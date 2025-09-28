Gurău, înger și demon Farul a avut penalty în prelungiri, dar Larie a ratat

Farul Constanța - Unirea Slobozia 1-1. „Marinarii” au beneficiat de o lovitură de la 11 metri în minutul 4 al prelungirilor, dar Ionuț Larie (38 de ani) nu a reușit să îl învingă pe Ionuț Gurău (26 de ani).

Farul a avut ocazia de a câștiga duelul de la Ovidiu, împotriva celor de la Unirea Slobozia, printr-un penalty obținut în minutele adiționale.

Farul a primit un penalty în prelungiri

În minutul 90+1, în urma unui atac nereușit al celor de la Unirea Slobozia, Dican a recuperat balonul și a pasat către Grigoryan.

Acesta a avansat cu balonul, i-a pasat lui Vojtus, care a trimis o minge înaltă către Ganea.

Jucătorul celor de la Farul a preluat balonul și a avansat spre poartă. În momentul în care a încercat să finalizeze acțiunea, Gurău l-a lovit peste piciorul drept.

Horațiu Feșnic, „centralul” partidei, a acordat lovitură de la 11 metri și i-a arătat cartonașul galben portarului celor de la Unirea Slobozia.

Gurău a „sigilat” poarta și Unirea Slobozia a obținut un punct

Farul Constanța a avut șansa de a marca golul victoriei din penalty-ul acordat de Horațiu Feșnic, însă planurile „marinarilor” nu au funcționat.

Ionuț Larie a executat lovitura de pedeapsă pe colțul drept al porții lui Gurău, însă portarul ialomițenilor a respins balonul.

Elevii lui Ianis Zicu au forțat marcarea golului decisiv, însă fără succes.

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 11 24 2 Rapid 11 22 3 Argeș 11 22 4 Dinamo 11 20 5 Botoșani 10 19 6 Unirea Slobozia 11 18 7 UTA 11 16 8 Farul 11 15 9 U Cluj 10 13 10 Oțelul 10 13 11 Hermannstadt 11 10 12 CFR Cluj 9 8 13 FCSB 10 7 14 Petrolul 11 6 15 Csikszereda 10 5 16 Metaloglobus 10 3

