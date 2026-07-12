Se simte tensiunea semifinalei VIDEO. Fanii Argentinei și ai Angliei și-au împărțit pumni la CM 2026 +8 foto
Foto: captură X/@Barras_LATAM. Montaj: GOLAZO.ro
Campionatul Mondial

Se simte tensiunea semifinalei VIDEO. Fanii Argentinei și ai Angliei și-au împărțit pumni la CM 2026

alt-text George Neagu
alt-text Publicat: 12.07.2026, ora 14:19
  • Tensiunile dintre argentinieni și englezi înainte de duelul direct din semifinalele CM 2026 au apărut încă din meciul Angliei cu Norvegia, scor 1-1 (2-1 d.prel.), din sferturi.
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Doi fani s-au luat la bătaie în tribunele stadionului din Miami.

A fost nevoie de intervenția altor suporteri pentru ca spiritele să se calmeze.

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VIDEO. Un fan al Argentinei și unul al Angliei s-au luat la bătaie

Tensiunile dintre argentinieni și englezi au început să se simtă încă de la meciul Angliei cu Norvegia. Naționala pregătită de Thomas Tuchel a obținut calificarea în semifinalele CM 2026 după prestația excelentă a lui Jude Bellingham, care a fost autorul unei „duble”.

În timp ce britanicii se luptau cu naționala lui Haaland pe teren, fanii prezenți în tribune s-au luat la bătaie. Un fan al Argentinei și unul al Angliei și-au împărțit pumni, fiind cu greu despărțiți de oamenii aflați în apropiere.

Un fan al Argentinei și unul al Angliei s-au luat la bătaie. Foto: captură X/@Barras_LATAM
Un fan al Argentinei și unul al Angliei s-au luat la bătaie. Foto: captură X/@Barras_LATAM

Galerie foto (8 imagini)

Un fan al Argentinei și unul al Angliei s-au luat la bătaie. Foto: captură X/@Barras_LATAM Un fan al Argentinei și unul al Angliei s-au luat la bătaie. Foto: captură X/@Barras_LATAM Un fan al Argentinei și unul al Angliei s-au luat la bătaie. Foto: captură X/@Barras_LATAM Un fan al Argentinei și unul al Angliei s-au luat la bătaie. Foto: captură X/@Barras_LATAM Un fan al Argentinei și unul al Angliei s-au luat la bătaie. Foto: captură X/@Barras_LATAM
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Au intervenit și alți argentinieni pentru a calma spiritele, dar situația a degenerat și a început o adevărată încăierare în tribunele arenei din Miami.

În urma victoriei obținute în fața Norvegiei, Anglia s-a calificat în semifinalele turneului final, acolo unde va da peste Argentina lui Leo Messi. Meciul va avea loc miercuri, 15 iulie, de la ora 22:00, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Antena 1 și Antena Play.

FOTO. Golul calificării marcat de Jude Bellingham

Golul calificării marcat de Jude Bellingham în meciul cu Norvegia. Foto: captură X/@midopido21
Golul calificării marcat de Jude Bellingham în meciul cu Norvegia. Foto: captură X/@midopido21

Galerie foto (7 imagini)

Golul calificării marcat de Jude Bellingham în meciul cu Norvegia. Foto: captură X/@midopido21 Golul calificării marcat de Jude Bellingham în meciul cu Norvegia. Foto: captură X/@midopido21 Golul calificării marcat de Jude Bellingham în meciul cu Norvegia. Foto: captură X/@midopido21 Golul calificării marcat de Jude Bellingham în meciul cu Norvegia. Foto: captură X/@midopido21 Golul calificării marcat de Jude Bellingham în meciul cu Norvegia. Foto: captură X/@midopido21
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Norvegia a deschis scorul în minutul 36, după ce Schjelderup a luat o acțiune pe cont propriu în partea stângă și a șutat surprinzător din unghi închis. Mingea l-a depășit pe Pickford și s-a oprit în plasă.

Anglia a egalat înainte de pauză prin Bellingham, după ce mijlocașul a șutat pe jos din colțul careului mic. Norvegienii au protestat vehement, pentru că mingea a lovit sky cam-ul la startul acțiunii. VAR nu a intervenit însă.

Golul calificării a venit în prima repriză a prelungirilor, în minutul 93. Rogers a șutat puternic de la 25 de metri pe centrul porții, Nyland a scăpat însă balonul în față, iar Bellingham a fost pe fază și l-a trimite în poartă din 6 metri.

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