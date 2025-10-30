Juventus l-a prezentat oficial pe Luciano Spalletti (66 de ani) în funcția de antrenor principal.

Decizia a fost luată după ce „Bătrâna Doamnă” ajunsese la 8 meciuri consecutive fără victorie în toate competițiile.

Lipsa rezultatelor în mandatul lui Igor Tudor i-a determinat pe conducătorii torinezilor să apeleze la serviciile fostului selecționer al Italiei.

Luciano Spalletti a semnat cu Juventus

Cu un contract valabil până în vară, înțelegerea lui Spalletti cu „Bătrâna Doamnă” ar putea fi prelungită pentru încă 2 sezoane dacă va califica echipa în Liga Campionilor.

Noul tehnician al bianconerilor vine după o experiență nereușită pe banca naționalei Italiei, dar rezultatele sale la nivel de club sunt încurajatoare.

Luciano Spalletti a câștigat titlul de campion al Italiei, alături de Napoli, în sezonul 2022-2023, fiind primul scudetto al clubului după 33 de ani.

3.000.000 de euro este salariul net pe care îl va încasa antrenorul până la încheierea contractului

Primul meci din mandatul lui Luciano Spalletti la Juventus va fi sâmbătă, împotriva lui Cremonese, pe Stadio „Giovanni Zini”, de la ora 21:45, în etapa #10 din Serie A.

Luciano Spalletti, prezentat oficial de Juventus

Sosirea lui fostului selecționer a fost anunțată oficial de Juventus, prin intermediul unui comunicat.

„Luciano Spalletti este noul antrenor principal al lui Juventus, acesta semnând o înțelegere până la 30 iunie 2026.

Născut în Certaldo, în provincia Florența, în 1959, Spalletti și-a început cariera de antrenor acum 30 de ani, după ce a jucat pentru Spezia și Empoli. La clubul toscan, a câștigat Cupa Italiei în Serie C, înainte de a-l conduce spre promovarea în Serie A, unde s-a remarcat ca unul dintre cei mai inovatori antrenori din Italia.

La începutul anilor 2000, a avut o perioadă impresionantă la Udinese, unde s-a calificat 3 ani la rând în competițiile europene. Apoi, în sezonul 2004/05, a condus friulanii către prima participare din istorie în Liga Campionilor, care l-a propulsat apoi la Roma pentru următoarele patru sezoane. Acolo a câștigat două trofee Cupa Italiei, precum și Supercupa Italiei.

Din 2009 până în 2014, Spalletti a antrenat-o pe Zenit St. Petersburg, alături de care a câștigat două titluri de campioană, o Cupă și Supercupa Rusiei, înainte de a se întoarce în Italia, la Roma și ulterior la Inter. După ce a câștigat titlul în Serie A, în 2023, cu Napoli, antrenorul toscan a fost apoi principal la naționala Italiei până în iunie anul acesta.

Suntem încântați să primim în familia Bianconeri un antrenor cu atâta expertiză și experiență: bine ai venit la Juventus și mult succes, antrenorule!”, se arată pe site-ul oficial al clubului.

Juventus ajunsese la opt meciuri fără victorie

Juventus - Dortmund 4-4

Verona - Juventus 1-1

Juventus - Atalanta 1-1

Villarreal - Juventus 2-2

Juventus - AC Milan 0-0

Como - Juventus 2-0

Real Madrid - Juventus 1-0

Lazio - Juventus 1-0

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport