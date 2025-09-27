Liga 1, etapa #11  UTA Arad, remiză albă cu Csikszereda » Programul complet al rundei + Clasamentul actualizat +19 foto
Liga 1, etapa #11 UTA Arad, remiză albă cu Csikszereda » Programul complet al rundei + Clasamentul actualizat

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 27.09.2025, ora 16:58
alt-text Actualizat: 27.09.2025, ora 16:58
  • UTA Arad și Csikszereda au remiza, scor 0-0, în primul meci al zilei din etapa #11 a Ligii 1.
  • De precizat că, arădenii au jucat o repriză întreagă în inferiorate numerică, după eliminarea lui Marius Coman, din finalul primelor 45 de minute.
  • De la ora 20:30 urmează Petrolul - Rapid.
  • Toate meciurile din Liga 1 pot fi urmărite în format liveSCORE, iar unele și liveTEXT, pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Etapa #11 a început la Sibiu cu meciul dintre Hermannstadt - FC Argeș, terminat cu victoria oaspeților, scor 0-1. În primul derby al etapei, Universitatea Craiova și Dinamo au remizat, scor 2-2.

Weekend-ul continuă sâmbătă cu „Primvs Derby”, la Ploiești, de la 20:30, unde „găzarii” se vor duela cu rivalii de la Rapid pe teren propriu.

Campioana FCSB va căuta din nou victoria duminică, acasă, cu Oțelul, iar etapa se încheie luni, cu derby-ul clujean dintre U și CFR, de la 21:00, pe Cluj Arena.

Lista neagră  Doi jucători de la FCSB, out din iarnă: „Asta ați văzut la CFR, nu la mine”
UTA Arad - Csikszereda 0-0

Echipele de start:

  • UTA Arad:Iliev - Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic - Hrezdac, van Durmen - Tzionis, A. Roman, V. Costache - M. Coman
  • Rezerve: A. Gorcea, F. Iacob, L. Vlăsceanu, O. Popescu, A. Benga, Padula, Țăroi, D. Barbu
  • Antrenor: Adrian Mihalcea
  • Csikszereda: E. Pap - Paszka, Celic, Palmeș, Ferenczi - Vegh, Veres - Anderson Ceara, Bakos, Szalay - Dolny
  • Rezerve: M. Simon, Bloj, Kajan, Eppel, S. Szilágyi, Andrezly, Dusinszki, Bodo, B. Szabo, Csuros, Jebari
  • Antrenor: Robert Ilyeș
  • Stadion: Arena Francisc Neuman (Arad)
  • Arbitru: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe)/ Asistenți: Vasile Marinescu (București) și Adrian Popescu (Craiova)/ Arbitru VAR: Szabolcs Kovacs (Carei)/ Arbitru AVAR: Daniel Mitruți ( Craiova)

Petrolul Ploiești - Rapid București, live de la ora 20:30

  • Stadion: „Ilie Oană” (Ploiești)
  • Arbitru: Marcel Bîrsan (București)/ Asistenți: Mihai Grigoriu (București) și Ionuț Neacșu (Bucureși)/ Arbitru VAR: Viorel Flueran (Craiova)/ Arbitru AVAR: Marius Badea (Râmnicu Vâlcea)

S-au jucat vineri

Hermannstadt - FC Argeș 0-1

  • A marcat: Caio Ferreira (min. 65)
  • Hermannstadt: Căbuz - Căpușă, Karo, Selimovic - Antwi, D. Albu, Ivanov, Jair, Ciubotaru - Gjorgjievski, Neguț
  • Rezerve: Bârstan, D. Batista, F. Bejan, C. Biceanu, S. Buș, A. Chițu, Kujabi, Muțiu, Oroian, L. Stancu, P. Vuc
  • Antrenor: Marius Măldărășanu
  • Argeș: David Lazar - F. Borța, M. Tudose, Sadriu, Briceag - Rață, Sierra, Blagaic - Caio Ferreira, Bettaieb, R. Moldoveanu
  • Rezerve: Garutti, A. Manole, Orzoco, Y. Pîrvu, R. Popescu, I. Rădescu, Seto, Straton, Tchassem
  • Antrenor: Bogdan Andone
  • Arbitru: George Roman, A1: Ghinguleac Radu, A2: Ghiciulescu Raul, VAR: Dima Iulian, AVAR: Porumbel Valentin
  • Stadion: Municipal, Sibiu

Jair Tavares, atacantul sibienilor, a ratat o ocazie imensă, deși era singur, cu poarta goală.

Universitatea Craiova - Dinamo București 2-2

  • Au marcat: S. Teles (min. 20), Badelj (min. 49) / Musi (min. 17), A. Pop (min. 90)
  • U Craiova: Isenko - A. Rus, Screciu, Badelj - M. Rădulescu, Teles, T. Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Baiaram
  • Rezerve: Lung, Stevanovic, Mogoș, Mora, Mekvabishvili, A. Crețu, D. Matei, Houri, Băsceanu, Etim, Nsima, F. Ștefan
  • Antrenor: Mirel Rădoi
  • Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Kyriakou, Mărginean, Cîrjan - Musi, Perica, Karamoko
  • Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Licsandru, Tabuncic, Milanov, Bordușanu, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu, Armstrong, A. Pop
  • Antrenor: Zeljko Kopic
  • Arbitru: Cojocaru Adrian, A1: Vişan Florian Alexandru, A2: Corb Ioan Alexandru, VAR: Chivulete Andrei Florin, AVAR: Bojan Cosmin
  • Stadion: „Ion Oblemenco”, Craiova
U Craiova - Dinamo 2-2 Derby incendiar pe „Ion Oblemenco”. Elevii lui Kopic au egalat în minutul 90
Duminică, 28 septembrie

Farul Constanța - Unirea Slobozia, live de la ora 17:30

FCSB - Oțelul Galați, live de la ora 20:30

Luni, 29 septembrie

Metaloglobus - FC Botoșani, live de la ora 18:00

Universitatea Cluj - CFR Cluj, live de la ora 21:00

Clasamentul din Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova1124
2Argeș1122
3Dinamo1120
4FC Botoșani1019
5Rapid1019
6Unirea Slobozia1017
7UTA1116
8Farul1014
9U Cluj1013
10Oțelul1013
11Hermannstadt1110
12CFR98
13FCSB107
14Petrolul106
15Csikszereda105
16Metaloglobus103

