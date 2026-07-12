U Craiova este Supercampioana României! A învins-o pe U Cluj la loviturile de departajare și a cucerit primul trofeu al sezonului

Universitatea Craiova a cucerit Supercupa României, după ce a învins-o pe U Cluj, scor 1-1 (5-3 d.pen).

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După ce a luat eventul în sezonul 2025-2026, U Craiova continuă să adune trofee.

U Craiova este Supercampioana României

Oltenii au dominat prima repriză a duelului de pe „Ion Oblemenco” și au deschis scorul înainte de pauză prin Nsimba.

Bergodi a mutat ofensiv după reluarea jocului, iar rezultatul s-a văzut imediat și pe tabelă. Aliev a restabilit egalitatea.

Inițial, reușita atacantului venit de la marea rivală, CFR Cluj, nu a fost validată, însă VAR-ul a intervenit, iar Iulian Călin a arătat centrul terenului.

Ambele echipe au căutat să câștige în timpul regulamentar, însă nu s-a mai întâmplat nimic până la final, iar câștigătoarea s-a decis la loviturile de departajare, scenariu similar ca în finala Cupei României.

Oltenii au avut nervii mai tari și și-au transformat loviturile, în timp ce Macalou a șutat peste poarta lui Sava. A fost ratarea care a făcut diferența.

Astfel, Craiova a câștigat al doilea trofeu al Supercupei României din palmares, după cel din 2021.

U Craiova - U Cluj 1-1 ( 5-3 d.pen)

Au marcat: Nsimba ('40) / Aliev ('54)

Nsimba ('40) / Aliev ('54) 14.120 de spectatori au asistat la această partidă

Desfășurarea loviturilor de departajare:

Al Hamlawi (UCV) - ✅

Chipciu (UCJ) - ✅

Rus (UCV) - ✅

Macalou (UCJ) - ❌

Cicâldău (UCV) - ✅

Ștefănescu (UCJ) - ✅

Mora (UCV) - ✅

Drammeh (UCJ) - ✅

Mekvabishvili (UCV) - ✅

Min.90+4 - Iulian Călin fluieră, iar câștigătoarea se va decide la loviturile de departajare.

Min.90+2 - Schimbare și la Craiova: iese Stefanovic, intră Al Hamlawi.

Repriza secundă este prelungită cu minimum 4 minute

Min.86 - Dublă schimbare la U Cluj: ies Aliev și Stanojev, intră Trică și Adams.

Min.83 - Bancu îi fură mingea lui Macalou, îi pasează lui Cicâldău, care șutează de la aproximativ 20 de metri, dar mingea lovește bara transversală a porții lui Lefter.

Min.81 - Schimbare la U Cluj: iese Bic, intră Drammeh.

Min.77 - Mekvabishvili vede și el „galben”, după ce rupe un contraatac al ardelenilor. Bergodi este și el avertizat pentru proteste.

Min.74 - Mora cere o lovitură liberă de la marginea careului, dar încasează un cartonaș galben pentru simulare.

Min.72 - O nouă modificare la Craiova: iese Băluță, intră Cicâldău.

Min.70 - Elisor primește o minge în interiorul careului de 16 metri, pivotează și șutează, însă Lefter intervine și trimite balonul în corner.

Min.65 - Aliev vede primul galben al partidei, după ce îl trage de tricou pe Stefanovic.

Min.64 - Ștefănescu îl învinge pe Sava, dar reușita este anulată pentru ofsaid. De această dată, nu mai există dubii, poziția mijlocașului fiind una foarte clară în afara jocului.

Min.62 - Dublă schimbare la Craiova: ies Screciu și Nsimba, intră Elisor și Rus.

Min.56 - GOL U Cluj, 1-1! Aliev îl învinge pe Sava, dar reușita nu este validată, după ce Florin Neacșu a ridicat fanionul pentru o poziție neregulamentară la Macalou în construcția fazei. După consultarea VAR, golul marcat de Aliev este validat.

Min.52 - Nsimba primește o pasă de la Matei, pătrunde în careu, dar este blocat excelent de Cristea în momentul în care se pregătea să șuteze.

Min.46 - Partida se reia! Schimbare la ambele echipe iese Baiaram, intră Tavares, la Craiova, în timp ce la U Cluj: ies Simion și Poulolo, intră Ștefănescu și Macalou.

Min.45+3 - Pauză în Bănie!

Prima repriză va fi prelungită cu minimum 3 minute

Golul a fost verificat și în camera VAR, dar reușita rămâne pe tabelă

Min.40 - GOL Craiova, 1-0! Mekvabishvili îl lansează în adâncime pe Nsimba, iar francezul nu mai greșește la a patra tentativă și îl învinge pe Lefter cu un șut la colțul scurt.

Min.35 - Sava intervine in extremis la șutul trimis de Aliev din apropierea careului de 6 metri!

Min.33 - Încă o ocazie semnată de Nsimba! Lansat excelent de Baiaram, atacantul francez șutează din prima, dar mingea stâlpul porții lui Lefter.

Min.30 - Nsimba scapă de defensiva adversă, pătrunde în careu și încearcă o „scăriță” peste Lefer, care a ieșit în întâmpinare. Mingea trece pe lângă poartă.

Min.28 - Nsimba centrează de pe partea dreaptă, mingea ajunge la Bancu, care șutează din voleu, însă lovește balonul rău, iar Lefter prinde fără emoții.

Min.23 - Lovitură liberă pentru Craiova, după un fault comis de Poulolo asupra lui Nsimba la aproximativ 30 de metri. Mekvabishvili execută, dar oltenii nu se aleg cu nimic în urma fazei fixe.

Min.14 - Aliev pătrunde în careu, șutează din unghi, dar mingea se duce trece pe lângă poarta lui Sava.

Min.4 - Baiaram are o incursiune pe partea stângă, pătrunde în careu, centrează la firul ierbii pentru Nsimba, care șutează puțin pe lângă poartă.

Min.1 - Start de meci în Bănie! Campioana României și câștigătoarea Cupei a avut lovitura de începere.

A fost ținut un minut de reculegere în memoria foștilor fotbaliști Radu Mărginean și Gabriel Mureșan, decedați recent:

Echipele de start:

U Craiova : Sava - Romanchkuk, Screciu, Stevanovic - Mora, Băluță, Mekvabishvili, Bancu - Matei, Nsimba, Baiaram

: Sava - Romanchkuk, Screciu, Stevanovic - Mora, Băluță, Mekvabishvili, Bancu - Matei, Nsimba, Baiaram Rezerve : Popescu, Crețu, Al Hamlawi, Etim, Badelj, Rădulescu, Tavares, Cicâldău, Elisor, Teles, Rus, Băsceanu

: Popescu, Crețu, Al Hamlawi, Etim, Badelj, Rădulescu, Tavares, Cicâldău, Elisor, Teles, Rus, Băsceanu Antrenor : Filipe Coelho

: Filipe Coelho U Cluj : Lefter - Stanojev, Cristea, Poulolo, Chipciu - Simion, Codrea - Pinho, Nistor, Bic - Aliev

: Lefter - Stanojev, Cristea, Poulolo, Chipciu - Simion, Codrea - Pinho, Nistor, Bic - Aliev Rezerve : Michael, Coșa, Adams, Chinteș, Coubiș, Techereș, Ștefănescu, Drammeh, Mendy, Macalou, Chukwu, Trică

: Michael, Coșa, Adams, Chinteș, Coubiș, Techereș, Ștefănescu, Drammeh, Mendy, Macalou, Chukwu, Trică Antrenor : Cristiano Bergodi

: Cristiano Bergodi Stadion : „Ion Oblemenco” (Craiova)

: „Ion Oblemenco” (Craiova) Arbitru: Iulian Călin, Asistenți: Neacșu George Florin, Marin Nicușor Florentin, VAR: Marcel Bîrsan, AVAR: Sorin Costreie

„Venim după un rezultat mare, zic eu, împotriva unei echipe precum Dinamo Kiev. Astăzi avem un meci foarte dificil. Este începutul sezonului şi nu ştim cum stau ei din punct de vedere fizic. Este firesc, este normal.

Vom vedea ce se va întâmpla. Suntem în perioada de pregătiri şi am văzut că ei, având un lot mai numeros şi mai valoros, au schimbat şase jucători.

Am schimbat şi eu, pentru că joi a fost un meci greu, iar joi avem din nou o partidă importantă şi încercăm să facem o minune. Avem un 11 competitiv astăzi” , a spus Cristiano Bergodi înaintea partidei cu Craiova, la Prima Sport.

„Suntem pregătiţi să încercăm să fim competitivi contra unui adversar foarte bun. U Cluj poate fi motivată, dar şi noi suntem.

Concentrarea este atuul echipei mele şi vom încerca să câştigăm încă un trofeu. Va fi foarte greu. Vom vedea dacă Craiova este mai puternică în acest sezon, nu-mi place să fac comparaţii”, a spus Filipe Coelho.

Campioana va evolua în alb:

Oaspeții de la U Cluj vor avea echipamente negre:

Știrea inițială

Pentru clujeni ar fi prima Supercupă din palmares și, alături de Cupa cucerită în 1965, ar fi al doilea trofeu major pe care-l câștigă!

De cealaltă parte, Universitatea Craiova a mai cucerit trofeul o singură dată, în finala 2021 pe care a disputat-o prin câștigarea Cupei României. A fost atunci 0-0 și triumf cu 4-2 la penalty-uri în fața celor de la CFR Cluj.

Doar 12 cluburi au Supercupa României în palmares, scrie frf.ro. Universitatea Cluj ar putea să devină clubul numărul 13, întregind lista laureatelor all-time, în timp ce Universitatea Craiova, cu două trofee, ar egala Dinamo, Astra Giurgiu și Sepsi OSK Sf. Gheorghe pe treapta a doua a podiumului istoric.

Cristiano Bergodi: „Jucătorii să se gândească la Supercupă”

Cristiano Bergodi, antrenorul lui U Cluj, a prefațat meciul cu Universitatea Craiova din Supercupa României.

„Jucătorii mei sunt pregătiți foarte bine, mai ales după acest rezultat important cu Dinamo Kiev. E moralul un pic mai ridicat.

Faptul că jucăm acum Supercupa ne împiedică un pic. Am făcut un 0-0 în deplasare și avem o șansă în returul de la Cluj.

Suntem în perioada de pregătire și e normal să apară schimbări în echipă. Jucătorii trebuie să se gândească acum la Supercupă, nu la meciul de joi”, a declarat Bergodi, citat de digisport.ro.

Tehnicianul italian este conștient de miza meciului și de faptul că U Craiova se anunță un adversa dificil, în condițiile în care oltenii au cucerit eventul.

„E un meci cu trofeul pe masă. E clar că va fi un meci important pentru noi și vom încerca să îl câștigăm.

Va fi o partidă dificilă, deoarece jucăm împotriva campioanei României. Au făcut eventul anul trecut, chiar împotriva noastră.

Va fi un pic diferit acum, pentru că sunt jucători noi în ambele tabere. Vom vedea. E un meci de care pe care. Fiecare meci are istoria lui. Nu putem să comparăm acum cu ce s-a întâmplat în finalul campionatului trecut”, a concluzionat Bergodi.

FOTO. U Craiova - U Cluj 5-0 , meciul care a decis titlul în Liga 1 sezonul trecut

Filipe Coelho: „Trebuie să demonstrăm pe teren că jucăm acasă”

Filipe Coelho, antrenorul campioanei României, a prefațat la rândul său meciul cu U Cluj din Supercupă.

„Este un meci important pentru noi, ne mai poate aduce încă un trofeu în plus, cu un adversar dificil, dar vom da tot ce avem mai bun pentru a mai obține un trofeu.

Noi trebuie să demonstrăm pe teren că jucăm acasă, că avem terenul propriu de partea noastră, dincolo de tot ce s-a întâmplat, și dincolo de matematică noi trebuie să arătăm pe teren că suntem favoriți.

Desigur este important că jucăm cu suporterii noștri și este important de asemenea că jucăm în fața unei echipe puternice.

Vor fi schimbări față de meciul cu Vitebsk (n.r. scor 4-1), voi ține cont de situația în care ne aflăm în startul sezonului, este foarte important să avem grijă de jucători, în special de partea fizică.

De când am venit nu am simțit presiune aici, am simțit motivația că îi pot antrena pe acești jucători, sunt norocos, eu am încredere în ei și simt că jucătorii au și ei încredere în mine, în noi.

Suntem cu toții foarte motivați, foarte concentrați în acest start de sezon, eu sunt mulțumit de băieți, pentru că știu cât muncesc la antrenamente, sunt la limită uneori, îi înțeleg, dar trebuie să depășim și greutățile pentru a reuși”, a declarat Filipe Coelho, conform gsp.ro.

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