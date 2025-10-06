Jucătorul dorit de FCSB, la mare căutare Fotbalistul a avut mai multe oferte din afara României

Remus Guțea (18 ani), jucătorul celor de la FC Voluntari , a atras atenția mai multor echipe din Europa, printre care și celor de la FCSB.

În vară, ilfovenii au refuzat o ofertă din Cehia pentru internaționalul român U20.

Guțea a fost transferat la începutul anului de la CS Mioveni, echipă ce a intrat în faliment în urma problemelor financiare.

Tânărul mijlocaș a devenit rapid om de bază al grupării ilfovene și a primit laude și după parcursul României U19 la EURO.

Remus Guțea e de vânzare

La fel ca CS Mioveni, Voluntari se confruntă și ea cu unele probleme financiare, iar un transfer al lui Guțea în această iarnă ar putea rezolva parțial lucrurile.

Voluntari are mare încredere în potențialul jucătorului în vârstă de 18 ani, motiv pentru care, în vară, a refuzat o ofertă de 300.000 de euro din Cehia , scrie digisport.ro.

Potrivit sursei citate, pe când era la Mioveni, Guțea ar fi putut ajunge în Italia, la Lecce. Formația din Serie A ar fi oferit 150.000 de euro, dar cele două părți nu au ajuns la un numitor comun.

200.000 de euro este cota lui Remus Guțea, potrivit transfermarkt.ro

Mihai Stoica, despre Remus Guțea: „Zici că are mingea lipită de picior”

Originar din Videle, județul Teleorman, Guțea a marcat un gol a fost marcatorul unui gol încântător în partida de vineri cu FC Bihor, scor 1-1.

Tânărul fotbalist a intrat în atenția lui MM Stoica, după ce a ajuns la trei goluri marcate în primele șapte etape din liga secundă. La Oradea, Guțea a driblat mai mulți adversari în careu și a deschis scorul în minutul 15.

„Tehnică foarte bună, zici că are mingea lipită de picior. Nu i-am găsit încă poziția, ba e inter, alții zic că e extremă. Trebuie să joace la Liga 1, la Liga 2 e altceva.

Gigi vrea neapărat să jucăm, probabil din iarnă încolo, cu Under 21 apărător. Nu vrea sub nicio formă atacant sub 21. La momentul ăsta, cine joacă o face pentru că e regula. Dacă 2 din 16 joacă… Uită-te în Europa, nimeni nu joacă, dar nimeni.

Țineți cont că acum doi ani de zile Pantea juca împotriva lui Nordsjaelland și o făcea foarte bine. Chiar erau foarte interesați de el, după s-a accidentat, era under și juca pentru că era bun”, declara Mihai Stoica la Prima Sport.

Remus Guțea, convocat de Adrian Iencsi la naționala României U20

Naționala U20 a României are programate două meciuri în Elite League.

„Tricolorii mici” vor evolua împotriva naționalei similare a Cehiei pe 10, respectiv 13 octombrie, iar Remus Guțea face parte din lotul convocat de Adrian Iencsi pentru această acțiune.

Lotul ales de Adrian Iencsi pentru meciurile cu Cehia U20:

Portari : Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Iustin Chirilă (Universitatea Cluj), Máté Simon (FK Csikszereda);

: Codruț Sandu (Corvinul Hunedoara), Iustin Chirilă (Universitatea Cluj), Máté Simon (FK Csikszereda); Fundași : Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), David Irimia (Metaloglobus București), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Darius Fălcușan (Universitatea Craiova), Robert Bădescu (Rapid București), Emanuel Marincău (FSV Mainz 05 II / Germania), Filip Oprea (Åsane / Norvegia), Raul Marița (Greuther Furth II / Germania);

: Ștefan Senciuc (ASA Tg. Mureș), David Irimia (Metaloglobus București), Mario Bărăitaru (CSM Slatina), Darius Fălcușan (Universitatea Craiova), Robert Bădescu (Rapid București), Emanuel Marincău (FSV Mainz 05 II / Germania), Filip Oprea (Åsane / Norvegia), Raul Marița (Greuther Furth II / Germania); Mijlocași : David Păcuraru (Concordia Chiajna), Rareș Pop (Rapid București), Robert Jălade (FC Sevilla / Spania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange / Luxemburg), Fabiano Cibi (CSC Dumbrăvița), David Matei (Universitatea Craiova), Remus Guțea (FC Voluntari) , David Paraschiv (Petrolul Ploiești);

: David Păcuraru (Concordia Chiajna), Rareș Pop (Rapid București), Robert Jălade (FC Sevilla / Spania), Tudor Neamțiu (F91 Dudelange / Luxemburg), Fabiano Cibi (CSC Dumbrăvița), David Matei (Universitatea Craiova), , David Paraschiv (Petrolul Ploiești); Atacanți: Raul Rotund (Unirea Slobozia), David Barbu (UTA), Jason Kodor (Lecce / Italia), Patrick Dulcea (Unirea Slobozia).

