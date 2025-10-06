Rivalul lui Olăroiu Legendarul Cannavaro merge la Mondial! Va antrena o națională de la CM 2026 și se va bate cu mentorul său în Asia

Fabio Cannavaro (52 de ani) este noul selecționer al Uzbekistanului, națională pe care o va antrena la CM 2026.

Cannavaro revine în antrenorat după 6 luni de pauză și va fi pe bancă la Campionatul Mondial din 2026. Va fi prezent la turneul final după 20 de ani de la câștigarea trofeului ca jucător alături de naționala Italiei.

Fabio Cannavaro, noul selecționer al Uzbekistanului! Va fi prezent la CM 2026

Legenda Italiei îl va înlocui pe Timur Kapadze, selecționerul care a reușit să califice naționala în premieră la turneul final.

„Un specialist renumit, unul dintre cei mai buni fundași ai generației sale, cu 3 prezențe la Campionatele Mondiale, unde a câștigat trofeul în 2006.

Tehnicianul italian va conduce pregătirea echipei noastre pentru Campionatul Mondial din SUA, Canada și Mexic”, a transmis Federația de Fotbal din Uzbekistan.

Cannavaro a semnat un contract pe doi ani și îl va păstra în staff și pe fostul selecționer, Kapadze urmând să fie „secund”, alături de Eugenio Albarella, Francesco Troise și Antonio Chimenti.

Reîntâlnire cu mentorul Olăroiu

Cannavaro a debutat în antrenorat în 2011, la Al Ahli, unde a fost timp de două sezoane „secundul” lui Cosmin Olăroiu.

Cei doi vor fi rivali după Mondial, la Cupa Asiei, la începutul lui 2027. Uzbekistanul și Emiratele Arabe Unite sunt calificate la turneul continental.

De-a lungul carierei, Cannavaro le-a condus pe Guangzhou Evergrande, Al Nassr, Tianjin Quanjian, Benevento, Udinese și Dinamo Zagreb. A avut și o scurtă aventură la naționala Chinei, unde a stat însă doar două meciuri.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport