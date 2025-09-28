Gurău, înger și demon Farul a avut penalty în prelungiri, dar Larie a ratat

- Farul Constanța - Unirea Slobozia 1-1. „Marinarii” au beneficiat de o lovitură de la 11 metri în minutul 4 al prelungirilor, dar Ionuț Larie (38 de ani) nu a reușit să îl învingă pe Ionuț Gurău (26 de ani).
Farul a avut ocazia de a câștiga duelul de la Ovidiu, împotriva celor de la Unirea Slobozia, printr-un penalty obținut în minutele adiționale.
Farul a primit un penalty în prelungiri
În minutul 90+1, în urma unui atac nereușit al celor de la Unirea Slobozia, Dican a recuperat balonul și a pasat către Grigoryan.
Acesta a avansat cu balonul, i-a pasat lui Vojtus, care a trimis o minge înaltă către Ganea.
Jucătorul celor de la Farul a preluat balonul și a avansat spre poartă. În momentul în care a încercat să finalizeze acțiunea, Gurău l-a lovit peste piciorul drept.
Galerie foto (3 imagini)
Horațiu Feșnic, „centralul” partidei, a acordat lovitură de la 11 metri și i-a arătat cartonașul galben portarului celor de la Unirea Slobozia.
Gurău a „sigilat” poarta și Unirea Slobozia a obținut un punct
Farul Constanța a avut șansa de a marca golul victoriei din penalty-ul acordat de Horațiu Feșnic, însă planurile „marinarilor” nu au funcționat.
Ionuț Larie a executat lovitura de pedeapsă pe colțul drept al porții lui Gurău, însă portarul ialomițenilor a respins balonul.
Elevii lui Ianis Zicu au forțat marcarea golului decisiv, însă fără succes.
Clasamentul din Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|11
|24
|2
|Rapid
|11
|22
|3
|Argeș
|11
|22
|4
|Dinamo
|11
|20
|5
|Botoșani
|10
|19
|6
|Unirea Slobozia
|11
|18
|7
|UTA
|11
|16
|8
|Farul
|11
|15
|9
|U Cluj
|10
|13
|10
|Oțelul
|10
|13
|11
|Hermannstadt
|11
|10
|12
|CFR Cluj
|9
|8
|13
|FCSB
|10
|7
|14
|Petrolul
|11
|6
|15
|Csikszereda
|10
|5
|16
|Metaloglobus
|10
|3