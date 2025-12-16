„United voia să plec!” Bruno Fernandes, dezvăluiri tulburătoare despre situația de la Manchester: „Mă doare foarte mult”

Bruno Fernandes (31 de ani), căpitanul lui Manchester United, a vorbit despre oferta primită în vară de la Al Hilal și a acuzat clubul de pe „Old Trafford” că ar fi încercat să-l forțeze să plece.

Formația din Arabia Saudită era dispusă să-i ofere 3,2 milioane de euro pe lună, dar portughezul a dezvăluit în vară că a refuzat oferta pentru că își dorea „să rămână la cel mai înalt nivel”, potrivit abola.pt.

Bruno Fernandes, despre oferta primită de la Al Hilal: „Clubul voia să plec”

Acum, Bruno Fernandes acuză clubul de pe „Old Trafford” că a încercat să-l forțeze să plece pentru a încasa în jur de 114 milioane de euro de pe urma sa.

„Nu pot să mă plâng, sunt foarte bine plătit, dar evident că diferența este enormă. Nu asta m-a motivat niciodată. Dacă într-o zi va trebui să joc în Arabia Saudită, voi juca în Arabia Saudită.

Stilul meu de viață se va schimba, viața copiilor mei va fi însorită, după șase ani petrecuți în Manchester, cu frig și ploaie, voi juca într-o ligă în creștere, cu jucători recunoscuți.

Aș fi putut pleca, așa cum fac mulți, și să spun: «Vreau să plec, nu vreau să mă antrenez, vreau doar să plec pentru 20 sau 30 de milioane de euro, ca să fiu plătit mai bine în altă parte». Dar nu am făcut asta niciodată. Nu m-am simțit niciodată în măsură să fac asta, pentru că simțeam că empatia și afecțiunea pe care le aveam pentru club erau aceleași.

Dar vine un moment în care, pentru ei, banii sunt mai importanți decât orice. Clubul voia să plec, am asta în cap. Le-am spus asta directorilor, dar cred că nu au avut curajul să ia această decizie.

Am decis să rămân, și din motive personale, dar și pentru că îmi place mult clubul. Discuția cu antrenorul m-a determinat să rămân. Dar, din partea clubului, am simțit că îmi transmite: «dacă pleci, n-o să fie rău pentru noi». Mă doare foarte mult.

Mai mult decât dureros, este trist, pentru că sunt un jucător pe care nu pentru ce să-l critice. Sunt mereu disponibil, joc mereu, indiferent dacă joc bine sau rău. Dau tot ce am. Apoi vezi lucrurile din jurul tău, jucători care nu apreciază clubul la fel de mult și nu îl apără la fel de mult... e trist”, a declarat Ruben Amorim pentru Canal 11, citat de mirror.co.uk.

40 de milioane de euro este cota de piață a lui Bruno Fernandes, conform Transfermarkt

Bruno Fernandes a fost transferat de Manchester United în iarna anului 2020, de la Sporting Lisabona, în schimbul sumei de 65 de milioane de euro.

În cele 5 sezoane petrecute pe „Old Trafford”, mijlocașul portughez a devenit unul dintre cei mai apreciați jucători din lotul lui Manchester United.

Evoluțiile sale au fost recunoscute și răsplătite de fostul antrenor al „diavolilor”, Erik ten Hag, cel care l-a numit căpitan în locul lui Harry Maguire, în sezonul 2023/ 2024.

307 meciuri și 103 goluri a bifat Bruno Fernandes pentru Manchester United

Echipa antrenată de Ruben Amorim se află pe locul 6 în Premier League, cu 26 de puncte.

Manchester United vine după meciul cu Bournemouth, scor 4-4, din etapa 16. Bruno Fernandes a fost și autorul unui supergol din lovitură liberă.

