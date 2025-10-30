Fază ciudată în Cupa României FOTO. Arbitrul dictase penalty, dar VAR l-a anulat și a dictat ofsaid, deși fotbalistul jucase mingea spre centrul terenului +5 foto
foto: captură Prima Sport
Cupa Romaniei

Fază ciudată în Cupa României FOTO. Arbitrul dictase penalty, dar VAR l-a anulat și a dictat ofsaid, deși fotbalistul jucase mingea spre centrul terenului

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 30.10.2025, ora 22:23
alt-text Actualizat: 30.10.2025, ora 22:35
  • FC Botoșani - Farul Constanța 1-1. Cele două formații au remizat în prima etapă a fazei grupelor din Cupa României.
  • La ultima fază a partidei, moldovenii au primit o lovitură de la 11 metri la un fault asupra lui Bodișteanu, însă aceasta a fost anulată pe motiv de ofsaid.

Botoșani și Farul și-au împărțit punctele la debutul în Cupă, prin golurile marcate de Dumiter și Markovic, însă faza din ultimul minut al prelungirilor putea aduce victoria pentru formația lui Leo Grozavu.

Ironizați de Becali Patronul FCSB nu s-a abținut după ce fanii Craiovei s-au luat de Rădoi și jucători: „Ce vor ăia până la urmă?”
Citește și
Ironizați de Becali Patronul FCSB nu s-a abținut după ce fanii Craiovei s-au luat de Rădoi și jucători: „Ce vor ăia până la urmă?”
Citește mai mult
Ironizați de Becali Patronul FCSB nu s-a abținut după ce fanii Craiovei s-au luat de Rădoi și jucători: „Ce vor ăia până la urmă?”

FC Botoșani - Farul Constanța 1-1. Penalty pentru moldoveni, anulat pe motiv de ofsaid

În minutul 90+6, Bodișteanu a pătruns în careu și a încercat să dribleze, însă mingea a fost interceptată, pe rând, de doi adversari. În cele din urmă, jucătorul gazdelor a fost faultat de Seruca, iar Florin Andrei a dictat lovitură de pedeapsă pentru Botoșani.

„Centralul” a fost însă chemat la margine de arbitrii din camera VAR, Ionuț Coza și Ovidiu Artene, pentru un posibil ofsaid înainte de fault.

Până la intervenția lui Seruca, Bodișteanu se afla în posesia balonului. A încercat să pivoteze pentru a trece de Nechifor, însă balonul a ricoșat din jucătorul Farului către Zoran Mitrov, aflat în poziție de ofsaid.

Momentul în care Nechifor blochează balonul care ricoșează ulterior la Mitrov, aflat în poziție de ofsaid. Foto - captură Prima Sport
Momentul în care Nechifor blochează balonul care ricoșează ulterior la Mitrov, aflat în poziție de ofsaid. Foto - captură Prima Sport

Galerie foto (5 imagini)

FC Botoșani - Farul. Penalty-ul făcut de Seruca, după faultul asupra lui Bodișteanu. Foto - captură Prima Sport Mitrov (indicat cu săgeată) se afla în poziție de ofsaid în momentul în care Bordușanu lovește ultima dată mingea. Foto - captură Prima Sport Aflat în careul advers, Bodișteanu încearcă să treacă de Nechifor. Foto - captură Prima Sport Bodișteanu vrea să pivoteze, se întoarce cu mingea cu spatele la poartă, însă balonul este deviat de Nechifor. Foto - captură Prima Sport Momentul în care Nechifor blochează balonul care ricoșează ulterior la Mitrov, aflat în poziție de ofsaid. Foto - captură Prima Sport
+5 Foto
labels.photo-gallery

După o analiză de peste 6 minute, Florin Andrei a ales să dicteze ofsaid, deși Bodișteanu juca mingea înapoi, spre centrul terenului, iar aceasta a ajuns la Mitrov după ce a fost deviată de un adversar.

Motivul? Arbitrul a considerat că fundașul n-a jucat în mod deliberat mingea, doar a deviat balonul jucat de Bodișteanu. Astfel, intervenția lui Nechifor a fost ignorată și s-a luat în calcul doar lovirea balonului de către Bodișteanu. Iar Mitrov era în afara jocului în acel moment.

Dacă un jucător în poziție de ofsaid primește mingea de la un adversar care joacă în mod deliberat mingea, inclusiv cu mâna, nu se consideră că a obținut un avantaj din această poziție decât dacă un adversar a respins în mod deliberat mingea, împiedicând înscrierea unui gol. Ce spune regulamentul

Citește și

Cupa României, etapa #1 Rapid defilează împotriva lui Dumbrăvița » Botoșani - Farul și UTA - Petrolul s-au încheiat la egalitate
Cupa Romaniei
23:02
Cupa României, etapa #1 Rapid defilează împotriva lui Dumbrăvița » Botoșani - Farul și UTA - Petrolul s-au încheiat la egalitate
Citește mai mult
Cupa României, etapa #1 Rapid defilează împotriva lui Dumbrăvița » Botoșani - Farul și UTA - Petrolul s-au încheiat la egalitate
Juventus are antrenor „Bătrâna Doamnă” l-a prezentat oficial pe înlocuitorul lui Tudor » Ce salariu va încasa
Campionate
21:13
Juventus are antrenor „Bătrâna Doamnă” l-a prezentat oficial pe înlocuitorul lui Tudor » Ce salariu va încasa
Citește mai mult
Juventus are antrenor „Bătrâna Doamnă” l-a prezentat oficial pe înlocuitorul lui Tudor » Ce salariu va încasa

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
VIDEO Filmarea momentului în care organizatorul marșului Colectiv a fost amendat de jandarmi pentru „depășirea orei de comemorare”, când 25 de persoane au continuat să țină un moment de veghe / Ce a scris plutonierul de Jandarmerie pe amendă / Reacția Ja
farul constanta Cupa Romaniei PENALTY fc botosani ofsaid penalty anulat
Știrile zilei din sport
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Nationala
09:00
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Citește mai mult
Verdictul UEFA despre fanii români Forul european a publicat clasamentul Fair-play. Suntem în coada clasamentului!
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Baschet
09:28
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Citește mai mult
Diagnostic: cancer Momente grele pentru al 3-lea cel mai tânăr campion din NBA
Edi Iordănescu și-a dat demisia! Anunțul făcut de Legia Varșovia și reacția fermă a suporterilor polonezi
Campionate
12:30
Edi Iordănescu și-a dat demisia! Anunțul făcut de Legia Varșovia și reacția fermă a suporterilor polonezi
Citește mai mult
Edi Iordănescu și-a dat demisia! Anunțul făcut de Legia Varșovia și reacția fermă a suporterilor polonezi
„M-a hărțuit 20 de ani” Caroline Wozniacki acuză un fost tenismen danez
Tenis
11:12
„M-a hărțuit 20 de ani” Caroline Wozniacki acuză un fost tenismen danez
Citește mai mult
„M-a hărțuit 20 de ani” Caroline Wozniacki acuză un fost tenismen danez
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
15:08
Finala Europa League, în România? FRF și-a depus candidatura la UEFA pentru găzduirea finalei pe Arena Națională
Finala Europa League, în România? FRF și-a depus candidatura la UEFA pentru găzduirea finalei pe Arena Națională
15:21
Polonezii râd de Edi Comentarii sarcastice la Varșovia după ce Iordănescu și-a dat demisia de la Legia: „Fotbalul ne obosește”
Polonezii râd de Edi Comentarii sarcastice la Varșovia după ce Iordănescu și-a dat demisia de la Legia: „Fotbalul ne obosește”
13:38
Becali sperie sponsorii Raport incredibil: doar FCSB n-a reușit să-și mărească veniturile din publicitate + Hagi și Șucu, exemple
Becali sperie sponsorii Raport incredibil: doar FCSB n-a reușit să-și mărească veniturile din publicitate + Hagi și Șucu, exemple
14:23
FCSB, sub lupa ANAF La cât s-ar ridica datoria fiscală a campioanei, cum a fost descoperită suma și când va avea loc inspecția
FCSB, sub lupa ANAF La cât s-ar ridica datoria fiscală a campioanei,  cum a fost descoperită suma și când va avea loc inspecția
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!

Dan Udrea: Vremea fotbalului bugetar a trecut!
Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!

Cristian Geambașu: Ia mentoru’, neamule!
Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci

Radu Naum: Zbor deasupra unui cuib de cruci
Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: Bucurați-vă de fotbalul românesc!

Dan Udrea: <span>Bucurați-vă</span> de fotbalul românesc!
Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă

Cristian Geambașu: Samurai Gâlcă
Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări

Cătălin Tolontan: Salah și Lucescu, două întâmplări
Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot

Dan Udrea: Catedrala și Stadionul + Nevoia să fie lumină peste tot
Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?

Cristian Geambașu: Să îi luăm de sus!?
De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?

Ioana Mihalcea: De ce vă bateți joc de suporteri?
Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut într-un moment neașteptat

Cătălin Tolontan: Mulțumesc, Ion Crăciunescu, pentru ce ai făcut <span>într-un</span> moment neașteptat
LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!

Cristian Geambașu: LPF face ordine?! CNCD e doar „pă” discriminare?!
Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România

Radu Naum: Porcăria care îngroapă România
Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător

Cătălin Tolontan: Cât câștigă Nadia din „pensia de merit” față de un judecător
Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?

Dan Udrea: Dacă nu e rasism și xenofobie, acceptăm orice porcărie?
Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano

Cristian Geambașu: Modelele Lamine și Cristiano
Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!

Dan Udrea: Vassaras: incompetență acoperită cu influență!
Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?

Cristian Geambașu: Ce ne facem, Soro?
Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare

Cătălin Tolontan: Un șut unde doare
Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul

Cristian Geambașu: Rapidistul
Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă

Cătălin Tolontan: Scandalul Lucescu și gestul nebăgat de seamă
Top stiri din sport
Scandal în atletism Doi angajați și un consultant au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile Federației Internaționale 
Atletism
10:48
Scandal în atletism Doi angajați și un consultant au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile Federației Internaționale
Citește mai mult
Scandal în atletism Doi angajați și un consultant au delapidat peste 1,5 milioane de euro din fondurile Federației Internaționale 
Dobre l-a auzit pe Lăcătuș  Răspunsul atacantului de la Rapid, după declarația stelistului
Cupa Romaniei
11:36
Dobre l-a auzit pe Lăcătuș Răspunsul atacantului de la Rapid, după declarația stelistului
Citește mai mult
Dobre l-a auzit pe Lăcătuș  Răspunsul atacantului de la Rapid, după declarația stelistului
Impresionat de Rapid Ce fotbalist a remarcat Țicleanu după meciul cu Dumbrăvița: „Un jucător de genul îți lărgește paleta de exprimare”
Cupa Romaniei
09:57
Impresionat de Rapid Ce fotbalist a remarcat Țicleanu după meciul cu Dumbrăvița: „Un jucător de genul îți lărgește paleta de exprimare”
Citește mai mult
Impresionat de Rapid Ce fotbalist a remarcat Țicleanu după meciul cu Dumbrăvița: „Un jucător de genul îți lărgește paleta de exprimare”
Schimbare de plan la Genoa După înfrângerea din Serie A, Dan Șucu analizează posibile demiteri în cadrul clubului. Ce variante are
Campionate
12:10
Schimbare de plan la Genoa După înfrângerea din Serie A, Dan Șucu analizează posibile demiteri în cadrul clubului. Ce variante are
Citește mai mult
Schimbare de plan la Genoa După înfrângerea din Serie A, Dan Șucu analizează posibile demiteri în cadrul clubului. Ce variante are

Echipe/Competiții

fcsb 56 CFR Cluj 31 dinamo bucuresti 31 rapid 15 Universitatea Craiova 26 petrolul ploiesti 5 Poli Iasi uta arad 15 farul constanta 10

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
31.10

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share