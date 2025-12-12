FCSB a renăscut din frică  Înspăimântată de posibilul eșec, campioana s-a dezlănțuit. Acest 4-3 cu Feyenoord poate fi succesul renașterii

FCSB - FEYENOORD 4-3. De-abia începuse repriza secundă și era 1-3. Atunci, roș-albaștrii au renunțat la apărare, nu le-a mai păsat de nimic și au atacat ca și cum era viața lor în joc. Și au învins incredibil. Cu patru goluri din patru șuturi pe poartă.

Robin van Persie se aștepta ca FCSB să atace și ea de la început, să fie un meci tipic Premier League, în care ambele echipe ies la joc, forțând golul din primul minut.

„Nimeni nu poate aștepta, București (n.r. FCSB) trebuie să riște, egalul nu ajută pe nimeni. Asta-mi place cel mai mult, să văd două formații care au presiunea victoriei și care vor să învingă”, spunea fostul golgeter olandez, antrenorul lui Feyenoord din februarie 2025.

Strategia FCSB: apărare și tranziții. Dacă nu, gol la fază fixă

Dar diferența de strategie e mare între cele două tabere. Una încearcă să câștige atacând, cealaltă așteptând și contraatacând.

Dacă Feyenoord are posesia, pasează, caută breșe, deschide unghiuri, creează jocul, FCSB nu vrea să riște deloc. Se apără și încearcă să lovească pe contre, folosește momentul pe care-l știe foarte bine, tranziția.

Așa a jucat de cele mai multe ori cu Elias Charalambous și Mihai Pintilii, mai ales acum, cu atâția absenți, fără să aibă nici măcar banca de rezerve ocupată.

Deschiderea scorului nu putea să o ajute mai mult pe FCSB. Primul corner, prima minge pe poartă, Ngezana, și primul gol în primul sfert de oră, când adversarii nici nu se încălziseră bine pe Arena Națională.

În avantaj, campioana s-a retras, a așteptat, s-a apărat cu liniile strânse la maximum, a închis spațiile. A sperat că poate să mai surprindă Feyenoord descoperită.

22.857 de spectatori au fost joi seară pe Arena Națională, la FCSB - Feyenoord

FCSB, trei erori, 3 goluri primite

Însă, cu o asemenea tactică, întâi trebuie să reziști în apărare dacă lași adversarii să te atace mereu, să te preseze.

E important să nu greșești. Dacă greșești, cedezi. Și, la cum e FCSB în acest sezon, când apar greșelile, se înlănțuie.

La prima eroare, roș-albaștrii au fost taxați. La fel, la a doua și la a treia.

În trei minute, 41-44, Feyenoord a tras primele două șuturi pe poartă și a întors scorul. 1-2 după un corner și o altă centrare finalizate de Tengstedt și Timber. Și, la startul reprizei secunde, a treia minge pe poartă olandeză a însemnat al treilea gol, 1-3 Sauer.

Înspăimântată de posibilul eșec, FCSB a renăscut. A atacat fără să-i mai pese de nimic

Atunci a început să joace FCSB, să atace, așa cum credea Van Persie că o va face din start.

Toma a marcat rapid și, pe fondul retragerii batavilor, jocul s-a schimbat.

5 goluri au fost marcate la primele cinci șuturi pe poartă la FCSB - Feyenoord. Era 2-3 în minutul 54

FCSB a ieșit la joc, speriată să nu piardă iar. De frică a atacat, a împins apărarea rivală tot mai aproape de poartă.

A forțat-o să greșească și a făcut-o să greșească. Așa a egalat Thiam. Iar 3-3 s-a transformat în 4-3. Tănase, în al 5-lea minut de prelungire.

Asta se întâmplă când ai curaj și ataci. Nu-ți mai pasă de așteptare, de tactică, de apărare. Doar ataci, totul sau nimic. Și a fost totul.

La al 4-lea șut pe poartă, al 4-lea gol. 4-3 cu Feyenoord, născută din frică, poate fi victoria renașterii FCSB.

