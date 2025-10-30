Cupa României, etapa #1 Rapid defilează împotriva lui Dumbrăvița » Botoșani - Farul și UTA - Petrolul s-au încheiat la egalitate

Dumbrăvița - Rapid 0-4. Giuleștenii egalează pe CFR Cluj în fruntea clasamentului Grupei A.

Botoșani - Farul 1-1. Arbitrajul video a revocat un penalty pentru gazde, pentru offside la Ștefan Bodișteanu (22 de ani).

UTA Arad - Petrolul 1-1. Adi Chică-Roșă (27 de ani), atacantul „lupilor”, a salvat un punct pentru echipa lui Eugen Neagoe.

Cele mai atractive confruntări ale zilei vin de la echipele din Liga 1: UTA a întâlnit Petrolul, iar Botoșani a remizat cu Farul.

Rapid s-a impus categoric împotriva celor de la Dumbrăvița, în ultimul meci al zilei din Cupa României.

Dumbrăvița - Rapid 0-4

A marcat: Jambor '21, Kramer '42, Dobre '70 (pen.) '79

Dumbrăvița: Brașoveanu - Butnărașu, Morariu, Gladun, Popovici - Panainte, Vasile, Curescu, Cibi - Pădurariu, Cristea

Brașoveanu - Butnărașu, Morariu, Gladun, Popovici - Panainte, Vasile, Curescu, Cibi - Pădurariu, Cristea Rezerve: Berințan, Sofran, Olariu, Condiu, Ciurel, Buțu, Calotă, Misarăș, Ailenei

Berințan, Sofran, Olariu, Condiu, Ciurel, Buțu, Calotă, Misarăș, Ailenei Antrenor: Florin Fabian

Florin Fabian Rapid: Stolz - Braun, Bolgado, Kramer, Micovschi - Grameni, Hromada - Pop, Gojkovic, Jambor - Baroan

Stolz - Braun, Bolgado, Kramer, Micovschi - Grameni, Hromada - Pop, Gojkovic, Jambor - Baroan Rezerve: Aioani, Bădescu, Ciobotariu, Onea, Keita, Christensen, Petrila, Dobre, Koljic

Aioani, Bădescu, Ciobotariu, Onea, Keita, Christensen, Petrila, Dobre, Koljic Antrenor: Costel Gâlcă

Costel Gâlcă Arbitru : Călin Iulian. Asistenți : Bîrdeș Romică și Ionescu Mihai Marian

: Călin Iulian. : Bîrdeș Romică și Ionescu Mihai Marian Stadion: Giulești (București)

Botoșani - Farul 1-1

Au marcat: Andrei Dumiter '55 / Jovan Markovic '58

UTA - Petrolul 1-1

Au marcat: Valentin Costache '33 / Chică-Roșă '77

Concordia Chiajna - Hermannstadt 0-1

A marcat: F. Bejan (min. 56)

În prima zi a competiției, echipa lui Zeljko Kopic a câștigat „duelul câinilor” din prima etapă a grupelor (FC Dinamo - CS Dinamo 3-1). CFR Cluj s-a impus clar, 4-0, în fața celor de la CSM Slatina. Una dintre surprizele primei etape a fost remiza spectaculoasă dintre Sporting Liești și Oțelul, scor 3-3.

A doua zi a debutat cu partidele Metaloglobus – FC Argeș 2-3 și Metalul Buzău – U Cluj 1-2.

Tot atunci, reprezentantele României în cupele europene, FCSB și Universitatea Craiova, și-au început și ele: parcursul în Cupă:

U Craiova a învins Sănătatea Cluj cu 4-1

