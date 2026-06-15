Primul transfer al lui Pancu Rapid a adus un triplu campion. Toate detaliile înțelegerii + prima reacție a jucătorului

Rapid a oficializat, luni dimineață, transferul mijlocașului Vladan Bubanja (27 de ani), de la FC Orenburg.

Muntenegreanul vine în Giulești sub formă de împrumut pentru un sezon, cu opțiune de cumpărare.

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Este prima mutare a clubului de la venirea lui Daniel Pancu pe banca tehnică. Până acum, Rapid anunțase despărțirea de doi jucători împrumutați în stagiunea precedentă.

Rapid a anunțat transferul lui Vladan Bubanja

„Bine ai venit, Vladan Bubanja!

FC Rapid și FC Orenburg au ajuns la un acord pentru mijlocașul în vârstă de 27 de ani.

Acesta vine sub formă de împrumut pentru un sezon, cu opțiune de cumpărare.

Mult succes în tricoul Rapidului!”, a transmis clubul giuleștean pe Facebook.

Vladan Bubanja și-a început cariera la FK Sutjeska Niksic, club pentru care a și debutat la nivel de seniori. Ulterior, mijlocașul a mai trecut și pe la Lokomotiva Zagreb și FK Sarajevo.

Bubanja a câștigat trei titluri în Muntenegru, alături de Sutjeska Niksic, precum și o Cupă a Bosniei cu FK Sarajevo.

În vara anului 2025, Bubanja a fost transferat de formația rusă FC Orenburg, acolo unde a evoluat jumătate de sezon.

La mijlocul stagiunii precedente, Bubanja a fost trimis sub formă de împrumut la NK Osijek, în tricoul căreia a jucat 17 meciuri și a marcat 2 goluri.

Cifrele lui Vladan Bubanja:

Sutjeska Niksic: 129 meciuri, 13 goluri, 3 pase decisive

Lokomotiva Zagreb: 59 meciuri, 8 goluri

FK Sarajevo: 40 meciuri, 6 goluri, 3 pase decisive

NK Osijek: 17 meciuri, 2 goluri

Orenburg: 14 meciuri, 1 gol

750.000 de euro este cota de piață a lui Vladan Bubanja, conform Transfermarkt

Vladan Bubanja: „Rapid este club mare, cu o istorie bogată”

Vladan Bubanja a oferit și o primă reacție după transferul la Rapid.

„Nu este prima oară când vin în România. Am mai fost aici cu echipa națională a Muntenegrului.

Rapid este club mare, cu o istorie bogată. Cred că Superliga este o competiție unde cerințele fizice sunt foarte mari, dar mă voi adapta repede.

Mă aștept să avem un sezon foarte bun și sper că Rapid va juca în competițiile europene anul viitor.

Am auzit despre asta (n.r. că va fi antrenat de Pancu) și cred că este un lucru extraordinar. Sunt foarte fericit să mă aflu aici și abia aștept să vă întâlnesc pe stadion”, a declarat mijlocașul într-un interviu pentru Rapid.

Pe lângă transferul muntenegreanului, Rapid a anunțat despărțirile de Leo Bolgado și Daniel Paraschiv, fotbaliști care au fost împrumutați în Giulești în stagiunea precedentă.

Adus cu mari speranțe la echipă, Paraschiv nu a confirmat la Rapid. În 19 meciuri jucate în tricoul alb-vișiniu, atacantul a marcat de patru ori, performanță care nu i-a convins pe conducători să activeze clauza de transfer definitiv.

Bolgado se va întoarce la CFR Cluj. În 15 meciuri jucate în toate competițiile pentru Rapid, fotbalistul brazilian a marcat un gol și a oferit o pasă decisivă.

Rapid, cantonament în Austria

Reunirea Rapidului este programată luni, 15 iunie. „Alb-vișiniii” vor efectua câteva zile de antrenament în țară, urmând să plece apoi într-un cantonament în Austria, la Bad Leonfelden.

Programul complet al presezonului pentru Rapid:

15 iunie – Reunirea lotului, vizita medicală și primul antrenament;

25 iunie – Aniversarea a 103 ani de la înființarea clubului;

29 iunie – Plecarea în cantonamentul de la Bad Leonfelden (Austria);

10 iulie – Revenirea în România după încheierea stagiului de pregătire.

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