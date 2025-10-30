Fază ciudată în Cupa României FOTO. Arbitrul dictase penalty, dar VAR l-a anulat și a dictat ofsaid, deși fotbalistul jucase mingea spre centrul terenului

FC Botoșani - Farul Constanța 1-1. Cele două formații au remizat în prima etapă a fazei grupelor din Cupa României.

La ultima fază a partidei, moldovenii au primit o lovitură de la 11 metri la un fault asupra lui Bodișteanu, însă aceasta a fost anulată pe motiv de ofsaid.

Botoșani și Farul și-au împărțit punctele la debutul în Cupă, prin golurile marcate de Dumiter și Markovic, însă faza din ultimul minut al prelungirilor putea aduce victoria pentru formația lui Leo Grozavu.

FC Botoșani - Farul Constanța 1-1 . Penalty pentru moldoveni, anulat pe motiv de ofsaid

În minutul 90+6, Bodișteanu a pătruns în careu și a încercat să dribleze, însă mingea a fost interceptată, pe rând, de doi adversari. În cele din urmă, jucătorul gazdelor a fost faultat de Seruca, iar Florin Andrei a dictat lovitură de pedeapsă pentru Botoșani.

„Centralul” a fost însă chemat la margine de arbitrii din camera VAR, Ionuț Coza și Ovidiu Artene, pentru un posibil ofsaid înainte de fault.

Până la intervenția lui Seruca, Bodișteanu se afla în posesia balonului. A încercat să pivoteze pentru a trece de Nechifor, însă balonul a ricoșat din jucătorul Farului către Zoran Mitrov, aflat în poziție de ofsaid.

După o analiză de peste 6 minute, Florin Andrei a ales să dicteze ofsaid, deși Bodișteanu juca mingea înapoi, spre centrul terenului, iar aceasta a ajuns la Mitrov după ce a fost deviată de un adversar.

Motivul? Arbitrul a considerat că fundașul n-a jucat în mod deliberat mingea, doar a deviat balonul jucat de Bodișteanu. Astfel, intervenția lui Nechifor a fost ignorată și s-a luat în calcul doar lovirea balonului de către Bodișteanu. Iar Mitrov era în afara jocului în acel moment.

Dacă un jucător în poziție de ofsaid primește mingea de la un adversar care joacă în mod deliberat mingea, inclusiv cu mâna, nu se consideră că a obținut un avantaj din această poziție decât dacă un adversar a respins în mod deliberat mingea, împiedicând înscrierea unui gol. Ce spune regulamentul

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport