Liga 1, etapa #11 UTA Arad, remiză albă cu Csikszereda » Programul complet al rundei + Clasamentul actualizat

- UTA Arad și Csikszereda au remiza, scor 0-0, în primul meci al zilei din etapa #11 a Ligii 1.
- De precizat că, arădenii au jucat o repriză întreagă în inferiorate numerică, după eliminarea lui Marius Coman, din finalul primelor 45 de minute.
- De la ora 20:30 urmează Petrolul - Rapid.
- Toate meciurile din Liga 1 pot fi urmărite în format liveSCORE, iar unele și liveTEXT, pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.
Etapa #11 a început la Sibiu cu meciul dintre Hermannstadt - FC Argeș, terminat cu victoria oaspeților, scor 0-1. În primul derby al etapei, Universitatea Craiova și Dinamo au remizat, scor 2-2.
Weekend-ul continuă sâmbătă cu „Primvs Derby”, la Ploiești, de la 20:30, unde „găzarii” se vor duela cu rivalii de la Rapid pe teren propriu.
Campioana FCSB va căuta din nou victoria duminică, acasă, cu Oțelul, iar etapa se încheie luni, cu derby-ul clujean dintre U și CFR, de la 21:00, pe Cluj Arena.
UTA Arad - Csikszereda 0-0
Echipele de start:
- UTA Arad:Iliev - Țuțu, Poulolo, Pospielov, Alomerovic - Hrezdac, van Durmen - Tzionis, A. Roman, V. Costache - M. Coman
- Rezerve: A. Gorcea, F. Iacob, L. Vlăsceanu, O. Popescu, A. Benga, Padula, Țăroi, D. Barbu
- Antrenor: Adrian Mihalcea
- Csikszereda: E. Pap - Paszka, Celic, Palmeș, Ferenczi - Vegh, Veres - Anderson Ceara, Bakos, Szalay - Dolny
- Rezerve: M. Simon, Bloj, Kajan, Eppel, S. Szilágyi, Andrezly, Dusinszki, Bodo, B. Szabo, Csuros, Jebari
- Antrenor: Robert Ilyeș
- Stadion: Arena Francisc Neuman (Arad)
- Arbitru: Cristian Moldoveanu (Sfântu Gheorghe)/ Asistenți: Vasile Marinescu (București) și Adrian Popescu (Craiova)/ Arbitru VAR: Szabolcs Kovacs (Carei)/ Arbitru AVAR: Daniel Mitruți ( Craiova)
Petrolul Ploiești - Rapid București, live de la ora 20:30
- Stadion: „Ilie Oană” (Ploiești)
- Arbitru: Marcel Bîrsan (București)/ Asistenți: Mihai Grigoriu (București) și Ionuț Neacșu (Bucureși)/ Arbitru VAR: Viorel Flueran (Craiova)/ Arbitru AVAR: Marius Badea (Râmnicu Vâlcea)
S-au jucat vineri
Hermannstadt - FC Argeș 0-1
- A marcat: Caio Ferreira (min. 65)
- Hermannstadt: Căbuz - Căpușă, Karo, Selimovic - Antwi, D. Albu, Ivanov, Jair, Ciubotaru - Gjorgjievski, Neguț
- Rezerve: Bârstan, D. Batista, F. Bejan, C. Biceanu, S. Buș, A. Chițu, Kujabi, Muțiu, Oroian, L. Stancu, P. Vuc
- Antrenor: Marius Măldărășanu
- Argeș: David Lazar - F. Borța, M. Tudose, Sadriu, Briceag - Rață, Sierra, Blagaic - Caio Ferreira, Bettaieb, R. Moldoveanu
- Rezerve: Garutti, A. Manole, Orzoco, Y. Pîrvu, R. Popescu, I. Rădescu, Seto, Straton, Tchassem
- Antrenor: Bogdan Andone
- Arbitru: George Roman, A1: Ghinguleac Radu, A2: Ghiciulescu Raul, VAR: Dima Iulian, AVAR: Porumbel Valentin
- Stadion: Municipal, Sibiu
Jair Tavares, atacantul sibienilor, a ratat o ocazie imensă, deși era singur, cu poarta goală.
Galerie foto (19 imagini)
Universitatea Craiova - Dinamo București 2-2
- Au marcat: S. Teles (min. 20), Badelj (min. 49) / Musi (min. 17), A. Pop (min. 90)
- U Craiova: Isenko - A. Rus, Screciu, Badelj - M. Rădulescu, Teles, T. Băluță, Cicâldău, Bancu - Al Hamlawi, Baiaram
- Rezerve: Lung, Stevanovic, Mogoș, Mora, Mekvabishvili, A. Crețu, D. Matei, Houri, Băsceanu, Etim, Nsima, F. Ștefan
- Antrenor: Mirel Rădoi
- Dinamo: Epassy - Sivis, Boateng, Stoinov, Opruț - Kyriakou, Mărginean, Cîrjan - Musi, Perica, Karamoko
- Rezerve: Roșca, Din Licaciu, Licsandru, Tabuncic, Milanov, Bordușanu, Caragea, Toader, Soro, Bărbulescu, Armstrong, A. Pop
- Antrenor: Zeljko Kopic
- Arbitru: Cojocaru Adrian, A1: Vişan Florian Alexandru, A2: Corb Ioan Alexandru, VAR: Chivulete Andrei Florin, AVAR: Bojan Cosmin
- Stadion: „Ion Oblemenco”, Craiova
Duminică, 28 septembrie
Farul Constanța - Unirea Slobozia, live de la ora 17:30
FCSB - Oțelul Galați, live de la ora 20:30
Luni, 29 septembrie
Metaloglobus - FC Botoșani, live de la ora 18:00
Universitatea Cluj - CFR Cluj, live de la ora 21:00
Clasamentul din Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|11
|24
|2
|Argeș
|11
|22
|3
|Dinamo
|11
|20
|4
|FC Botoșani
|10
|19
|5
|Rapid
|10
|19
|6
|Unirea Slobozia
|10
|17
|7
|UTA
|11
|16
|8
|Farul
|10
|14
|9
|U Cluj
|10
|13
|10
|Oțelul
|10
|13
|11
|Hermannstadt
|11
|10
|12
|CFR
|9
|8
|13
|FCSB
|10
|7
|14
|Petrolul
|10
|6
|15
|Csikszereda
|10
|5
|16
|Metaloglobus
|10
|3