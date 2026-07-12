Când n-ar fi putut interveni VAR Condițiile în care fazele cruciale din Anglia - Norvegia și Argentina - Elveția n-ar fi beneficiat de arbitrajul video +17 foto
fotomontaj GOLAZO.ro (sursa foto: Imago)
Campionatul Mondial

Când n-ar fi putut interveni VAR Condițiile în care fazele cruciale din Anglia - Norvegia și Argentina - Elveția n-ar fi beneficiat de arbitrajul video

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 12.07.2026, ora 13:02
alt-text Actualizat: 12.07.2026, ora 13:03
  • Golul de 2-1 al Norvegiei a fost anulat cu VAR, Embolo a fost eliminat tot după o vizionare la monitor.
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Ultimele două sferturi de finală ale Campionatului Mondial au avut o desfășurare dramatică și au necesitat prelungiri.

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În ambele meciuri au fost intervenții VAR cruciale, care practic au influențat decisiv meciul. Norvegiei i-a fost anulat un gol, marcat în startul reprizei secunde, la scorul de 1-1, iar Elveția, tot la 1-1, a rămas în inferioritate după eliminarea lui Embolo.

Ambele decizii au venit după intervenția arbitrajului video, altfel, poate că acum discutam despre o semifinală Norvegia - Elveția, nu despre șocul Anglia - Argentina.

Chiar dacă ambele faze au primit un verdict corect, după vizionarea lor la monitor de către „central”, conform protocolului VAR în vigoare, aceleași faze n-ar fi putut fi judecate, chiar dacă s-ar fi derulat fix la fel, dar fiecare cu o condiție suplimentară.

  • FAZA DE LA ANGLIA-NORVEGIA

Faultul neobservat de Turpin, comis de Haaland, înainte ca Norvegia să marcheze, s-a produs chiar și înainte de executarea loviturii de colț.

Pe protocolul VAR de acum un an, o astfel de fază nu era de competența VAR. De curând însă, s-a adăugat următoarea formulare „VAR poate interveni dacă se comite o abatere(fault), înainte de executarea unui corner, dar doar cu condiția ca acțiunea neregulamentară să fi avut un impact direct asupra marcării unui gol, acordării unui penalty sau a unui cartonaș roșu”.

Fix așa s-a întâmplat la golul anulat Norvegiei. Dacă împingerea lui Haaland era într-o zonă a careului unde nu s-ar fi centrat mingea, practic nu ar fi fost un impact asupra fazei, iar VAR nu putea interveni.

Balonul a fost însă trimis exact în punctul în care Haaland a faultat, înainte de executarea cornerului. Tocmai pentru că s-a intervenit pentru ceva petrecut înainte ca mingea să fie în joc, decizia lui Turpin a fost, dincolo de a anula golul, repetarea loviturii de la colț, nu lovitură liberă pentru Anglia.

  • FAZA DE LA ARGENTINA - ELVEȚIA

Momentul cu eliminarea lui Embolo e și mai interesant, raportat la protocolul VAR. De la acest CM, se poate interveni pentru a remedia „identitatea greșită”, așa cum e definită condiția în regulamentul updatat. Se inaugurase această lege la SUA-Paraguay.

Aici, centralul Pinheiro acordase fault pentru Elveția și cartonaș galben pentru Paredes, însă Embolo simulase, deci el trebuia avertizat. VAR a intervenit, portughezul a revăzut faza, a anulat avertismentul sud-americanului, apoi i l-a arătat lui Embolo, care a fost eliminat fiindcă mai avea unul.

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Galerie foto (17 imagini)

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Intervenția VAR a fost posibilă doar pentru că arbitrul îi acordase galben lui Paredes, altfel, în oricare altă situație, meciul ar fi continuat 11 la 11.

De exemplu, dacă n-ar fi acordat nimic la duelul Paredes-Embolo și ar fi lăsat jocul să continue sau dacă ar fi dictat doar fault pentru Elveția, dar nu și avertisment pentru mijlocașul Argentinei, atunci VAR n-ar fi intervenit și Embolo nu mai era eliminat.

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