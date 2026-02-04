Pancu, furios  Antrenorul lui CFR Cluj, enervat: „Nici dacă făcea Gigi Corsicanu' programările...”

- Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul lui CFR Cluj, a criticat dur programarea meciurilor din acest final de sezon regulat și a trimis săgeți către Rapid, echipa la care a scris istorie.
CFR Cluj le va întâlni pe Universitatea Cluj și Rapid în decurs de doar trei zile, fapt de care Daniel Pancu s-a arătat profund nemulțumit.
Derby-ul CFR Cluj - U Cluj se joacă pe 7 februarie, în campionat, iar CFR Cluj - Rapid se va juca pe 10 februarie, în ultima etapă a grupelor Cupei României.
Daniel Pancu, săgeți către rapidiști: „Nici dacă făcea Gigi Corsicanu' programul...”
Deranjat de modul în care a fost programată echipa sa, Daniel Pancu și-a exprimat nemulțumirea după meciul câștigat la Arad, scor 1-0, împotriva UTA-ei.
El a avut și o declarație referitoare la Gigi Corsicanu', fostul lider de galerie al Rapidului, echipă la care Daniel Pancu este o adevărată legendă.
„Dacă făceau programările astea Gigi Corsicanu' cu cel mai înfocat suporter al lui U Cluj… (n.r. nu ieșeau astfel). [Adversarii] au un avantaj foarte mare cu această programare.
E un test important şi pentru noi, chiar dacă adversarii au câte o zi în plus de pauză, că putem juca precum o echipă europeană, din trei în trei zile”, a declarat Daniel Pancu, citat de sport.ro.
Daniel Pancu, după victoria cu UTA Arad: „Sunt foarte fericit”
După cea de-a șasea victorie consecutivă obținută în campionat, Daniel Pancu și-a lăudat jucătorii:
„O victorie mare de tot, cea mai importantă. Pe un asemenea teren, nu mă mai opresc din laude la adresa jucătorilor. E o consecinţă a ceea ce am reuşit aici. Am încredere totală în valoarea jucătorilor.
Plecările au contat foarte mult. Situaţia pe care am găsit-o nu pot să o descriu în cuvinte. Sunt foarte fericit pentru jucători şi suporteri”, a adăugat Daniel Pancu.
VIDEO Andrei Cordea a băgat toate punctele în buzunar după meci:
Nu avem un handicap față de CFR Cluj. Într-adevăr, au jucători de Europa, care știu să gestioneze anumite situații, dar nu mă simt inferior, nu am de ce. Cu putin noroc, puteam să nu pierdem Adrian Mihalcea, antrenor UTA Arad