby-ul Manchesterului, plouă, condiții perfecte pentru câteva taclkinguri. United pur și simplu se plimbă pe teren!

Sunt sătul să repet: este un derby. Ar trebui să te simți obligat să dai totul, să lupți la fiecare fază, să fii atât de obosit încât să nu poți coborî din pat o săptămână. Totuși niciun cartonaș galben! Încearcă să faci tackling, încearcă să intri în dueluri. Fotbalul este un joc fizic.

Acestei echipe îi lipsește calitatea reală. Au probleme în apărare. Vorbim despre sistem, dar deciziile antrenorului rămân neschimbate. Uită-te la rezultate, la puncte pe meci, goluri marcate și primite. Nu este deloc încurajator și mă îngrijorează”, a mai spus Keane.

479 de meciuri a disputat Roy Keane pentru Manchester United, perioadă în care a marcat 51 de goluri și a oferit 41 de pase decisive. Alături de United, mijlocașul irlandez a câștigat o dată Liga Campionilor (1998-1999), de șapte ori Premier League, de patru ori FA Cup și de patru ori Supercupa Angliei

Luke Shaw a fost considerat de Keane principalul vinovat pentru cele trei goluri primite.

„Shaw este internațional, deci este inacceptabil să fie prins în astfel de situații… Cred că s-a folosit de scuze ani de zile la United: mereu accidentat și niciodată complet refăcut.

Când joacă, ia decizii ca și cum nici măcar nu ar vrea să facă tackling”, a mai declarat Keane, conform sursei citate.

291 de meciuri a jucat Luke Shaw în Premier League, în care oferit 29 de pase decisive și a marcat patru goluri. Cu United, Shaw a câștigat Europa League (2016-2017), FA Cup, Cupa Ligii Angliei și o Supercupă a Angliei

United se află pe locul 14 în Premier League, cu patru puncte, după patru meciuri jucate.

La începutul dezamăgitor de sezon se adaugă și eliminarea rușinoasă din Cupa Ligii, suferită în fața echipei din liga a patra engleză, Grimsby Town, după 2-2 (11-12 d.p.).

