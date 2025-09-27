Liga 1, etapa #11 UTA Arad, remiză albă cu Csikszereda » Programul complet al rundei + Clasamentul actualizat

UTA Arad și Csikszereda au remiza, scor 0-0, în primul meci al zilei din etapa #11 a Ligii 1.

De precizat că, arădenii au jucat o repriză întreagă în inferiorate numerică, după eliminarea lui Marius Coman, din finalul primelor 45 de minute.

De la ora 20:30 urmează Petrolul - Rapid.

Etapa #11 a început la Sibiu cu meciul dintre Hermannstadt - FC Argeș, terminat cu victoria oaspeților, scor 0-1. În primul derby al etapei, Universitatea Craiova și Dinamo au remizat, scor 2-2.

Weekend-ul continuă sâmbătă cu „Primvs Derby”, la Ploiești, de la 20:30, unde „găzarii” se vor duela cu rivalii de la Rapid pe teren propriu.

Campioana FCSB va căuta din nou victoria duminică, acasă, cu Oțelul, iar etapa se încheie luni, cu derby-ul clujean dintre U și CFR, de la 21:00, pe Cluj Arena.

UTA Arad - Csikszereda 0-0

Echipele de start:

UTA Arad :Iliev - Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic - Hrezdac, van Durmen - Tzionis, A. Roman, V. Costache - M. Coman

:Iliev - Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic - Hrezdac, van Durmen - Tzionis, A. Roman, V. Costache - M. Coman Rezerve: A. Gorcea, F. Iacob, L. Vlăsceanu, O. Popescu, A. Benga, Padula, Țăroi, D. Barbu

Antrenor: Adrian Mihalcea

Csikszereda : E. Pap - Paszka, Celic, Palmeș, Ferenczi - Vegh, Veres - Anderson Ceara, Bakos, Szalay - Dolny

: E. Pap - Paszka, Celic, Palmeș, Ferenczi - Vegh, Veres - Anderson Ceara, Bakos, Szalay - Dolny Rezerve : M. Simon, Bloj, Kajan, Eppel, S. Szilágyi, Andrezly, Dusinszki, Bodo, B. Szabo, Csuros, Jebari

: M. Simon, Bloj, Kajan, Eppel, S. Szilágyi, Andrezly, Dusinszki, Bodo, B. Szabo, Csuros, Jebari Antrenor: Robert Ilyeș

Stadion: Arena Francisc Neuman (Arad)

Arena Francisc Neuman (Arad) Arbitru: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe)/ Asistenți: Vasile Marinescu (București) și Adrian Popescu (Craiova)/ Arbitru VAR: Szabolcs Kovacs (Carei)/ Arbitru AVAR: Daniel Mitruți ( Craiova)

Petrolul Ploiești - Rapid București, live de la ora 20:30

Stadion: „Ilie Oană” (Ploiești)

„Ilie Oană” (Ploiești) Arbitru: Marcel Bîrsan (București)/ Asistenți: Mihai Grigoriu (București) și Ionuț Neacșu (Bucureși)/ Arbitru VAR: Viorel Flueran (Craiova)/ Arbitru AVAR: Marius Badea (Râmnicu Vâlcea)

S-au jucat vineri

Hermannstadt - FC Argeș 0-1

A marcat: Caio Ferreira (min. 65)

Hermannstadt : Căbuz - Căpușă, Karo, Selimovic - Antwi, D. Albu, Ivanov, Jair, Ciubotaru - Gjorgjievski, Neguț

: Căbuz - Căpușă, Karo, Selimovic - Antwi, D. Albu, Ivanov, Jair, Ciubotaru - Gjorgjievski, Neguț Rezerve : Bârstan, D. Batista, F. Bejan, C. Biceanu, S. Buș, A. Chițu, Kujabi, Muțiu, Oroian, L. Stancu, P. Vuc

: Bârstan, D. Batista, F. Bejan, C. Biceanu, S. Buș, A. Chițu, Kujabi, Muțiu, Oroian, L. Stancu, P. Vuc Antrenor : Marius Măldărășanu

: Marius Măldărășanu Argeș : David Lazar - F. Borța, M. Tudose, Sadriu, Briceag - Rață, Sierra, Blagaic - Caio Ferreira, Bettaieb, R. Moldoveanu

: David Lazar - F. Borța, M. Tudose, Sadriu, Briceag - Rață, Sierra, Blagaic - Caio Ferreira, Bettaieb, R. Moldoveanu Rezerve : Garutti, A. Manole, Orzoco, Y. Pîrvu, R. Popescu, I. Rădescu, Seto, Straton, Tchassem

: Garutti, A. Manole, Orzoco, Y. Pîrvu, R. Popescu, I. Rădescu, Seto, Straton, Tchassem Antrenor : Bogdan Andone

: Bogdan Andone Arbitru: George Roman, A1: Ghinguleac Radu, A2: Ghiciulescu Raul, VAR: Dima Iulian, AVAR: Porumbel Valentin

George Roman, Ghinguleac Radu, Ghiciulescu Raul, Dima Iulian, Porumbel Valentin Stadion: Municipal, Sibiu

Jair Tavares, atacantul sibienilor, a ratat o ocazie imensă, deși era singur, cu poarta goală.

Universitatea Craiova - Dinamo București 2-2

Au marcat: S. Teles (min. 20), Badelj (min. 49) / Musi (min. 17), A. Pop (min. 90)

U Craiova: Isenko - A. Rus, Screciu, Badelj - M. Rădulescu, Teles, T. Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Baiaram

Isenko - A. Rus, Screciu, Badelj - M. Rădulescu, Teles, T. Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Baiaram Rezerve: Lung, Stevanovic, Mogoș, Mora, Mekvabishvili, A. Crețu, D. Matei, Houri, Băsceanu, Etim, Nsima, F. Ștefan

Lung, Stevanovic, Mogoș, Mora, Mekvabishvili, A. Crețu, D. Matei, Houri, Băsceanu, Etim, Nsima, F. Ștefan Antrenor: Mirel Rădoi

Mirel Rădoi Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Kyriakou, Mărginean, Cîrjan - Musi, Perica, Karamoko

Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Kyriakou, Mărginean, Cîrjan - Musi, Perica, Karamoko Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Licsandru, Tabuncic, Milanov, Bordușanu, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu, Armstrong, A. Pop

Roșca, Din Licaciu, Licsandru, Tabuncic, Milanov, Bordușanu, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu, Armstrong, A. Pop Antrenor: Zeljko Kopic

Zeljko Kopic Arbitru: Cojocaru Adrian, A1: Vişan Florian Alexandru, A2: Corb Ioan Alexandru, VAR: Chivulete Andrei Florin, AVAR: Bojan Cosmin

Cojocaru Adrian, Vişan Florian Alexandru, Corb Ioan Alexandru, Chivulete Andrei Florin, Bojan Cosmin Stadion: „Ion Oblemenco”, Craiova

Duminică, 28 septembrie

Farul Constanța - Unirea Slobozia, live de la ora 17:30

FCSB - Oțelul Galați, live de la ora 20:30

Luni, 29 septembrie

Metaloglobus - FC Botoșani, live de la ora 18:00

Universitatea Cluj - CFR Cluj, live de la ora 21:00

Clasamentul din Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 11 24 2 Argeș 11 22 3 Dinamo 11 20 4 FC Botoșani 10 19 5 Rapid 10 19 6 Unirea Slobozia 10 17 7 UTA 11 16 8 Farul 10 14 9 U Cluj 10 13 10 Oțelul 10 13 11 Hermannstadt 11 10 12 CFR 9 8 13 FCSB 10 7 14 Petrolul 10 6 15 Csikszereda 10 5 16 Metaloglobus 10 3

