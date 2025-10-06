Samuel Asamoah (31 de ani), fostul mijlocaș al celor de la FCU Craiova, a suferit o accidentare teribilă în urma căreia riscă să rămână paralizat.

Totul s-a petrecut la partida dintre Guangxi Pingguo Haliao, echipa lui Asamoah, și Chongqing Tonglianglong, din liga secundă chineză.

Samuel Asamoah s-a accidentat și riscă să rămână paralizat

În minutul 49 al partide, Asamoah a fost faultat în timp ce încerca să protejeze un balon în apropierea tușei.

El a fost împins de Zhang Zhixiong, s-a dezechilibrat și s-a lovit puternic cu capul de panourile publicitare aflate la marginea terenului.

După mai multe investigații, s-a constatat că Asamoah prezintă dislocări și fracturi la nivelul vertebrelor gâtului, de la C2 la C6, precum și o fractură la cea de-a cincea vertebră cervicală. Asamoah ar putea rămâne paralizat!

Conform unui comunicat emis de gruparea chineză, Asamoah va fi supus unei intervenții chirurgicale pe 8 octombrie.

Chongqing Tongliang Dragon defeated Guangxi Pingguo Haliao 2:0 to regain momentum. The referee, however, seemed to turn a blind eye to their rough challenges. As per Guangxi's medical report, Samuel Asamoah has injured spinal cord. His future career - even life, is at risk. pic.twitter.com/dfV5CvYO75 — China Sports Vision 2050 (@CSV2050) October 6, 2025

La aflarea veștii, fosta sa echipă, FCU Craiova, i-a transmis jucătorului un mesaj de susținere, prin intermediul rețelelor de socializare:

„Suntem alături de tine, Sami!

Fostul nostru jucător, Samuel Asamoah, a suferit o accidentare gravă în timpul unui meci din Liga Chineză.

Sami a suferit o leziune puternică în zona cervicală ce i-a afectat măduva spinării și riscă să rămână paralizat.

FCU 1948 îi dorește însănătoșire grabnică!”.

