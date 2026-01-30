Îi face loc lui Alibec Farul Constanța s-a despărțit de un jucător venit acum 5 luni, înainte de sosirea atacantului de la FCSB 
Îi face loc lui Alibec Farul Constanța s-a despărțit de un jucător venit acum 5 luni, înainte de sosirea atacantului de la FCSB

alt-text George Neagu , Vlad Nedelea
alt-text Publicat: 30.01.2026, ora 16:08
  • Farul Constanța a anunțat că a ajuns la un acord cu mijlocașul Boban Nikolov (31 de ani) privind încetarea contractului.
  • „Marinarii” se pregătesc să-l aducă gratis pe Denis Alibec (35 de ani) de la FCSB, după cum a anunțat GOLAZO.ro joi.

Boban Nikolov a fost transferat de Farul Constanța în luna septembrie a anului trecut, de la formația bosniacă Banja Luka.

Mijlocașul macedonean nu a confirmat, iar aventura sa în tricoul constănțenilor a luat sfârșit după doar 5 luni.

Farul Constanța s-a despărțit de Boban Nikolov

Farul Constanța a anunțat că s-a despărțit de mijlocașul Boban Nikolov, jucător care a bifat doar 7 apariții pentru echipă în toate competițiile.

„Farul Constanța și mijlocașul Boban Nikolov au ajuns la un acord privind încetarea pe cale amiabilă a contractului.

În vârstă de 31 de ani, Boban Nikolov semnase un contract cu Farul în luna septembrie a anului trecut, iar de atunci a evoluat în numai șapte partide în tricoul alb-albastru (șase în Superligă și una în Cupa României).

Farul îi mulțumește pentru evoluțiile în tricoul alb-albastru și îi urează mult succes în continuare.

Boban Nikolov este al doilea jucător care părăsește clubul nostru de la începutul acestui an, după portarul Răzvan Ducan”, a transmis Farul Constanța.

200.000 de euro
este cota de piață a lui Boban Nikolov, conform Transfermarkt

Farul urmează să-l transfere pe Denis Alibec, atacantul celor de la FCSB. GOLAZO.ro a aflat, joi, că jucătorul campioanei a ajuns la un acord pentru a reveni la „marinari”.

Discuțiile dintre jucător și constănțeni s-au finalizat chiar înainte de startul partidei dintre FCSB și Fenerbahce, scor 1-1.

Alibec va bifa cea de-a cincea experiență în tricoul constănțenilor, după ce a mai jucat acolo în 2008-2009, 2012-2013 (n.r. - echipa se numea la acel moment Viitorul Constanța), 2022-2023 și 2024-2025.

Alături de Farul, Alibec a devenit campion al României, în sezonul 2022/2023, atunci când constănțenii câștigau titlul după o luptă strânsă chiar cu FCSB.

14 meciuri
a jucat Denis Alibec pentru FCSB în acest sezon. A marcat un singur gol, în meciul cu Gloria Bistrița din Cupa României, scor 3-1

Cifrele lui Boban Nikolov

În cele cinci luni petrecute la Farul Constanța, Boban Nikolov a jucat doar în 7 meciuri: 6 dintre acestea în Liga 1, iar unul singur în Cupa României.

Mijlocașul macedonean a reușit și o pasă decisivă, în meciul câștigat cu CFR Cluj, scor 2-0, din etapa 14 din Liga 1.

Nikolov a mai evoluat pentru Farul în perioada 2012-2015 (pe atunci se numea Viitorul), fiind transferat mai apoi la Vardar Skopje, în țara sa natală.

Acesta a mai trecut și pe la FCSB, în perioada 2022-2023, perioadă în care a bifat 13 apariții.

De-a lungul carierei, Boban Nikolov a mai jucat pentru Videoton, Fehervar, Lecce, Sheriff Tiraspol, Kisvarda sau Banja Luka.

  • Pentru Farul Constanța urmează meciul cu liderul Universitatea Craiova de duminică, de la ora 17:15. Partida va fi în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

